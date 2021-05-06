"Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК

Венеціанська комісія вважає, що вирішальний голос при очищенні Вищої ради правосуддя має належати незалежним міжнародним експертам, а не самим суддям, як стверджує "слуга народу" Андрій Костін.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Венеціанської комісії міститься в оприлюдненому нею терміновому висновку на президентський законопроєкт №5068 щодо конкурсного відбору та перевірок на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

"Експерти Венеціанської комісії зазначили, що міжнародні експерти мають бути наділені вирішальною роллю у процесі відбору майбутніх членів ВРП і перевірки на доброчесність чинного складу.

Поданий Зеленським законопроєкт №5068 передбачає створення Етичної ради у складі 6 членів. Трьох із них має номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації. Завдання Етичної ради - попередній відбір кандидатів у ВРП і перевірка на доброчесність чинного складу органу.

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""Венеційка" зазначила, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення Етичної ради. Так, рішення повинні прийматися більшістю голосів, при цьому підтримка як мінімум двох міжнародних експертів є обов'язковою", - сказано в повідомленні ЦПК.

"Голова судового комітету Ради Андрій Костін обманює себе, колег і президента, кажучи, що погодив з міжнародниками іншу модель по ВККС (в законопроєкт і #3711_1)", - написав у фейсбуці глава організації "ЦПК" Віталій Шабунін.