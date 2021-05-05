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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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ТСК (343) Молдова (1291) Чаус (344)

До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе

Правоохоронці Молдови встановили, що до викрадення судді-втікача Чауса причетні українці, їхні особи встановлено.

Про це в інтерв'ю Главкому повідомив голова тимчасової слідчої комісії парламенту Молдови, створеної після викрадення Чауса, Василь Настасе, інформує Цензор.НЕТ.

"Є офіційне розслідування, яке веде прокуратура з особливих справ, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ. Наскільки нам відомо, вони вже встановили, що до викрадення Чауса причетне угруповання з України. Ми маємо уточнити, чи було це на державному рівні. Чи це була група осіб, яка була ангажована, щоб викрасти суддю", - сказав Настасе.

Парламентарій підкреслив, що справу про викрадення Чауса розкрито.

Читайте також: Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв

"Розслідування ще в процесі, але хто саме це зробив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. У цій справі немає жодних інших версій. У цьому викраденні брали участь українці. Залишилося тільки з'ясувати, чи пов'язані вони з державою чи ні. Це буде встановлено в ході слідства, і все це веде в одному напрямку", - пояснив глава ТСК парламенту Молдови.

Настасе також повідомив, що ТСК спілкувалася з дружиною Чауса, яка підтвердила, що фото судді-втікача з підбитим оком "відповідають дійсності і зроблені після його викрадення".

Також читайте: Дружина Чауса просить Зеленського втрутитися в пошуки її чоловіка, в разі ігнорування загрожує зверненням у міжнародні інстанції

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
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Топ коментарі
+37
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 1108
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05.05.2021 20:50
+33
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 9437
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05.05.2021 20:40
+31
Та ще і ревізор приїхав.....

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3547
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05.05.2021 20:38
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Очень своевременное заявление
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05.05.2021 20:35 Відповісти
Та ще і ревізор приїхав.....

К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3547
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05.05.2021 20:38 Відповісти
Бідні в бубочки його бубєнчики К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 3861
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05.05.2021 20:36 Відповісти
Віслючок вже давно між молотом та ковадлом !!!Дійство лялькового балагана триває !!!)))
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05.05.2021 20:40 Відповісти
100%
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05.05.2021 20:45 Відповісти
Это антисемитизм! С отягчающими!
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05.05.2021 20:48 Відповісти
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 2857
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05.05.2021 20:49 Відповісти
Пісец тваринка непомітна !!)))
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05.05.2021 20:38 Відповісти
Та навіть дуже помітна, тільки приходить непомітно.
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06.05.2021 05:56 Відповісти
Я навіть знаю головного бандита цього угруповування.
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05.05.2021 20:39 Відповісти
Відпочива на Кіпрі ?
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05.05.2021 20:52 Відповісти
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 9437
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05.05.2021 20:40 Відповісти
Так це було до того, на стадіоні, тепер - "нікому нічего нє должен".
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06.05.2021 05:59 Відповісти
Це ще клоунада, чи вже важкий злочин - кіднепінг? Цікави, чи розуміє сам Зєлєнскій різницю?
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05.05.2021 20:40 Відповісти
Виходячи з того, скільки вереску від молдован стосовно Чауса, є відчуття що рішенням їхнього суду планувалось надати Чаусу політичний прихисток і потрібним людям вже добряче заплатили через Петю і його друга Плахотнюка. А тут такий облом.
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05.05.2021 20:41 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !!!))
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05.05.2021 20:43 Відповісти
Тут не облом, а кримінальна справа та тюрьма сцикуну світить. І в Ростов воно вже не втече К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7770
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05.05.2021 20:47 Відповісти
Лижня вже прокладена, через Буковель на лижах в Оман.
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06.05.2021 06:10 Відповісти
долбоджоп, якби так - то легше замочити... Тим більше, не живцем в Україну переправляти...
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05.05.2021 20:55 Відповісти
А сколько вереску,приведи пример?
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06.05.2021 04:21 Відповісти
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе.
--------
Не украинцы,а зеленский и квартал у власти.
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05.05.2021 20:42 Відповісти
Можно бы и поточнее сказать но ВР уже статью за антисемитизм ввело.
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05.05.2021 20:49 Відповісти
А лаптеногие в ответственности за то, что ху%ло у власти?
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05.05.2021 20:50 Відповісти
Треба перевірити, ті українці можуть бути з російськими паспортами. Такі навіть в Раді сидять.
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06.05.2021 06:01 Відповісти
Що,шановна, скучила ,чи що ???
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05.05.2021 20:51 Відповісти
Лера - !!!! К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7253
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05.05.2021 20:53 Відповісти
Просто Пані Лєра хоче Афоньку на нуль помножити, і в неї це успішно вийде. К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 7239
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05.05.2021 21:05 Відповісти
К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 1108
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05.05.2021 20:50 Відповісти
А представляете, если бы британцы во время второй мировой войны выбрали Чарли Чаплина?))
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05.05.2021 20:57 Відповісти
Ржали б по пріколу.
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05.05.2021 21:25 Відповісти
Прикалываться мы будем завтра, представляю какие печеньки везут Нелоху. К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе - Цензор.НЕТ 6487
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05.05.2021 21:30 Відповісти
Та і папєрєднікі не кращі Клоуна. Треба віддати їм всім належне. А забрати у них все, що раніше належало народу.
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05.05.2021 21:33 Відповісти
ДумайТЕ, что пишите. И какой же позорный поступок Зеленского может переплюнуть приказ Яныка на расстрел людей на Майдане?!
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05.05.2021 21:57 Відповісти
"Режим тиші"
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05.05.2021 22:39 Відповісти
Я про этот режим тишины с 2014 года слышу, что изменилось то?
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06.05.2021 03:49 Відповісти
А чого в майбутньому часі ,БУДЕ?
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06.05.2021 06:08 Відповісти
Ні до чого кращого,ніж повісити цю справу на службовців виконуючих наказ,або якоїсь патріотичної організації зелені мавпи не додумаються.
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05.05.2021 20:52 Відповісти
слушайте меня....вам никак не угодишь.... то верещите что властям нужно учится у израиля (масад) мол найти преступника в мире, и похитив доставить его в израиль! то снова вам не так . а что не так не могу понять? что вам не нравится что вы воняете вечно здесь...? похитили не так.... сбежал воришка аферист и отсиживается в европе 2 года и не сидит...тоже не так....а как нужно? да эту падлу за ноздри тянуть волоком с молдовы в украину по земле нужно...а Молдове я бы сказал...а чем вы недовольны скажите?! 2 года корупционер миллионер ворюга аферист судьишка вонючка сидит жирует , сбежал от ответственности и просит полит убижежища. а вы сидите там морозитесь... 2 года .давать или нет , какое убежище....про что думать? молча бы департировали бы гопника и всё, простите но как то так... задрали уже все... ещё с этой вонючкой разбираться....((
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05.05.2021 20:54 Відповісти
Тебе как настоящему зелебобику все равно не понять , так что не напрягайся.
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05.05.2021 20:57 Відповісти
зато тебе понять порохоботику .... я не тот ни другой просто с вас тут можно от постов обоссаться такие забавные .поэтому и не участвую в вашем сраче тут . новости читаю а писать и сраться с вами здесь нет смысла .сутками одно и тоже и про одного и тоже .. тошнит уже ((
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05.05.2021 21:01 Відповісти
А так ты не просто зелебобик , ты зелебобик- мазохист.
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05.05.2021 21:04 Відповісти
Оно тупое и понять не может ,что срать в душу дружеской стране -не геройство , а жидовские заскоки. Казламордых убийц отпускать а прохвоста через жопу красть -это Масад?
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05.05.2021 22:32 Відповісти
Выкрасть этого судью за две недели до экстрадиции в Украину этого Чауса, да еще так топорно, это с какой целью? От большого ума по типу как штурм микроавтобуса со сдавшимся террористом орлами Баканова. А может попытка лаптестана поссорить Украину с Молдовой?
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05.05.2021 21:04 Відповісти
да читал про срок этот...тоже согласен.... чего раньше тогда не выкрали его....да и чего с молдовы тянули? что там думать? вместе боремся против рашки и корупции и держать у себя всяких аферистов беглицов .смысл...? а что будет если завтра януковича похитят... тут также срач будет ...похвалы на этом сайте никогда не дождёшся...чтобы он не сделал хорошего даже .я же всё вижу . всё, не хочу больше никому отвечать...и спорить...мне ясно давно что здесь и ка .и против кого....(( это без меня .
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05.05.2021 21:09 Відповісти
А от якби Овоща викрали в Макшанії - то тоді б я перший похвалив би Осла. Викрасти у ворожому стані. А у хороших сусідів які нас підтримують красти - робити падляну.
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05.05.2021 21:23 Відповісти
согласен что хорошие соседи , и мы против одного врага . но хорошие соседи не морозятся тоже несколько лет не выдавая всяких животных преступников по заявлению в розыск интэрпол! а молча отдают как добрые соседи... ведь чаус никто! ноль. вонючка .таких судей десятки тысяч .он же не президент. не алигарх. он никто.. так что с ним сюсюкаться и ждать...а интересно...сказали что через 2 недели его департируют уже после похищения или до?)) это разные вещи... говорить можно всякое ..
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05.05.2021 22:04 Відповісти
тем более что уже была готова передача официально
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05.05.2021 22:27 Відповісти
Не хочешь больше никому отвечать,а все строчишь и строчишь.
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06.05.2021 04:28 Відповісти
Та хоча б щелепу зломали чи ногу, щоб по пенькам не бігав.
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06.05.2021 06:03 Відповісти
Попытка поссорить,да,может быть.Но этот случай,скорее всего будет очень хорошим предлогом для Президента М. Санду,в деле чисток силовых структур Молдовы.
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05.05.2021 21:10 Відповісти
Да на здоровье, пусть чистит если надо. Но это уже сугубо ваше внутреннее дело.
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05.05.2021 22:21 Відповісти
а Беню Шмаркля не дума в США вивезти,щоб він вкрадені гроші віддав,чи Янелох в долі?
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05.05.2021 22:31 Відповісти
Дебил-зе, его через две недели выдали бы. Но тебе этого не понять
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06.05.2021 01:25 Відповісти
Осел современный говно Мидас , ну то есть превращает все в говно к чему прикоснется и куда приедет. По тому и СВР при нем превратилось в то что превратилось. Прикол же даже не в том , что обосрались на весь мир , а в том что элементарнейшую операцию , которую райотделовские менты в состоянии провести , они умудрились провести хуже чем кацапы из ГРУ.
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05.05.2021 20:55 Відповісти
ти не в курсі, в Польщі сьогодні все спокійно?
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05.05.2021 20:56 Відповісти
Вроде да.
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05.05.2021 21:02 Відповісти
Якщо чесно, то не смішно, зовсім. Скільки ж це зелене лайна державі зробило. Відмиватися будемо десятиріччями. Зате ідіоти поржАли.
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05.05.2021 20:55 Відповісти
вот почему тем молдаванам так неймется ? дался им тот чаус...
явно их кто-то подуськивает
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05.05.2021 20:56 Відповісти
І не кажи. Попросилиб у нашого Осла взамін заграти на піаніно. Так нет же!
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05.05.2021 21:02 Відповісти
А от представьте еслиб на месте нашего Бубочки був би якийсь дурачок? То половили би наших шпійонів прямо в Молдові.
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05.05.2021 21:00 Відповісти
Опа на! ВасилЬ Настасе! Этот Василь (!) Настасе околачивался практически во всех парламентах начиная с начала 90-х годов,в которые неизвестно как попадал. Он парень очень одаренный,как и его многие односельчане,которых очень много промелькало во власти. Но самое интересное,что этот ВасилЬ брат того Андрея Нэстасе из платформы DA,который голосовал в ПАСЕ за возвращение рфии в ПАСЕ! Сейчас рейтинг этой платформы ниже проходного процента в Парламент,поэтому им нужно любыми методами подняться до прохода в Парламент. Ребята,-занимайтесь спокойно своими делами.
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05.05.2021 21:06 Відповісти
та в нас Шуфрич приблизно такий - і що з того?
Ну то шо, що клоуни? Все-одно, якщо брешуть, то в деталях. По концепції бреше тільки *****, йому можна, він - диктатор.
А нам - головне: Чаус в Україні, живий поки ще; і його вивозили під дипломатичним прикриттям. Далі - наш справи.
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05.05.2021 21:21 Відповісти
И как это связано с чаусом?
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06.05.2021 04:32 Відповісти
Думай,Петька,-думай!
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06.05.2021 11:53 Відповісти
"чьто ні дєлаєт дурак, всьо он дєлаєт нє так".
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05.05.2021 21:08 Відповісти
І що? Якогось Чауса вкрали. Вагнерівці втекли, Чауса вкрали, всі все крадуть, асфальт тріскається. Мабуть просто башка не варить. Та й не мабуть - а точно.

А взагалі, оці всі сенсації - Україні до дупи. Усім до дупи. Крім судді Чауса.
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05.05.2021 21:08 Відповісти
Парламент Молдовы распущен 21 апреля.
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05.05.2021 21:09 Відповісти
Да. И Чаус не действителен.
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05.05.2021 21:27 Відповісти
Господа, но ведь это элементарно, какой бы он ни был тот Чаус, пускай ворюга, баксы в банки трехлитровые закатывал, но у него тоже есть права, на адвоката, на справедливый суд. Вы куда его дели, что вы творите?
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05.05.2021 21:44 Відповісти
И стоило ли оно отношений с Молдовой?
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05.05.2021 21:45 Відповісти
Краще б так кацапів викрадали
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05.05.2021 21:50 Відповісти
Украинские спецслужбы нехорошо повели себя, когда засунули тайно этого Чавеса в 2016 в Молдову и забрали его в 2021 не спросясь Хозяев.
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05.05.2021 22:02 Відповісти
очередной жидкий обсерон великого из великих что не сделает все вкривь и вкось
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05.05.2021 22:05 Відповісти
И шо. Накосячили, когото уволили? Дебилы
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05.05.2021 22:24 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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05.05.2021 22:28 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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05.05.2021 22:30 Відповісти
Петренко и Боширук. Чепига между прочим украинская фамилия. Был такой знаменитый украинский атаман.
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06.05.2021 00:20 Відповісти
До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 9675
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06.05.2021 00:22 Відповісти
будет очень жаль, если это сделала не СБУ До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 3724
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06.05.2021 02:46 Відповісти
А зачем?
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06.05.2021 06:39 Відповісти
неотвратимость наказания, затем.
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07.05.2021 01:19 Відповісти
Який "нарід",такі і правителі. Куда не кинь--провали і приниження держави.
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06.05.2021 08:11 Відповісти
Правильно сделали!
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06.05.2021 08:47 Відповісти
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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06.05.2021 11:28 Відповісти
Пан Настасе є лише головою тимчасової слідчої комісії Парламенту. По-друге, він опирається на дані "правоохоронних органів" і "прокуратури", які ще не оприлюднені, тому і вживає термін "наскільки нам відомо" (геть не сприйнятний для міжнародних стосунків, тим більше для претензій) Та й репутація цього Василя бажає кращого... Це називається - ОБС (одна баба сказала).
Ймовірніше це "мутняк", де молдавани вчергове лоханулися і пробують "перевести стрілки" на якихось міфічних "українців" (доречі, кожен третій громадянин Молдови - етнічний українець). А, заодно і пробувати підняти хиткий рейтинг М.Санду, котра останнім часом все більше нагадує "раннього Зеленського" (пішки на роботу, розігнати Парламент, розберемося з Тирасполем...). Типа - "пари нє відно, а танцору обідно"...
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06.05.2021 14:29 Відповісти
(доречі, кожен третій громадянин Молдови - етнічний українець)-Ты,как всегда оказался конченным кретином! До викрадення судді Чауса причетні українці, їхні особи встановлено, - глава ТСК парламенту Молдови Настасе - Цензор.НЕТ 4834 Такого президента как М. Санду у украинцев еще долго не будет. И это потому что слишком много таких дураков как ты,среди украинцев!
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06.05.2021 16:25 Відповісти
 
 