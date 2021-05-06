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У Держдумі РФ пропонують заборонити заперечення вирішальної ролі СРСР у перемозі над нацизмом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Держдумі РФ пропонують заборонити заперечення вирішальної ролі СРСР у перемозі над нацизмом

Група парламентарів внесла в Держдуму РФ законопроєкт, що забороняє публічно прирівнювати ролі СРСР і нацистської Німеччини в роки Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Документ, опублікований у середу, 5 травня, на сайті російського парламенту, забороняє публічне ототожнення цілей, рішень і дій радянського керівництва, військового командування та військовослужбовців з цілями, рішеннями і діями представників нацистської Німеччини і країн "осі", встановленими Міжнародним (Нюрнберзьким) трибуналом та іншими судами в період Другої світової війни.

Відповідні зміни депутати запропонували внести в закон "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Депутати також запропонували заборонити публічно заперечувати "вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарній місії Союзу РСР при звільненні країн Європи" в роки Другої світової війни.

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Заборону пропонується поширити на публічні виступи, твори, які демонструються публічно, а також ЗМІ та інтернет. У документі не уточнюється, яка відповідальність буде передбачена за порушення цієї заборони.

Автор: Наталя Джума
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Три равных ***** как не крути.
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