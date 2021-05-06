Суд випустив Антоненка з СІЗО з 30-го разу. Прокурор несподівано заявив, що домашнього арешту буде достатньо, - адвокат Маслов
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За час перебування підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка під вартою відбулося 30 судових засідань щодо питання про його ув’язнення чи звільнення.
Про це повідомляє в Facebook адвокат Антоненка Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, 16 засідань пройшло в межах досудового розслідування, 1 - на підготовчому провадженні, 13 - в суді присяжних. Суд випустив Антоненка з 13 разу, а загалом — з 30-го.
"Розглядів клопотань прокурора - 10. Усі задоволені. Апеляцій захисту на це подано і розглянуто 11 (на перше ув’язнення розглядалось окремо 2 апеляції). Усі відхилені. Клопотань захисту про звільнення (habeas corpus) — було подано 11. Два клопотання захисту в суді присяжних розглядались одночасно з клопотаннями прокурора про нове продовження. 10 з них були відхилені, 11-е — задоволено частково: ув’язнення змінено на домашній арешт, хоча захист завжди просив особисте зобов’язання.
Від зазначив, що всі захисники Антоненка - учасники війни з РФ.
"Справа є дуже важкою, але не складною. Постійна гра на чужому полі зі слабкою командою, що грає вкрай грубо проти правил. Найтяжче було іноді після чергової безсонної пари ночей роботи над черговими процесуальними документами і виснажливих підготовок промов чути:
(1) Ці адвокати програли УСІ справи по Антоненку.
(2) Невже не можна було знайти грошей на ГАРНИХ адвокатів? Чому Юлію Кузьменко випустили, а У ВАС клієнт сидить?
По правді кажучи, на це і було розраховано", - заявив адвокат.
Він звернув увагу, що 30 квітня прокурор Михайло Тішин заявив, що домашнього арешту Антоненку буде достатньо, хоча ще 16 квітня на його запит апеляційний суд прийняв протилежне рішення.
"А що у нас трапилось між 16 та 30 квітня? Може допитали усіх 263 свідків? Може прокинулась "Притулина совість" (новий бренд) і представниця потерпілих підлегла Авакова стала в суді на сторону справедливості і правди, виривши пошукати чому ж загинув Шеремет? Чи може Аваков з Ковалем знайшли справжніх вбивць серед порно, які вони знімали в ліжках Яни Дугарь і Зоряни Коновалець? (Так, це не жарт, ці знахабнілі моральні уроди дійсно проводили таке "НСРД", встановлюючи ВІДЕОКАМЕРИ, направлені на ліжка дівчат!). Чи може суддя Голуб сповідалась в гріхах і вирішила у страсну п’ятницю повернути своє обличчя до людей? Вчора у Тішина, Голуб, Павленко, Гладія, Тютюн не було жодних сумнівів в тому, що суспільство, випустивши несудимого батька 2х дітей під домашній арешт з браслетом наражає себе на небезпеку, а тут. Коли Тішин вичавлював з себе це сакраментальне "домашнього арешту буде достатньо" - який же жалюгідний та огидний вигляд він мав. Як огидно виглядає усе це шоу. Огидна пика правосуддя дивиться на вас. Окупанти мають повиздихати", - резюмував Маслов.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
Будь ласка, зачекайте...
Реформа возможна только с чистого листа: ни один человек, который имел к этому карательному аппарату, хотя бы косвенное отношение, должен быть лишен права работать в новых судах, прокуратуре и полиции.
PS
А вообще, какой логикой руководствовалось это существо, называемое прокурором?
Ведь Антоненко объявлен убийцей и террористом!
Причем холуи Венедиктовой, с пеной у рта рассказывали про то, что вина его доказана!
То есть, они выпустили убийцу и террориста?
В общем то, его начальство, такая же пешка и холуй.
Ранг только более высокий.
Но вот наблюдают люди из Европы за такими дивертисментами и делают выводы.
И очень сложно после такого доказать, что в Украине есть правосудие и правоохранительные органы, а не доставшийся от совка в наследство карательный аппарат...
Не иначе, как Порошенко спер; больше некому...
Напомню, что там в пределах 2.5% оказались три кандидата в нардепы: "слуга" Вирастюк, "майбаховец" Шевченко и "свободовец" Кошулинский.
Причем, есть мнение, что если бы не "карусели" и "подвозы", победа была бы за Кошулинсим. А так в битве за похищенную дубинку сошлась центральная власть и олигархат областного разлива.
Еще неясно, как именно закончится эта история, будем наблюдать.
⚡️Кстати, говорят, на Банковой остались очень недовольны тем, что министр внутренних дел Арсен Аваков не стал помогать Вирастюку защищать "победу".
А так как отношения между Аваковым и главой ОП Ермаком не отличаются теплотой, последний решил использовать это недовольство и поддавить позиции министра.
Вполне возможно, что освобождение из СИЗО Андрея Антоненко (Риффмастера) было в русле этих событий, учитывая, что сам прокурор не стал настаивать на дальнейшем содержании под стражей. Без команды сверху такое маловероятно.
Чем закончится эта битва, тоже посмотрим.
"Вероятных убийц сегодня задержали. Очень много ответов, слава богу, мы сегодня получили. Но есть еще один вопрос: кто заказчик? И я уверен, на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз", - добавил президент.
После возвращения с закрытого совещания Владимир Зеленский заявил журналистам: "Я хотел бы, чтобы из меня не вытягивали информацию… Хочу вас заверить: исходя их того, что я увидел… Не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас будет с вами результат".
"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать - мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", - заявил он.
"Отпуск так отпуск - нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", - сказал президент.
Однако по словам главы государства, «если это неправда, если суд решит, что обвинение не обосновано до конца, и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, они извинятся, как минимум».