Експертиза не виявила слідів арештованого в окупованому Криму журналіста Єсипенка на "вилученій" у нього гранаті, - адвокат Ладін

Згідно з результатами дактилоскопічної експертизи, не виявлено відбитків пальців арештованого в окупованому Криму журналіста Владислава Єсипенка на гранаті, нібито вилученій у нього.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 5 травня, відбулися слідчі дії з Владиславом Єсипенком у будівлі управління ФСБ. Під час слідчих дій захист ознайомився з висновком дактилоскопічної експертизи, відповідно до висновків якої відбитків пальців Владислава Єсипенка на гранаті, яка нібито була вилучена у нього, не виявлено", - розповів Ладін.

Адвокат також підтвердив Крим.Реалії інформацію про те, що до обвинувачення Єсипенка додали ще одну статтю.

Читайте також: Заарештованому окупантами в Криму журналісту Єсипенку висунули нові звинувачення

"Слідчий ознайомив нас із постановою про поєднання кримінальних справ. Було дві кримінальні справи, в одній з яких Єсипенка звинувачували у виготовленні вибухових речовин, друга - в зберіганні. От зараз вони об'єднані. І, відповідно, нове остаточне звинувачення, з великим ступенем ймовірності, буде у Владислава Єсипенка - це обвинувачення за частиною 1 статті 222.1 і частини 1 статті 223-1, тобто виготовлення та зберігання вибухових речовин", - пояснив Ладін.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі.

16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Єсипенко на "суді" в окупованому Криму розповів про катування після затримання: Електричний струм, побиття і погрози вбивством. ВIДЕО