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Голови МЗС країн "Великої сімки" закликали Білорусь провести нові вибори президента

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Голови МЗС країн

Міністри закордонних справ "Великої сімки" закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори президента в Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - сказано в тексті, опублікованому урядом Великої Британії.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів і учасників протестів, а також покласти край репресіям і почати діалог з опозицією і суспільством.

"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання ... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягненню до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - зазначається в заяві.

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Топ коментарі
+3
И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
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05.05.2021 22:43
+2
Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.05.2021 22:42
+2
наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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05.05.2021 22:53
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05.05.2021 22:42 Відповісти
Це дурниця ,вимогати щось у параноїдального шизофреніка ,з маячею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.05.2021 22:42 Відповісти
И американцы подкрепили слова делами. Санкции уже пошли, нефтепереработка, на очереди остальная нефтепереработка и калийные удобрения. Диктатора надо давить.
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05.05.2021 22:43 Відповісти
Диктатор ,це одне,але яка у вас незчисленна кількість гнид від кремлівських вошей !!)))
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05.05.2021 22:49 Відповісти
😂 нефтепереработка и остальная нефтепереработка 😂 только Беларусь никогда не экспортировала промышленные объемы ГСМ или удобрений в США! Можешь мечтать и дальше! 😂
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06.05.2021 09:19 Відповісти
Свободен брсмовский лукабот. Смерть диктатуре!
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06.05.2021 17:34 Відповісти
😂 свободу Юрию Деточкину! 😂
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12.05.2021 09:57 Відповісти
призываем лиса в курятнике кур не есть.....
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05.05.2021 22:48 Відповісти
наверное сейчас скажу то, шо многим не понравится.
но переговоры Климкена с бубой закончатся тока тем, шо он вернется домой и доложит Байдену - сер, там при власти одна кацапня и расчитывать не на кого, если мы говорим о сотрудничестве....
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05.05.2021 22:53 Відповісти
Ну и толку с этого призыва? Пока усача не вынесут вперёд ногами, то ни о каких свободных и справедливых выборах в принципе не может быть речи.
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05.05.2021 23:48 Відповісти
Правильные призывы на первый взгляд!... Но, для них главное остановить усиление влияния Китая в Восточной Европе, которому всемерно способствует Президент Лукашенко!... А то, что в результате путлер аннексирует Республику Беларусь и паработит Беларуский народ их не волнует!
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06.05.2021 09:13 Відповісти
 
 