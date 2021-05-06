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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (213) Шабунін (457) Вища рада правосуддя (523) Центр протидії корупції (226)

"Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія вважає, що вирішальний голос при очищенні Вищої ради правосуддя має належати незалежним міжнародним експертам, а не самим суддям, як стверджує "слуга народу" Андрій Костін.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Венеціанської комісії міститься в оприлюдненому нею терміновому висновку на президентський законопроєкт №5068 щодо конкурсного відбору та перевірок на доброчесність членів Вищої ради правосуддя.

"Експерти Венеціанської комісії зазначили, що міжнародні експерти мають бути наділені вирішальною роллю у процесі відбору майбутніх членів ВРП і перевірки на доброчесність чинного складу.

Поданий Зеленським законопроєкт №5068 передбачає створення Етичної ради у складі 6 членів. Трьох із них має номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації. Завдання Етичної ради - попередній відбір кандидатів у ВРП і перевірка на доброчесність чинного складу органу.

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""Венеційка" зазначила, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення Етичної ради. Так, рішення повинні прийматися більшістю голосів, при цьому підтримка як мінімум двох міжнародних експертів є обов'язковою", - сказано в повідомленні ЦПК.

"Голова судового комітету Ради Андрій Костін обманює себе, колег і президента, кажучи, що погодив з міжнародниками іншу модель по ВККС (в законопроєкт і #3711_1)", - написав у фейсбуці глава організації "ЦПК" Віталій Шабунін.

Слуга народу Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК 01
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Топ коментарі
+14
еще никто и никогда не видел слугу, который не врет.
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05.05.2021 21:30
+10
Смєтун на манежі ,лялькова вистава триває !!!))
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05.05.2021 21:27
+10
Зебил соврет, недорого возьмет.
Так вроде первый раз.
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05.05.2021 21:28
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Смєтун на манежі ,лялькова вистава триває !!!))
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05.05.2021 21:27 Відповісти
уточняй: шабуня.
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05.05.2021 21:56 Відповісти
Розумний зрозуміє,а недолугому воно ні до чого !!)))
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05.05.2021 21:58 Відповісти
Зебил соврет, недорого возьмет.
Так вроде первый раз.
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05.05.2021 21:28 Відповісти
який перший?
Та кожного разу брешуть!
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05.05.2021 21:57 Відповісти
Я запятую пропустил, исправлять лень
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05.05.2021 22:36 Відповісти
все суки народа -лживый сброд из грязи
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05.05.2021 21:58 Відповісти
еще никто и никогда не видел слугу, который не врет.
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05.05.2021 21:30 Відповісти
Ну во сне мы их не видели "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9320
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06.05.2021 07:02 Відповісти
они пришли к власти на брехне. Теперь брехней будут пытаться остаться при ней. И хорошо, если только этим ограничится. Как булыжник - это средство пролетариата, так и вранье - это был, есть и будет инструментом этой власти. Но платежки не обманешь, и потому многим зебобам вскоре придется вспомнить, как горят покрышки. Или быть выселенным из собственных домов и квартир. Выбор прост, зебобики: хотите жить в своей конуре, придется потрудится и подумать над бытием.
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05.05.2021 21:30 Відповісти
Если какой нить зебил не сбрехал...значит день он прожил зря...
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05.05.2021 21:31 Відповісти
Андрей Костин обманывает себя, коллег и президента...
Ну шо тут поделаешь. Опять обманмвають сцаря бояре нерадивые.
И только шабунька несет правду в царские ушки.
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05.05.2021 21:37 Відповісти
А у презедента між своїм відпочинками часу немає хоча б глянути той закон - воно ж ніби юризд чи як?
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05.05.2021 22:44 Відповісти
Так це не вперше. Олігархи й їхні слуги регулярно брешуть, що МВФ та Венеціанська комісія вимагають, щоб корупція в Україні процвітала, а доходи громадян зменшувались.
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05.05.2021 21:40 Відповісти
Так саме ,як і брешут про якісь вимоги від МВФ !!!)))
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05.05.2021 21:56 Відповісти
Чого зразу БРЕШЕ? То "зебільний слуга" так дихає.
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05.05.2021 21:41 Відповісти
Пчелы против меда!!!!!😁😁😁😁😁
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05.05.2021 21:43 Відповісти
Жесть, а ще десь існує країна, в якій суддів призначають незалежні ( "Слуга народа" Костин врет, Венецианская комиссия хочет, чтобы решающий голос при очистке ВСП принадлежал независимым международным экспертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9700 ) міжнародні експерти?
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05.05.2021 21:46 Відповісти
Поцікався судовою реформою Хорватіі !!!)))
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05.05.2021 21:48 Відповісти
Не знаю. Знаю одну великую, которую пришлось окорочками подкармливать - как пса помоечеого "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 1259
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06.05.2021 07:04 Відповісти
ги, тепер ботва радісно і зашкварно вірить Шабуніну...
а ще недавно поливала його шоколадним лайном...
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05.05.2021 21:46 Відповісти
песец, який ти безграмотний, зебіл.
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05.05.2021 21:59 Відповісти
Шабунину верят только зебилы типа тебя...а нормальные люли верят документам...а ссылка на документ есть в тексте статьи..
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05.05.2021 22:03 Відповісти
Хочешб я тебе шаблон порву? Так вот, Зе -
Отвечая на вопрос местных журналистов о том, почему номера «Квартала» - антироссийские, Зе ответил, что русские и украинцы - один народ.
А уже будучи президентом Зеленский изменил мнение и заявил, что общего у русских и украинцев - «только граница». "Слуга народу" Костін бреше, Венеціанська комісія хоче, щоб вирішальний голос при очищенні ВРП належав незалежним міжнародним експертам, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6470
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06.05.2021 07:10 Відповісти
зеленые дружно поют - Осанна, слуговне!

а вообще зеленыe не врут, так тока - брешут все время....
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05.05.2021 21:59 Відповісти
Надо доложить Зе, шо Костин провокатор и предатель, и он его возьмет за мошонку и выкинет нах..
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05.05.2021 22:43 Відповісти
В.о. голови ВРП Олексій Маловацький: спроби залучити іноземців до формування ВККС створили величезні проблеми для судової системи а що ж хтось думал що так просто буде відігнати від корита?
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05.05.2021 22:48 Відповісти
"Також зазначається, що "найбільше занепокоєння" викликає те, що законопроєкт не пояснює "критерії професійної етики та доброчесності", які є основою роботи Етичної ради. Комісія наполягає на більш детальній роботі у цьому напрямку.
Також експерти наголосили на тому, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, мають мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.
Рішення повинні ухвалюватися більшістю голосів, при цьому, підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов'язковою. Окрім цього, у випадках, коли голоси розподілятимуться три на три, перевага має бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше двоє міжнародних експертів."
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05.05.2021 22:53 Відповісти
Не дивно, що бреше. Зе тоже як на вибори ішов так само робив...
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05.05.2021 23:39 Відповісти
Когда я слышу, что кто то возражает против внешнего управления, то понимаю, что им просто мешают воровать.
Если мы хотим навести порядок в судебной системе, то без этого внешнего управления не обойтись.
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06.05.2021 03:24 Відповісти
 
 