Голови МЗС країн "Великої сімки" закликали Білорусь провести нові вибори президента

Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори президента в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - сказано в тексті, опублікованому урядом Великої Британії.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів і учасників протестів, а також покласти край репресіям і почати діалог з опозицією і суспільством.

"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання ... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягненню до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - зазначається в заяві.

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