Понад 270 вулиць в Україні названо на честь депутатки Держдуми РФ Терешкової, яка голосувала за окупацію Криму, - блогер
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лише в трьох областях України немає вулиць на честь радянської космонавтки, члена ревізійної комісії ЦК КПРС, багаторічної депутатки Держдуми Росії Валентини Терешкової.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook блогера Олександра Рудоманова.
У своєму матеріалі на LB він нагадує, що в 2014 році спільно з іншими депутатами до Криму прибула Валентина Терешкова для "спілкування з жителями". 1 березня вона голосувала за дозвіл введення російських військ на територію України.
В Україні ще з часів Радянського Союзу існують вулиці, названі на честь Терешкової. Рудоманов виявив у "Вікіпедії", що на момент окупації Криму таких було 79.
Після агресії Росії частину вулиць перейменували. Наприклад, на Закарпатті та у Хмельницькій області.
Згідно з даними Державного реєстру виборців, в Україні налічується 278 топонімів на честь Терешкової.
"На тимчасово окупованих територіях є 48 вулиць і провулків на честь Терешкової: 13 - в Луганській області, 14 - в Донецькій і 21 - у Криму. На неокупованій частині України вулиць на честь Терешкової 230. У трьох областях вулиць немає - у Дніпропетровській, Луганській і Запорізькій областях, найбільше ж їх у Хмельницькій області - аж 37", - пише автор і додає таблицю.
Терешкова навіть формально підпадає під дію Закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", тому що в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, зазначає автор.
"Якщо людина була тільки депутатом СРСР, то вона не підпадає під Закон про декомунізацію, тому що це виборна особа. Але Валентина Терешкова в 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, а отже займала керівну посаду у вищих органах влади і управління СРСР, і тому підпадає під дію закону. Крім цього, Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму, коли була депутаткою 6-го скликання думи РФ. Ми направили звернення до місцевої влади Сміли, Куп'янська, Чугуєва, Подільська про необхідність перейменування вулиці на честь Терешкової" , - розповів начальник відділу аналізу держави Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко.
Як з'ясував Рудоманов, найпоширеніша причина неперейменування - міська рада не проголосувала за відповідне рішення. Не знайшлося достатньо голосів.
Друга за поширеністю причина - депутати не знайшли голосів для перейменування на етапі топонімічної комісії.
Третя причина - місцеві жителі проти перейменування на запропоновані назви вулиць.
Будь ласка, зачекайте...
за полет космический,
марсиане подарили,
х"йло автоматический....
И посмотрите на реакцию, гарантирую будет весело.
Своим бы не выбили.
i ще, зкацаплений придурку, екЗперд, i польською i українcькою кацапське слово "акраiна" звучить зовсiм не так, тобто Україна до кацапської "акраiни" не має нiякого вiдношення.
сама паРаша - це реальна "акраiна", реальнi (далi кацапським койне*) "**..ня", патаму как куда дальше Украины от цивилизованного мира, большая часть обосРахи это вообще жопа мира".
покеда, убогий, не кашляй.
- Гагарин жив!
І через 10 метрів - продовження:
- Белка і Стрелка тоже!
Кстати на этой неделе Аркадий Бабченко рассказал про историю этой песни
https://www.youtube.com/watch?v=B69CquvLHgY
Советы крали даже песни.
У мене тільки три питання:
- Як прижиттєво назвали стільки вулиць?
- Якого х*ра поназивали?
- І чому досить не знесли ці назви?
оззи осборна двойник
У этой космонавтки совести меньше, чем у шлюхи с 20-летним стажем! Лживая паскуда!
Це ти до кого звертаєшся? На Цензорі кацапів нема. Та й не соромно їм ані за *****, ані за Терешкову.
І ось чому.
"россияне"- біологичний вид схожий на людську расу по зовнішнім характеристикам.
прости - слово яке використовується до людської раси.
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
Но вы и дальше топите за сепаратистов квартальных
Мощно обгадила скафандр ?
Так это все могут.
Ну і "пощастило" нам українцям з сусідами? Привалило таке личакове "щастя" що аж плакати хочеться! Прокляті кацапи вони усi як один якщо не кремлівські фашисти )(уйла, так ті що цих фашистiв підтримують. Та ще вони наші найлютіші у всьому світі криваві вороги окупанти суверенної української землі Криму і Донбасу. Так до того ж вони ще й в додаток всі поголовно кінчені: дебіли, заразні, бандити, алкоголіки і наркомани... Про що підтверджує навіть офіційна статистика, де цілком ясно вказано що личакова ********* паРаша вона хоч (худо -бедно ) і космічна країна але скотилася майже по всім негативним показникам на перше тверде місце в світі, обігнавши навіть дикі тубільні племена тумба - юмба!-
подарил никита лысый *** автоматический...