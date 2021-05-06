Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

У Кремлі знали, що у чеської влади є дані про причетність спецслужб РФ до вибухів у Врбетіце. Тому Росія запустила інформаційну кампанію, щоб дискредитувати Прагу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами глави військової розвідки Чехії Яна Бероуна, передає Hospodářské noviny, російська пропаганда продовжує працювати в цьому напрямку.

"Однозначно ми бачимо підвищену активність різних проросійських соціальних мереж, дезінформації та перекручених інтерпретацій фактів. Це було видно навіть завчасно, ще до того, як (чеська влада. - Ред.) поінформувала громадськість про цей інцидент", - заявив він.

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Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

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