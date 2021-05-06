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Крим (12752) окупація (5814) Росія (47118) Терешкова (6) Рудоманов (4)

Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер

Лише в трьох областях України немає вулиць на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook блогера Олександра Рудоманова.

У своєму матеріалі на LB він нагадує, що в 2014 році спільно з іншими депутатами до Криму прибула Валентина Терешкова для "спілкування з жителями". 1 березня вона голосувала за дозвіл введення російських військ на територію України.

В Україні ще з часів Радянського Союзу існують вулиці, названі на честь Терешкової. Рудоманов виявив у "Вікіпедії", що на момент окупації Криму таких було 79.

Після агресії Росії частину вулиць перейменували. Наприклад, на Закарпатті та у Хмельницькій області.

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Згідно з даними Державного реєстру виборців, в Україні налічується 278 топонімів на честь Терешкової.

"На тимчасово окупованих територіях є 48 вулиць і провулків на честь Терешкової: 13 - в Луганській області, 14 - в Донецькій і 21 - у Криму. На неокупованій частині України вулиць на честь Терешкової 230. У трьох областях вулиць немає - у Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій областях, найбільше ж їх у Хмельницькій області - аж 37", - пише автор і додає таблицю.

Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер 01

Терешкова навіть формально підпадає під дію Закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", тому що в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, зазначає автор.

"Якщо людина була тільки депутатом СРСР, то вона не підпадає під Закон про декомунізацію, тому що це виборна особа. Але Валентина Терешкова в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, а отже займала керівну посаду у вищих органах влади і управління СРСР, і тому підпадає під дію закону. Крім цього, Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму, коли була депутаткою 6-го скликання думи РФ. Ми направили звернення до місцевої влади Сміли, Куп'янська, Чугуєва, Подільська про необхідність перейменування вулиці на честь Терешкової" , - розповів начальник відділу аналізу держави Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко.

Як з'ясував Рудоманов, найпоширеніша причина неперейменування - міська рада не проголосувала за відповідне рішення. Не знайшлося достатньо голосів.

Друга за поширеністю причина - депутати не знайшли голосів для перейменування на етапі топонімічної комісії.

Третя причина - місцеві жителі проти перейменування на запропоновані назви вулиць.
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Топ коментарі
+34
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5271
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05.05.2021 21:10
+28
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 1852
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05.05.2021 21:18
+20
Ок, але першою ***** у космосі була Лайка )
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05.05.2021 21:22
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Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5271
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05.05.2021 21:10 Відповісти
Да, совесть -это серьзно. 🙂
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05.05.2021 21:12 Відповісти
Совесть? Покаяние? У расейцев? Да они и слов то таких не знают!
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06.05.2021 20:49 Відповісти
Она обгадила свою историю и вопрос однозначно требует обнуления. Что посеешь...
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05.05.2021 21:11 Відповісти
В гібридній війні,як в будь-якій війні дрібниць не буває !!!)))
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05.05.2021 21:37 Відповісти
Гібридну війну бажано проводити на території ворога, а не у себе під ковдрою.
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05.05.2021 21:47 Відповісти
ОК,я самоліквідувався ,вибач !!!))
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05.05.2021 22:00 Відповісти
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 1852
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05.05.2021 21:18 Відповісти
похожа на малпу
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05.05.2021 21:20 Відповісти
Не ображайте вампочок! Вони красивіші!
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05.05.2021 21:32 Відповісти
После полёта в скафандре было горячо от строительного материала для скрепных скульптур. Терешкова обгадилась по полной в прямом смысле этих слов.
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06.05.2021 01:12 Відповісти
валентине терешковой
за полет космический,
марсиане подарили,
х"йло автоматический....
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06.05.2021 09:56 Відповісти
А вы переобзовите улицы на - ул. Первой суки полетевшей в космос
И посмотрите на реакцию, гарантирую будет весело.
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05.05.2021 21:19 Відповісти
Ок, але першою ***** у космосі була Лайка )
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05.05.2021 21:22 Відповісти
Тем более - пусть умрет от зависти
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05.05.2021 21:27 Відповісти
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05.05.2021 21:30 Відповісти
Это как раз совсем не важно. Важно, что первым в мире запустил космический корабль украинец Королев!
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05.05.2021 22:13 Відповісти
Потому что ему энкаведисты выбили ему все зубы.
Своим бы не выбили.
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06.05.2021 00:21 Відповісти
и в штаны тебе тоже евреи насрали?
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06.05.2021 00:32 Відповісти
Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів[10]; 30 грудня 1906 (12 січня 1907), Житомир, Волинська губернія, колишня Російська імперія - 14 січня 1966, Москва, Російська РФСР) - український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор. Вважається основоположником практичної космонавтики.
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06.05.2021 00:31 Відповісти
Попробовал бы он написать что-то другое.
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06.05.2021 01:09 Відповісти
Может и удивлю, но у Брежнева и папа и мама были украинцами, и сам Брежнев указывал свою национальность: "украинец".
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06.05.2021 01:19 Відповісти
цитата из мемуаров брежнева-«Таким образом, по национальности я русский, по происхождению - коренной пролетарий, потомственный металлург».-у королева отец родои из белорусси- а мать украинка- а то что он учил рююский язык е означает что он был русским-
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06.05.2021 01:29 Відповісти
да что ты говоришь, моя мама (еврейка) была при совке записана русской Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 3818
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06.05.2021 01:49 Відповісти
Да анкета при поступлении в киевский вуз говрит о том что Королев украинец
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06.05.2021 04:15 Відповісти
Анкету на вступление он писал тоже собственноручно.А отец у него где-то из Могилева ,скорее белорус.
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06.05.2021 13:29 Відповісти
Брежнев, паспорт (ссылка)
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06.05.2021 01:45 Відповісти
дурак, Украина была и в 1906 и раньше, но не имела государственности.
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06.05.2021 02:32 Відповісти
Какой ватный бред.В универсалах Хмельницкого в 17 веке уже было разграничение Украины и Польши и на европейских картах конца 16 века название Украина присутствовало.
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06.05.2021 13:34 Відповісти
Окраинные земли Королевства Польского



i ще, зкацаплений придурку, екЗперд, i польською i українcькою кацапське слово "акраiна" звучить зовсiм не так, тобто Україна до кацапської "акраiни" не має нiякого вiдношення.
сама паРаша - це реальна "акраiна", реальнi (далi кацапським койне*) "**..ня", патаму как куда дальше Украины от цивилизованного мира, большая часть обосРахи это вообще жопа мира".
покеда, убогий, не кашляй.
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06.05.2021 16:09 Відповісти
пшла вон, сраная замкадная ла-ла-лашка.)
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06.05.2021 16:19 Відповісти
зкацаплене, що та кого мали на увазi поети та письменники, коли ще в першiй половинi 19 сторiччя писали про Україну та українцiв?
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06.05.2021 15:59 Відповісти
В Кропивницькому ще з 2016-го вулиця в честь Руслана Слободянюка котрий загинув під Старогнатівкою в 2015 році.
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05.05.2021 21:25 Відповісти
Я за Белку и Стрелку...
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05.05.2021 21:28 Відповісти
Колись (років 15-20 тому) на Львівській площі у Києві білою фарбою на тротуарі було нанесено написи. Рухаючись у напрямку від Золотих воріт до Будинку художника, читаєш (написи тоді були написані "на ізигє"):
- Гагарин жив!
І через 10 метрів - продовження:
- Белка і Стрелка тоже!
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05.05.2021 23:23 Відповісти
Фотка напомнила фильм Адвокат Дьявола с молодым Киану Ривзом. Там у слуг сатаны иногда проступали истинные черты лица сквозь маску которую они носят, прям как у этих двоих.
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05.05.2021 21:31 Відповісти
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 6617
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05.05.2021 21:34 Відповісти
Немецкий самолет.
Кстати на этой неделе Аркадий Бабченко рассказал про историю этой песни
https://www.youtube.com/watch?v=B69CquvLHgY

Советы крали даже песни.
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05.05.2021 23:40 Відповісти
Уродство, граничащее с маразмом и предательством!
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05.05.2021 21:44 Відповісти
Ну, те що назви вулиць треба поміняти, то тут у мене питань не має.
У мене тільки три питання:
- Як прижиттєво назвали стільки вулиць?
- Якого х*ра поназивали?
- І чому досить не знесли ці назви?
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05.05.2021 21:44 Відповісти
Чому на фото цар-х@йло вітається з Озі Осборном?
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05.05.2021 21:48 Відповісти
А я думав, то якийсь трансгендер...
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05.05.2021 21:59 Відповісти
терешкова это фрик-
оззи осборна двойник
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05.05.2021 21:56 Відповісти
Россияне, простите глупую женщину - Валентину Терешкову, поднявшуюся из грязи и не знающую ничего кроме вранья и лизоблюдства. Вам видимо стыдно за свою соотечественницу, променявшую совесть на деньги и регалии, за дома в России и заграницей. Россию жаль, что власть из людей делает негодяев и подонков.
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем! Лживая паскуда!
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05.05.2021 22:12 Відповісти
"Россияне, простите..."
Це ти до кого звертаєшся? На Цензорі кацапів нема. Та й не соромно їм ані за *****, ані за Терешкову.
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05.05.2021 23:29 Відповісти
"россияне" и прости - ці слова разом не використовуються.

І ось чому.

"россияне"- біологичний вид схожий на людську расу по зовнішнім характеристикам.
прости - слово яке використовується до людської раси.
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06.05.2021 08:03 Відповісти
А чому ці вулиці не попали в список декацапізації? Майже 300 вудиць в честь кацманавтки-обриганки це перебір.
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05.05.2021 22:16 Відповісти
Безумовно хворих лікують. Вони невинні.
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05.05.2021 22:17 Відповісти
Что Валентина Терешкова ,что Зоя Космодемьянская два валенка пара Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 5688
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05.05.2021 22:21 Відповісти
Скоро на Расеи будут путать Космодемянскую космонавта с Терешковой ,которая поджигала дома русских крестьян на оккупированной территории.
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05.05.2021 22:25 Відповісти
Переименовать все улицы мерзкой ордынской кацапсины "терешковой" на "Джудит Резник"
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
Более 278 улиц в Украине названы в честь депутата Госдумы РФ Терешковой, голосовавшей за оккупацию Крыма, - блогер - Цензор.НЕТ 3014
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05.05.2021 22:25 Відповісти
ув. Авас правильно и чётко высказался: убрать с украинских улиц эту безграмотную люмпен-ткачиху Терешкову, пропагандистский символ вонючего совка, которую, как животную самку на колхозной свиноферме, случили в показушном космическом "браке" с космонавтом Николаевым.
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06.05.2021 02:44 Відповісти
Слетала в космос за стоимость туалетной бумаги всея совдепии,за деньги, которые можно было истратить на приобретение в нормальных странах фабрик по производству туалетной бумаги и обустройства теплых сортиров в сельских школах. Результат: от полёта толку ноль,зато в 63% сельских школ РФ удобства на улице!
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05.05.2021 22:36 Відповісти
Тогда в той стране еще не было туалетной бумаги. Ее стали наконец-то выпускать уже после прогулок американцев по Луне. Это был феноменальный технологический прорыв Советов.
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05.05.2021 23:24 Відповісти
Слава Богу в Дніпрі 0. За то рейтінг сивочолого. при якому взірвали всі запаси снарядів, та без об,яви війни, жму руку обнімаю, будь здоров.
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05.05.2021 22:55 Відповісти
Тут такое дело, запасы снарядов взорвали Зеленша с КалоМойшей, когда рвались к власти.
Но вы и дальше топите за сепаратистов квартальных Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 4672
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06.05.2021 06:55 Відповісти
Вообще то они названы в честь первой женщины космонавта, а не то что написали в заголовке, конец.
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05.05.2021 23:07 Відповісти
Тупые мариканцы не додумались назвать сотни улиц в честь своих астронавтов. Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 9832
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05.05.2021 23:28 Відповісти
А что уникального совершила Терешкова ?
Мощно обгадила скафандр ?
Так это все могут.
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06.05.2021 00:23 Відповісти
Да таких советских улиц миллион. Декоммунизация тоже оказалось фейковой.
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06.05.2021 00:36 Відповісти
Терешкова как и Гагарин это подопытные кролики,которых запускали в космос украинцы-Королев и Глушко.А после поддержки оккупации Крыма этой фашистской гнидой её имя вообще должно быть вытерто из украинской культуры и истории.
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06.05.2021 04:24 Відповісти

Ну і "пощастило" нам українцям з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" що аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти суверенної української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, бандити, алкоголіки і наркомани... Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша вона хоч (худо -бедно ) і космічна країна але скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть дикі тубільні племена тумба - юмба!-
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06.05.2021 05:02 Відповісти
"Преподобная" Терешкова предложившая обнулить путинский срок обнулила всякое уважение к себе.
Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер - Цензор.НЕТ 600
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06.05.2021 07:17 Відповісти
ох....ть ....
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06.05.2021 08:18 Відповісти
Валентине терешковой за полет космический
подарил никита лысый *** автоматический...
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06.05.2021 09:27 Відповісти
Это какой то немыслемый бред.
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06.05.2021 21:01 Відповісти
 
 