Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ".
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5 травня внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військовослужбовця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОТУ "Північ".
"Сьогодні, 5 травня, внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем, один український захисник зазнав осколкового поранення", - сказано в повідомленні.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.
На дії противника наші воїни відкрили у відповідь вогонь.
Зараз на місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.
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Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
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