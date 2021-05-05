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Голови МЗС Нідерландів Блок, Бельгії Вільмес і Люксембурга Ассельборн відвідають Донбас, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голови МЗС Нідерландів Блок, Бельгії Вільмес і Люксембурга Ассельборн відвідають Донбас, - посольство

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок разом з віцепрем'єром - міністром закордонних справ Бельгії Софі Вільмес і міністром закордонних справ Люксембурга Жаном Ассельборном відвідають Україну 6-7 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook посольства Нідерландів в Україні.

"Мета візиту полягає в підтримці трьома країнами суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, країни обговорять продовження реформ в Україні", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що на четвер, 6 травня, заплановано візит міністрів на лінію розмежування на сході України і зустріч з громадянським суспільством.

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У п'ятницю, 7 травня, як очікується, відбудуться зустрічі глав МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембурга з членами українського уряду, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Голови МЗС Нідерландів Блок, Бельгії Вільмес і Люксембурга Ассельборн відвідають Донбас, - посольство 01

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В Лисичанск приезжайте-посмотрите на бельгийское наследие,после"крепких хозяйственников". Главы МИД Нидерландов Блок, Бельгии Вильмес и Люксембурга Ассельборн посетят Донбасс, - посольство - Цензор.НЕТ 6353
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05.05.2021 19:22 Відповісти
Краще в Юзівку !!!)))
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05.05.2021 20:33 Відповісти
их бы всех расселить там вдоль линии разграничения - ото была бы стена против кацапов и ордловских даунов, бо приехал-посмотрел-озаботился-уехал, шо то пака не особенно работает...
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05.05.2021 19:27 Відповісти
Що привезли,неосяжне занепокоєння,чи глибоку стурбованість ????))))
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05.05.2021 20:11 Відповісти
Это те Нидерланды что расия сбила малайзийский самолёт с их гражданами ?
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05.05.2021 20:29 Відповісти
интересно сколько тысяч люксембургов поместятся на территории раши
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05.05.2021 20:41 Відповісти
 
 