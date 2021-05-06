Суд випустив Антоненка з СІЗО з 30-го разу. Прокурор несподівано заявив, що домашнього арешту буде достатньо, - адвокат Маслов

За час перебування підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка під вартою відбулося 30 судових засідань щодо питання про його ув’язнення чи звільнення.

Про це повідомляє в Facebook адвокат Антоненка Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, 16 засідань пройшло в межах досудового розслідування, 1 - на підготовчому провадженні, 13 - в суді присяжних. Суд випустив Антоненка з 13 разу, а загалом — з 30-го.

"Розглядів клопотань прокурора - 10. Усі задоволені. Апеляцій захисту на це подано і розглянуто 11 (на перше ув’язнення розглядалось окремо 2 апеляції). Усі відхилені. Клопотань захисту про звільнення (habeas corpus) — було подано 11. Два клопотання захисту в суді присяжних розглядались одночасно з клопотаннями прокурора про нове продовження. 10 з них були відхилені, 11-е — задоволено частково: ув’язнення змінено на домашній арешт, хоча захист завжди просив особисте зобов’язання.

Від зазначив, що всі захисники Антоненка - учасники війни з РФ.

"Справа є дуже важкою, але не складною. Постійна гра на чужому полі зі слабкою командою, що грає вкрай грубо проти правил. Найтяжче було іноді після чергової безсонної пари ночей роботи над черговими процесуальними документами і виснажливих підготовок промов чути:

(1) Ці адвокати програли УСІ справи по Антоненку.

(2) Невже не можна було знайти грошей на ГАРНИХ адвокатів? Чому Юлію Кузьменко випустили, а У ВАС клієнт сидить?

По правді кажучи, на це і було розраховано", - заявив адвокат.

Він звернув увагу, що 30 квітня прокурор Михайло Тішин заявив, що домашнього арешту Антоненку буде достатньо, хоча ще 16 квітня на його запит апеляційний суд прийняв протилежне рішення.

"А що у нас трапилось між 16 та 30 квітня? Може допитали усіх 263 свідків? Може прокинулась "Притулина совість" (новий бренд) і представниця потерпілих підлегла Авакова стала в суді на сторону справедливості і правди, виривши пошукати чому ж загинув Шеремет? Чи може Аваков з Ковалем знайшли справжніх вбивць серед порно, які вони знімали в ліжках Яни Дугарь і Зоряни Коновалець? (Так, це не жарт, ці знахабнілі моральні уроди дійсно проводили таке "НСРД", встановлюючи ВІДЕОКАМЕРИ, направлені на ліжка дівчат!). Чи може суддя Голуб сповідалась в гріхах і вирішила у страсну п’ятницю повернути своє обличчя до людей? Вчора у Тішина, Голуб, Павленко, Гладія, Тютюн не було жодних сумнівів в тому, що суспільство, випустивши несудимого батька 2х дітей під домашній арешт з браслетом наражає себе на небезпеку, а тут. Коли Тішин вичавлював з себе це сакраментальне "домашнього арешту буде достатньо" - який же жалюгідний та огидний вигляд він мав. Як огидно виглядає усе це шоу. Огидна пика правосуддя дивиться на вас. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

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