Головні новини 5 травня: обстріл лікарні в Красногорівці, Вірастюка не зареєстрували депутатом

Окупанти обстріляли лікарню з COVID-пацієнтами в Красногорівці, силач Вірастюк поки не став депутатом, в Україні діють нові правила отримання субсидії - головні новини України 5 травня.

Найманці РФ обстріляли лікарню в Красногорівці

Обстріл почався близько 23:30 4 травня. Медустанова і сусідні будівлі залишилися без світла. Безпосередньо від обстрілу ніхто не постраждав, але незабаром після нього від інфаркту помер чоловік з коронавірусом. Поліція розслідує те, що трапилося за статтею "теракт". Українська сторона СЦКК направила через обстріл ноту ОБСЄ.

Також найманці РФ вистрілили протитанковою керованою ракетою в бік житлового сектора Попасної, почалася пожежа.

Всього від початку доби - 11 порушень режиму тиші, без втрат.

Небезпечні знахідки на Донбасі

Поблизу Новгородського окупанти розкидали з БПЛА начинені вибухівкою дитячі іграшки. Одну з них - дитячий музичний програвач - виявили і знешкодили українські сапери. "Окрім як бажанням убити, просто вбити, це не назвеш", - прокоментував боєць ЗСУ В'ячеслав.

А біля кордону з РФ на Луганщині військовослужбовці прикордонного загону виявили сумки з парашутами.

Свіжі президентські і партійні рейтинги

Згідно з опитуванням КМІС, на виборах президента найбільшу підтримку отримав би В. Зеленський - 31,4% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці - Порошенко з 18,1%. Третє-п'яте місця ділять (різниця в підтримці в межах статистичної похибки) Тимошенко (11,9%), І. Смешко (10,4%) і Ю. Бойко (9,6%).

Серед партій найбільшу підтримку має "Слуга народу", яку підтримали 21,3% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці - "Європейська Солідарність", яку підтримують 17,7%. Третє-четверте місця ділять "ОПЗЖ" (12,2%) і "Батьківщина" (10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій - в межах статистичної похибки). Подолала би прохідний бар'єр також партія "Сила і Честь" (7,6%). Підтримка інших партій нижче прохідного бар'єру.

Вірастюка не зареєстрували депутатом

Центральна виборча комісія одноголосно встановила, що підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом немає - адже 1 травня Велика палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87 окрузі.

Голова СН Корнієнко заявив: "Нинішня ситуація показує, що політичні опоненти намагаються максимально відстрочити остаточне визнання Василя Вірастюка переможцем".

В Іспанії затримали підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані

Іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства як мінімум двох правоохоронців на Майдані в 2013 році. За версією слідства, він жив у Барселоні, Мадриді та Валенсії, а останнім часом - у віддаленому сільському будинку неподалік Пусол. Чоловіка вистежили за допомогою спеціального пристрою і затримали під час походу в кафе.

Субсидію можна отримати тільки з декларацією про доходи та витрати

Нові правила діють з 1 травня. Тепер отримати субсидію можна, надавши декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. При цьому субсидії не будуть призначатися, якщо загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку.