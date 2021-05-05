Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з сенатором США Портманом: "Стало менше снайперського вогню"
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сенатором США, співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу США. "Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу. Це важлива основа нашого стратегічного партнерства, яке базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах", – зазначив він.
Президент подякував за виділені в бюджеті Сполучених Штатів на поточний рік асигнування для реалізації програм допомоги Україні в обсязі понад 700 мільйонів доларів США, з яких майже 400 мільйонів піде на потреби національної безпеки та оборони.
Зеленський поінформував сенатора про ситуацію на Донбасі. Зокрема, він зазначив, що є певні позитивні зміни, менше снайперського вогню, а тому менше загиблих за останні дні. Однак Глава держави наголосив, що так і не вдалося досягти домовленостей з Росією щодо режиму повного припинення вогню, тож ситуація й надалі залишається небезпечною.
Зі свого боку Портман зазначив, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
Президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва газопроводу "Північній потік – 2" і подякував за санкційну підтримку. Крім того, Зеленський підкреслив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі США у протидії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
якщо для цього треба буде ще одне руде прикацаплене знести? - теж зробимо..
Великий стратег, который проводит анализ обстановки по одному единственному фактору!
И делает выводы...
Зелох: стало меньше снайперского огня. Я проверял.
Портман: неужели прямо на передовую ездил?
Зелох: не совсем. Я вышел на улицу из своей резиденции, слышу, что всё тихо... Нуу, вот и решил, что огня стало меньше.
Джудит Резник (5 апреля 1949 - 28 января 1986). Её дед был родом из Киева. В конце августа 1984 года состоялся первый космический полёт Джудит Резник в составе экипажа космического корабля "Дискавери". В своем первом космическом полете, начавшемся 30 августа 1984 года, Джудит провела 6 суток. После второго полёта в космос Джудит не вернулась на Землю: она, вместе с другими шестью членами экипажа, погибла 28 января 1986 года во время катастрофы космического корабля "Челленджер".
наушник не выпал? а тож наметет, баран мелкокалиберный,.....
Какой режим прекращения?
Я смотрю смерть солдат теперь для него просто статистика.
Инфантильная лохушка....