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Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

У Кремлі знали, що у чеської влади є дані про причетність спецслужб РФ до вибухів у Врбетіце. Тому Росія запустила інформаційну кампанію, щоб дискредитувати Прагу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами глави військової розвідки Чехії Яна Бероуна, передає Hospodářské noviny, російська пропаганда продовжує працювати в цьому напрямку.

"Однозначно ми бачимо підвищену активність різних проросійських соціальних мереж, дезінформації та перекручених інтерпретацій фактів. Це було видно навіть завчасно, ще до того, як (чеська влада. - Ред.) поінформувала громадськість про цей інцидент", - заявив він.

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Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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Топ коментарі
+5
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 5000
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05.05.2021 20:47
+4
Так параша всегда так делает. Наперед знает, что обосрется и ставит под себя ведро Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 6221
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05.05.2021 20:47
+3
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 8571
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05.05.2021 21:15
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Так параша всегда так делает. Наперед знает, что обосрется и ставит под себя ведро Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 6221
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05.05.2021 20:47 Відповісти
песков ставит горшок, направляет и выносит.
а так все верно.
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05.05.2021 20:52 Відповісти
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 5000
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05.05.2021 20:47 Відповісти
а чехи ответили "асимметрично" - запустили к себе кацапских ночных щенков, шо тепеть удивляются?
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05.05.2021 20:48 Відповісти
Чехи поняли, кто склады подорвал. Украина до сих пор не понимает.
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05.05.2021 21:03 Відповісти
Порошенко ж! Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 1787
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05.05.2021 22:06 Відповісти
На слідуючих виборах виборці знову будуть знати хто!
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05.05.2021 22:44 Відповісти
Россия запустила дезинформационную кампанию о взрывах во Врбетице еще до официального заявления о причастности к этому ГРУ, - чешская разведка - Цензор.НЕТ 8571
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05.05.2021 21:15 Відповісти
Класна фотка, не?
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05.05.2021 21:16 Відповісти
Путен як живий.. паскуда
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05.05.2021 21:38 Відповісти
у "сверхдержавы" походу появился очередной любящий союзник в Европе
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05.05.2021 21:43 Відповісти
ТАК ПРОСТО УБЕЙТЕ ШВАЛЬ ХЙЛА !)
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06.05.2021 09:15 Відповісти
 
 