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Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Найманці РФ вистрілили з ПТУР у напрямку житлового сектора Попасної, що спричинило пожежу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 01

"Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, яка розірвалася поблизу громадянського сектора і викликала локальну пожежу, яка могла зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 02
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 03
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 04

В даний час пожежу локалізували військовослужбовці однієї з механізованих бригад.

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ Північ 05

В ОТУ "Північ" зазначають, що такі дії російських окупантів укотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і наражає на небезпеку цивільне населення. Стосовно дій збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Читайте також: Найманці РФ від початку доби 11 разів порушили режим "тиші", втрат немає, - штаб ООС
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Топ коментарі
+9
А що наш головнокомандувач зробить ?
Ніц.
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05.05.2021 19:51
+9
А он вообще не наш!
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05.05.2021 19:54
+5
Перестанет стрелять.
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05.05.2021 20:01
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А що наш головнокомандувач зробить ?
Ніц.
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05.05.2021 19:51 Відповісти
А он вообще не наш!
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05.05.2021 19:54 Відповісти
На жаль ,"мудрий нарід" таки вирішив що "наш" !!!)))
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05.05.2021 20:01 Відповісти
Перестанет стрелять.
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05.05.2021 20:01 Відповісти
І жодної агресіі в бік агресора !!)))
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05.05.2021 20:02 Відповісти
Да подождем, еще завезем контрабандной водки, продуктов, они понажираются и перестреляют друг друга.
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05.05.2021 20:05 Відповісти
ваш на Кипре экгибиционирует напридуманным "вуайеристам".
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06.05.2021 04:33 Відповісти
ответили?
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05.05.2021 19:54 Відповісти
Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 8176
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05.05.2021 19:55 Відповісти
шпроты- браская могила
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05.05.2021 19:59 Відповісти
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7022
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05.05.2021 20:38 Відповісти
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 7487
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05.05.2021 21:36 Відповісти
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 3458

Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8455
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06.05.2021 11:23 Відповісти
братская могила - килька
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05.05.2021 22:01 Відповісти
Примечательно, что враг всегда стреляет в сторону какого нибудь жилого сектора, Попасной, Харькова, Киева, Праги, Лондона. По любому направлению любого выстрела можно найти н.п. на некотором расстоянии.
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05.05.2021 19:59 Відповісти
Редакторе ,то як ОТГ"Север", чи такі ОТГ"Пивнич"(рос) ??? Треба поважати державну ,рідну мову !!!)))
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05.05.2021 19:59 Відповісти
Там, як в танку(((
днр/лнр, упц мп, конфликт, інший надуманий бред москалів(((
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05.05.2021 20:17 Відповісти
"они от стреляют, а мы нет - так почему, мистер Блинкен Украина еще не в НАТО?"
ох задаст за ето буба завтра ему и Нуланд....
лучше под трамвай попасть, чем под бубин гнев Наемники РФ выстрели противотанковой управляемой ракетой в сторону жилого сектора Попасной, вызвав локальный пожар, - ОТГ "Север" - Цензор.НЕТ 5507
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05.05.2021 20:02 Відповісти
Под трамвай? И это еще по Божески!
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05.05.2021 20:19 Відповісти
А шо генералиссимус местного масштаба??? Мир в бельмах путена увидеть пытается?
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05.05.2021 20:18 Відповісти
Чтобы сделали в нормальной стране? Как минимум отодвинули бы линию фронта подальше, от мирных людей живущих на подконтрольных территориях и нанесли ассиметричный ответ чтобы на будущее не повадно было. А наши доблестные станут на колени и будут умолять террористов не стрелять. На то они террористы чтобы делать зло, за 7 лет никак не дойдет.
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05.05.2021 20:29 Відповісти
Найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, викликавши локальну пожежу, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2312
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05.05.2021 20:31 Відповісти
ну не убивают же! Может, кому и нравится. Спасибо бы лучше сказал
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05.05.2021 21:39 Відповісти
Это для одиноких бабушек-эпилептичек звучит как реклама что ли?
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06.05.2021 07:17 Відповісти
Перефразовуючи Сцикуна: "То просто полетів постріл СПГ".
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05.05.2021 20:38 Відповісти
терпите дальше
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05.05.2021 22:36 Відповісти
з буби гарний ворог Украини, як ота кац Баста....
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05.05.2021 23:49 Відповісти
 
 