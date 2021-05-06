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Новини Політика УкраїниПодії Убивство Шеремета
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Маслов Леонід (55) Антоненко Андрій (251)

Суд випустив Антоненка з СІЗО з 30-го разу. Прокурор несподівано заявив, що домашнього арешту буде достатньо, - адвокат Маслов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Суд випустив Антоненка з СІЗО з 30-го разу. Прокурор несподівано заявив, що домашнього арешту буде достатньо, - адвокат Маслов

За час перебування підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка під вартою відбулося 30 судових засідань щодо питання про його ув’язнення чи звільнення.

Про це повідомляє в Facebook адвокат Антоненка Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, 16 засідань пройшло в межах досудового розслідування, 1 - на підготовчому провадженні, 13 - в суді присяжних. Суд випустив Антоненка з 13 разу, а загалом — з 30-го.

"Розглядів клопотань прокурора - 10. Усі задоволені. Апеляцій захисту на це подано і розглянуто 11 (на перше ув’язнення розглядалось окремо 2 апеляції). Усі відхилені. Клопотань захисту про звільнення (habeas corpus) — було подано 11. Два клопотання захисту в суді присяжних розглядались одночасно з клопотаннями прокурора про нове продовження. 10 з них були відхилені, 11-е — задоволено частково: ув’язнення змінено на домашній арешт, хоча захист завжди просив особисте зобов’язання.

Від зазначив, що всі захисники Антоненка - учасники війни з РФ.

"Справа є дуже важкою, але не складною. Постійна гра на чужому полі зі слабкою командою, що грає вкрай грубо проти правил. Найтяжче було іноді після чергової безсонної пари ночей роботи над черговими процесуальними документами і виснажливих підготовок промов чути:

(1) Ці адвокати програли УСІ справи по Антоненку.

(2) Невже не можна було знайти грошей на ГАРНИХ адвокатів? Чому Юлію Кузьменко випустили, а У ВАС клієнт сидить?

По правді кажучи, на це і було розраховано", - заявив адвокат.

Він звернув увагу, що 30 квітня прокурор Михайло Тішин заявив, що домашнього арешту Антоненку буде достатньо, хоча ще 16 квітня на його запит апеляційний суд прийняв протилежне рішення.

"А що у нас трапилось між 16 та 30 квітня? Може допитали усіх 263 свідків? Може прокинулась "Притулина совість" (новий бренд) і представниця потерпілих підлегла Авакова стала в суді на сторону справедливості і правди, виривши пошукати чому ж загинув Шеремет? Чи може Аваков з Ковалем знайшли справжніх вбивць серед порно, які вони знімали в ліжках Яни Дугарь і Зоряни Коновалець? (Так, це не жарт, ці знахабнілі моральні уроди дійсно проводили таке "НСРД", встановлюючи ВІДЕОКАМЕРИ, направлені на ліжка дівчат!). Чи може суддя Голуб сповідалась в гріхах і вирішила у страсну п’ятницю повернути своє обличчя до людей? Вчора у Тішина, Голуб, Павленко, Гладія, Тютюн не було жодних сумнівів в тому, що суспільство, випустивши несудимого батька 2х дітей під домашній арешт з браслетом наражає себе на небезпеку, а тут. Коли Тішин вичавлював з себе це сакраментальне "домашнього арешту буде достатньо" - який же жалюгідний та огидний вигляд він мав. Як огидно виглядає усе це шоу. Огидна пика правосуддя дивиться на вас. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.

Суд випустив Антоненка з СІЗО з 30-го разу. Прокурор несподівано заявив, що домашнього арешту буде достатньо, - адвокат Маслов 01

Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

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Топ коментарі
+17
А скільки тут, на Цензорі ботви з піною на писеу доксщували, що Антоненко буде сидіти, бо винен... у тому, що учасник війни за Україну, а отже - не нормальний. І дехто з тієї ботви позицяонує себе, як патріот. Тьху! Гидко!
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05.05.2021 23:54
+16
Крутили-мутили і ніяк.
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05.05.2021 23:36
+15
Хм... Куда-то девались стотыщмельонов доказательств...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
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05.05.2021 23:46
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Крутили-мутили і ніяк.
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05.05.2021 23:36 Відповісти
Реформувати на 100% корумповану систему не можливо ,лише повний демонтаж і створення з нуля ,як приклад Хорватія !! )))
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05.05.2021 23:57 Відповісти
Позорная клоунада недонаполеона -недопутлера берега попутала от безнаказанности ! Холуи рашистские ! Даже не извинились за ВСЕ ! Получите 🪃
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06.05.2021 00:03 Відповісти
Недооценілі ************* піханого...
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06.05.2021 00:12 Відповісти
Правосудия в Украине нет, как и правоохранительных органов.
Реформа возможна только с чистого листа: ни один человек, который имел к этому карательному аппарату, хотя бы косвенное отношение, должен быть лишен права работать в новых судах, прокуратуре и полиции.
PS
А вообще, какой логикой руководствовалось это существо, называемое прокурором?
Ведь Антоненко объявлен убийцей и террористом!
Причем холуи Венедиктовой, с пеной у рта рассказывали про то, что вина его доказана!
То есть, они выпустили убийцу и террориста?
Суд выпустил Антоненко из СИЗО с 30-го раза. Прокурор внезапно заявил, что домашнего ареста будет достаточно, - адвокат Маслов - Цензор.НЕТ 6322
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05.05.2021 23:41 Відповісти
Это пешка.Он не логикой руководствовался а вышестоящим начальством.
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05.05.2021 23:45 Відповісти
А это и начальству вопрос.
В общем то, его начальство, такая же пешка и холуй.
Ранг только более высокий.
Но вот наблюдают люди из Европы за такими дивертисментами и делают выводы.
И очень сложно после такого доказать, что в Украине есть правосудие и правоохранительные органы, а не доставшийся от совка в наследство карательный аппарат...
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05.05.2021 23:51 Відповісти
О ВСТРЕЧЕ С НАСТОЯЩИМ УБИЙЦЕЙ-ТЕРРОРИСТОМ № 1 мечтает Зезасранец , соскучился за очком монстрилы
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06.05.2021 00:07 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати
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06.05.2021 06:06 Відповісти
Что прокурору по телефону заявили,то и он заявил.
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05.05.2021 23:44 Відповісти
Хм... Куда-то девались стотыщмельонов доказательств...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
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05.05.2021 23:46 Відповісти
Блинкен уедет - опять посадят...
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05.05.2021 23:51 Відповісти
Кст, не буду удивлен...
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06.05.2021 00:02 Відповісти
а я так уверен.
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06.05.2021 00:06 Відповісти
*************** дно давно пробито ! Подарил путлеру террорюг «вагнероаце», выкрал чауса , чтобы прикрыть свой шутовской зад , нарушил конституцию сто тысяч раз
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06.05.2021 00:32 Відповісти
Мыши съели.
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05.05.2021 23:53 Відповісти
А скільки тут, на Цензорі ботви з піною на писеу доксщували, що Антоненко буде сидіти, бо винен... у тому, що учасник війни за Україну, а отже - не нормальний. І дехто з тієї ботви позицяонує себе, як патріот. Тьху! Гидко!
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05.05.2021 23:54 Відповісти
Доречно...завтра перелистаю новини того періоду...
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06.05.2021 00:06 Відповісти
Например? Кого Вы имеете в виду , не считая🤢 🤖 ?
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06.05.2021 00:11 Відповісти
Тих, хто "голосував не за Зєлєнского, а проти Порошенка, бо патріоти". І це і гмиценківцв, і тимошенківці і ще дехто.
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06.05.2021 01:00 Відповісти
А коли це він став учасником війни? Він коли треба було від армії відкосив, потім в 14 відкосив вдруге а потім писарем став і носа на ту війну не показував. Коли він став учасником?
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06.05.2021 00:21 Відповісти
Ця зелена гидота тільки так і працює...
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06.05.2021 07:39 Відповісти
Проскакувала інфа, що Антоненка, Дугарь і Кузьменко на ПАРЕ хотіли визнати політв'язнями. Зєля злякавсь, що не зможе користуватись своїм маєтком в Іспанії
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06.05.2021 00:34 Відповісти
Утырок , твой членограй четырежды откосил , а Ленка продавала позиции военных и была в базе «миротворца « и это -ФАКТ
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06.05.2021 00:41 Відповісти
Это означает некое смещение властного баланса внутри Системы: армейские каким-то образом стали политически сильнее.
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06.05.2021 00:47 Відповісти
скорее конторские
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06.05.2021 04:34 Відповісти
Но ведь Антоненко - армейский, а не конторский.
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06.05.2021 05:37 Відповісти
⚡️ Большая палата Верховного суда отменила протокол об установлении результатов в злосчастном округе №87.

Напомню, что там в пределах 2.5% оказались три кандидата в нардепы: "слуга" Вирастюк, "майбаховец" Шевченко и "свободовец" Кошулинский.

Причем, есть мнение, что если бы не "карусели" и "подвозы", победа была бы за Кошулинсим. А так в битве за похищенную дубинку сошлась центральная власть и олигархат областного разлива.

Еще неясно, как именно закончится эта история, будем наблюдать.

⚡️Кстати, говорят, на Банковой остались очень недовольны тем, что министр внутренних дел Арсен Аваков не стал помогать Вирастюку защищать "победу".

А так как отношения между Аваковым и главой ОП Ермаком не отличаются теплотой, последний решил использовать это недовольство и поддавить позиции министра.

Вполне возможно, что освобождение из СИЗО Андрея Антоненко (Риффмастера) было в русле этих событий, учитывая, что сам прокурор не стал настаивать на дальнейшем содержании под стражей. Без команды сверху такое маловероятно.

Чем закончится эта битва, тоже посмотрим.
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06.05.2021 01:21 Відповісти
МОЖЕ БУТИ
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06.05.2021 13:23 Відповісти
Напомню "сметунам" клована -

"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.

После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".

"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.

Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».
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06.05.2021 07:52 Відповісти
Бачив статюю на Кавказ- центрі де порівняли відео з Лондона та з Вул. Франка, є дуже схожа людина на Чепігу, і зовсім не на Антоненка, такі діла
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06.05.2021 08:02 Відповісти
Зеленский скот и подонок
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06.05.2021 08:15 Відповісти
 
 