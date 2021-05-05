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Українка сказала в Гданському аеропорту, що везе бомбу: її оштрафували на 500 злотих і не пустили на борт
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадянка України невдало пожартувала під час огляду багажу. Співробітники аеропорту викликали вибухотехніків. На рейс жінка не потрапила.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Як розповіли польські прикордонники, 40-річна жінка збиралася летіти до Києва, проте під час огляду багажу заявила, що везе бомбу.
Вибухотехніки, які прибули, ретельно перевірили всі речі мандрівниці, але ніяких небезпечних предметів або речовин не виявили.
У результаті під час розмови українка зізналася, що це мав бути просто жарт.
Жінку оштрафували на 500 злотих (близько 3,6 тис. грн), а командир літака вирішив не пускати "жартівницю" на борт.
Топ коментарі
+48 Vasilij VG
показати весь коментар05.05.2021 19:01
+15 Ksenia VB
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+7 Fox 1 b13bec2b
показати весь коментар05.05.2021 19:16
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На Дальнем, посадка в какой то маленький ЯК, всё по свойски, посадка, заходят пилоты. Один, самый
добоёумный перед трапом, дотрагивается до крыла, скобы покачал. "Ничего страшного, на один рейс хватит" Время было Горбачёвское, гласность, самолёты как спелые яблоки сыпались с неба. Пасажиры ни в какую. "А вдруг не хватит?" Припирались долго. Не помогли партбилеты нач. порта и командира. В итоге, самолёт "резервом" (пустой) полетел на другой аэродром, а от туда прислали такой же. А у вас детский лепет, бомба.
Большой Ту, под новый год, часов в 22:00 до Москвы уходил на запасной, так как была "повреждена система антиоблединения пилотского стекла". Спирт вытек. Дождались пока из пассажирского салона последует вопрос, а водку можно, ну или коньяк. Собрали спиртное у пассажиров и оп - ля посадили в Москве. Правда благородно, шампанское не брали, градус не тот.
Вот как профи шутят.
"Укрэнерго" предложило повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%
"Зачем платить больше?!")))
Там таких шуточок в стилі *проголосувати па пріколу за клована* не розуміють.
так вам, лузеры малороссийские, и надо.
сколько за смену башляют?
стОит твое позорище таких денег?
Нехай у 95 кварталі виступає, це якраз їх рівень жартів!
Пьяные украинцы в Польше устроили гонки с полицией, а когда их автомобиль остановили - пытались сбежать пешком.
В Турции задержали несколько девушек из Украины из-за обнаженной фотосессии на яхте.
Украинка сказала в Гданьском аэропорту, что везет бомбу
Кацапы, сэр(с) ?