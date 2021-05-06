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Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР

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Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство

Сьогодні поліція Іспанії за запитом ДБР затримала учасника подій на Майдані Дмитра Липового з Харкова, який підозрюється у вбивстві двох співробітників "Беркута".

Про це йдеться в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ДБР і Печерський суд допомагають Портнову розправлятися з майданівцями".

Як зазначається, затримання проведено на підставі незаконного запиту правоохоронних органів України, які обдурили Іспанію в реальних обставинах справи.

За даними джерел Цензор.НЕТ, за запитом Державного бюро розслідувань затримано Дмитра Липового, харків'янина, який 19 лютого 2014 року передав свій мисливський карабін "Сайга" і 60 набоїв групі майданівців, що зайняли будівлю консерваторії - Зіновію Парасюку та Івану Бубенчику, які вранці 20 лютого вели вогонь по "Беркуту" і внутрішніх військах.

"Засудження цієї групи домагається соратник Януковича Андрій Портнов, адвокатом якого був Олег Татаров, чинний заступник голови Офісу Президента.

31 березня 2020 року Печерський суд - кишеньковий суд Портнова і Татарова - ухвалив рішення про арешт Липового. Рішення це незаконне, оскільки прямо суперечить закону про амністію учасників протесту на Майдані. Однак Печерському суду на закон як завжди наплювати. Також наплювати на закон, як виявилося, і співробітникам Державного бюро розслідувань та Офісу Генпрокурора, які оформили запит на екстрадицію до Іспанії, де в області Валенсія проживав Липовий", - йдеться в матеріалі.

Згідно з релізом на сайті іспанської поліції, Липовий розшукується за підозрою у вбивстві двох співробітників міліції за допомогою його карабіна і набоїв. Однак, як підкреслюється в матеріалі, підстави для екстрадиції Липового в Україну сфальсифіковано.

Журналіст нагадав, що справу проти Липового було відкрито незаконно, в 2018 році: "Згідно із запитом управління спецрозслідування Генпрокуратури, Липового оголосили в розшук на сайті МВС, але слідчі вирішили його не затримувати. Тому Липовий перебував в Іспанії, проте розслідування не заважало його життю".

На сайті поліції Іспанії зазначено, що затримання Липового здійснено на підставі отримання у квітні 2021 року інформації від правоохоронних органів України про місцезнаходження Липового.

"Тобто Татаров контролює розшук і сприяє екстрадиції", - підкреслив Бутусов.

Також читайте: Підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії

Водночас, як ідеться в повідомленні пабліку "Майдан 18-20 лютого. Як усе було" у Facebook, Дмитро Липовий - один з тих Героїв, завдяки яким встояв Майдан: "Зі зброєю в руках вони були змушені повстати проти терору, який розв’язала тодішня влада руками мєнтів. Нещодавно також почали пресувати іншого майданівця - Ігоря Солонинка, якого звинувачують у вбивстві п'яти беркутів. Ми бачимо чіткі і неоднозначні сигнали, коли умисно розвалюють і саботують справи проти силовиків, які вбивали і калічили мирних протестувальників. Натомість репресивна система вирішила залякати і показово покарати людей, які були змушені вдатися до крайніх кроків у протистоянні терору. Людей, які стали на захист свободи і гідного життя. Те, що майданівці були змушені взяти до рук зброю, - невід'ємне право будь-якої людини на самозахист, коли інші, мирні методи, виявились недієвими. Коли на твоїх очах гинуть побратими, яких розстрілюють, травлять газом і забивають до смерті озвірілі мусори і бандити, ти не можеш лишатися осторонь".

Нагадаємо, 5 травня іспанська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства щонайменше двох правоохоронців на Майдані в 2013 році. За версією слідства, він жив у Барселоні, Мадриді та Валенсії, а останнім часом - у віддаленому сільському будинку неподалік Пусоля. Чоловіка вистежили за допомогою спеціального пристрою і затримали під час походу в кафе.

Також читайте: "Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич

Детальніше про ситуацію із затриманням і незаконним переслідуванням майданівця Дмитра Липового можна ознайомитися в матеріалі головного редактора видання Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ДБР і Печерський суд допомагають Портнову розправлятися з майданівцями" за посиланням тут.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 976
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06.05.2021 00:37
+64
Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 9347 Майдановца Липового задержали в Испании по сфальсифицированному запросу ГБР - Цензор.НЕТ 6773
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06.05.2021 00:16
+47
Мудрий нарід обрав у владу риганалів.
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06.05.2021 00:08
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Журналіст нагадав, що справу проти Липового було відкрито незаконно, в 2018 році: "Згідно із запитом управління спецрозслідування Генпрокуратури, Липового оголосили в розшук на сайті МВСДжерело: https://censor.net/ua/n3263748
Ой, а хто це у 2018 році був Геплокулолом, а хто Президентом?
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06.05.2021 11:45 Відповісти
Как кто, патриоты! Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР - Цензор.НЕТ 3826
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06.05.2021 13:32 Відповісти
А хто на військову прокуратуру поставив ******* -тєпловізора і на патріотів і добровольців натравив?
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06.05.2021 15:37 Відповісти
Скідьки будемо терпіти отой печерський суд,який переповнений суддями-запроданцями України і їхніми вельми відомими українцям діточками? Також,пропоную негайно притягти до кримінальної відповідальності чинуш із "Управління спецрозслідуваннь Генпрокуратури",які причетні до затримуваннь по усьому світу Героїв України. Допоки будемо терпіти 5 запроданську колону у себе в хаті?
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28.06.2021 14:40 Відповісти
Подібні новини мене уже не дивують... Реванш іде повним ходом, і дякувати за це треба 73% імбецилів
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06.05.2021 12:15 Відповісти
Не может быть? Хуже точно не будет! Кто тут строчил этот бред весь 18-19 год? Порох сажает и преследует добровольцев!? Все что заказывали ,получите помощники зедебилов,это именно ВАША вина,что это отребье у власти.
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06.05.2021 12:19 Відповісти
73% це ті кого обманули Зеленський з Коломойський, але не зміг обманути Порох. 25% це ті що навпаки. Ну скільки нам ще обирати зі ставленників олігархії.
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06.05.2021 12:31 Відповісти
Зеленське декларує одне, а робить протилежне. Ще раз дякую 73% дебілів. Обгадили все, що тільки можна, і заховалися, думають що воно якось саме пройде. Не пройде ніколи - ви вибрали партію регаонів, яка привела в Україну війну, які обікрала цю бідну країну і добиває тих, хто залишився в живих.
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06.05.2021 12:43 Відповісти
Roman Podolin, Позвольте с Вами не согласиться . Во-первых в уставе есть определение ,как приступный приказ , во-вторых милиция и вв не имеют права выступать против собственного народа ,ну и в-третьих всегда можно уйти на больничный ,если ты видишь ,что что-то не так 🙂
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06.05.2021 13:08 Відповісти
Помилка. Народ захищає Армія, а поліція захищає ВЛАДУ. Тому армійці традиційно не дружать з поліцією.
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06.05.2021 13:29 Відповісти
Откуда вы взяли что там был народ. Если там был народ, то почему народ не проголосовал сам за себя, сразу после этого. То есть не прогодосовали за правый сектор, Свободу,Яроша.
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06.05.2021 15:36 Відповісти
Вспоминаю главную цитату Зелескокого с 95 квартала: "А в это время...." В это время садят борцов за свободу, но не садят воров и убийц: https://kurs.com.ua/novost/363581-samie-bogatie-ukrainci-po-versii-forbes?source=ukrnet
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06.05.2021 13:29 Відповісти
Бо революцію так і не зробили. Революція - це знищення попереднього правління (або посадка у в'язницю - що не можливо без належної судової реформи - а отже тільки знищення). І ніяких виборів (бо розумний нарід вибере таких самих) - спочатку років 5 проукраїнська військова хунта - потім див по обставинам.
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06.05.2021 13:29 Відповісти
Проблема тільки в тому, що в наших умовах, за "проукраїнською" хунтою може стояти зовсім не український клан олігархів ворюг дерибанщиків. Отаких як зараз.
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06.05.2021 15:29 Відповісти
Ще добавлю. Олігархи в нас дуже хитрі. Все можуть зпланувати (покроково) й зімітувати. І ботів запустять повний інтернет, щоб верещали, що це справжня проукраїнська влада.
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06.05.2021 15:51 Відповісти
Если не виновен - суд отпустит, в чем проблема, уважаемые? Майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР - Цензор.НЕТ 6848
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06.05.2021 13:30 Відповісти
А зе-дебілам пох..., бо вони проголосували папріколу.
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06.05.2021 13:33 Відповісти
Зеленые мрази делают свое дело... зебилы молодцы
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06.05.2021 13:55 Відповісти
молодцы то молодцы, но шеретовку пусть не роззявляють: их постигнет участь Парасюка-Липового. Не долго осталось.
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06.05.2021 17:21 Відповісти
Никто никого не посадит. Тем более что все активисты давно продались Коломойскому. Эта шумиха нужна для отвлечения от надвигающейся аферы тысячелетия - дерибана международными олигархами украинской земли.
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07.05.2021 06:20 Відповісти
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