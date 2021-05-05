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Українка сказала в Гданському аеропорту, що везе бомбу: її оштрафували на 500 злотих і не пустили на борт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українка сказала в Гданському аеропорту, що везе бомбу: її оштрафували на 500 злотих і не пустили на борт

Громадянка України невдало пожартувала під час огляду багажу. Співробітники аеропорту викликали вибухотехніків. На рейс жінка не потрапила.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Як розповіли польські прикордонники, 40-річна жінка збиралася летіти до Києва, проте під час огляду багажу заявила, що везе бомбу.

Вибухотехніки, які прибули, ретельно перевірили всі речі мандрівниці, але ніяких небезпечних предметів або речовин не виявили.

У результаті під час розмови українка зізналася, що це мав бути просто жарт.

Жінку оштрафували на 500 злотих (близько 3,6 тис. грн), а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.

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Топ коментарі
+48
Любительница 95 квартала.
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05.05.2021 19:01
+15
Не оцінили гумористку.
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
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05.05.2021 19:07
+7
Поставте їй щтемпсель на лоба, та не пускайте більш за кордон.
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
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05.05.2021 19:16
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Любительница 95 квартала.
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05.05.2021 19:01 Відповісти
Фанатка. 😁 Любительку переплюнула!
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05.05.2021 19:15 Відповісти
Фанаткам и любителькам до профи далеко.
На Дальнем, посадка в какой то маленький ЯК, всё по свойски, посадка, заходят пилоты. Один, самый добоё умный перед трапом, дотрагивается до крыла, скобы покачал. Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 567 "Ничего страшного, на один рейс хватит" Время было Горбачёвское, гласность, самолёты как спелые яблоки сыпались с неба. Пасажиры ни в какую. "А вдруг не хватит?" Припирались долго. Не помогли партбилеты нач. порта и командира. В итоге, самолёт "резервом" (пустой) полетел на другой аэродром, а от туда прислали такой же. А у вас детский лепет, бомба.
Большой Ту, под новый год, часов в 22:00 до Москвы уходил на запасной, так как была Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 8395 "повреждена система антиоблединения пилотского стекла". Спирт вытек. Дождались пока из пассажирского салона последует вопрос, а водку можно, ну или коньяк. Собрали спиртное у пассажиров и оп - ля посадили в Москве. Правда благородно, шампанское не брали, градус не тот.
Вот как профи шутят.
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05.05.2021 19:35 Відповісти
немає вже Задорнова, і шутніки самотужки шутять.
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05.05.2021 19:26 Відповісти
Плевать, не важно! Вас грабят - вот что важно.
"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%
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05.05.2021 19:02 Відповісти
Ага, и при этом решило снова покупать электроэнергию у белорусского упыря...
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05.05.2021 20:01 Відповісти
Ей бы 500гр. серого вещества. Это немного, но чувство юмора улучшает...
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05.05.2021 19:02 Відповісти
Её куриного мозга как раз достаточно для голосования за шмарклю.
"Зачем платить больше?!")))
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05.05.2021 19:21 Відповісти
С похмелюги просто...
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05.05.2021 19:05 Відповісти
Не оцінили гумористку.
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
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05.05.2021 19:07 Відповісти
Умалішонний? 😲 Маєш напевне пруфи, рішення судів? Тільки пруфи від Бігуса не пропонуй. Бігус вже визнав свою писанину брехнею і вибачився в ефірі 24 каналу. 😁
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05.05.2021 19:18 Відповісти
Рішення суду про що? За що саме Бігус вибачився, портянка ти педротова?
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05.05.2021 19:27 Відповісти
За баригу. 😁 Сказав, а довести не міг. 😂
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05.05.2021 19:31 Відповісти
Я зрозумів, що означення "олігарх" в тебе протесту не викликало. Це вже прогрес.
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05.05.2021 19:36 Відповісти
А де в тебе про олігарха? Я щось попустив? 😲
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05.05.2021 20:42 Відповісти
Св'ята Свиня? З великої букви? Що це? Згадками пишеш. У тебе видіння? Галюцинації? 😲
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05.05.2021 22:15 Відповісти
Ти би спершу прочитав докладно за що "вибачався" чи не "вибачався" Бігус. І яким тут боком твоя свята Свиня.
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05.05.2021 19:38 Відповісти
Вот ты животное тупое ,не поддающееся дрессировке (черепаха или змея)
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05.05.2021 19:41 Відповісти
Проходи мимо, Гарик.
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05.05.2021 19:45 Відповісти
а ты лучше прямиком проходи в супермаркет - и полюбуйся на цены (гречка там, сахар, яйца, олия )
так вам, лузеры малороссийские, и надо.
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05.05.2021 21:12 Відповісти
Тааак! А тепер власну версію, за що вибачався (чи не вибачаяся) Бігус! 😁 Давай, жгі далі, ісчьо жгі!
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05.05.2021 20:44 Відповісти
Наркоман штолє?
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05.05.2021 19:20 Відповісти
Ти заблукав чи що? Шукаєш своїх співсектантів з "життя по новому "?
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05.05.2021 19:30 Відповісти
ты что? - сегодня на форуме дежурный зебил, которого все ипут?

сколько за смену башляют?
стОит твое позорище таких денег?
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05.05.2021 21:14 Відповісти
це шутка Задорнова, вони вирішила її перевірити на практиці.
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05.05.2021 19:27 Відповісти
Та ці упоранти дістають своїми шмонами в аеропортах конкретно. Летів раз через Польщу з дітьми, такий шмон влаштували ще й пальці на наявність вибухівки провіряли, я його питаю чи в нього все з головою в порядку,він ж бачить що я з дітьми,щось там пшекати почав....
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05.05.2021 21:16 Відповісти
Надо было сказать так на таможне: " Это российская бомба точно такая же какой Кремль взорвал вашего президента, минист ра обороны и две трети правительства, и будет взрывать и дальше пока вы вместо военной помощи Украине разбираетесь с абортами и Бендерой "
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05.05.2021 19:10 Відповісти
Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 488
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05.05.2021 19:10 Відповісти
Хорошая шутка. Юмор продлевает жизнь. Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу: ее оштрафовали на 500 злотых и не пустили на борт - Цензор.НЕТ 7872 Иногда в тюрьме.
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05.05.2021 19:14 Відповісти
Поставте їй щтемпсель на лоба, та не пускайте більш за кордон.
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
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05.05.2021 19:16 Відповісти
Ей надо было в воздухе так пошутить. Эффект был бы больше. Мальчик, водочки, мля!
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05.05.2021 19:25 Відповісти
это наверное уже и есть хуже не будет хоть поржем
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05.05.2021 19:32 Відповісти
осмотр багажа - чем не повод для шуток в зеленом стиле, особенно 40летней пани?
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05.05.2021 19:36 Відповісти
не факт что только 100 евро. Ещё вызов взрывотехников могут заставить оплатить. даже за чемодан который оставили чтобы сбегать в туалет штраф от 300 евро
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05.05.2021 19:50 Відповісти
Клинический случай. В Польше такие шутки не проходят (да и в любой нормальной стране тоже). Как по моему мнению - еще легко отделалась.
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05.05.2021 19:53 Відповісти
Рисковая и веселая дама. Хорошо еще, что свои шутки шутить начала с Гданьского аэропорта, а не Тель-Авивского.
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05.05.2021 20:21 Відповісти
В Египте в автобусе по дороге в аэропорт, гид шутил, спрашивая туристов. - У кого есть с собой бомба, выходите сейчас. У кого есть наркотики, отдавайте мне и едем дальше..
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05.05.2021 22:53 Відповісти
Надо памятки поцепить "Шутить нельзя".
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05.05.2021 23:02 Відповісти
Новости одного дня:

Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком.

В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте.
Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу

Кацапы, сэр(с) ?
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06.05.2021 02:08 Відповісти
 
 