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обстріл (20945) поранення (2656) Донбас (21732)

Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ".

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Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ

5 травня внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 5 травня, внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.

На дії противника наші воїни відкрили у відповідь вогонь.

Зараз на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

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для ЗЄ всьо харашо,це ж не снайпер .
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05.05.2021 23:16 Відповісти
Якось горбато-возле Пивденного,-ОТГ"Север" !!!))))
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05.05.2021 23:18 Відповісти
Да гремело как на все 152мм...
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06.05.2021 01:45 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику. Бережи вас Господь, рідненькі.
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05.05.2021 23:25 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ". - Цензор.НЕТ 2221
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06.05.2021 07:08 Відповісти
 
 