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найманці РФ (1968) ПВК "Вагнер" (1473) Центральноафриканська Республіка (9)

Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування

Російські військові "інструктори" з приватних військових компаній у Центральноафриканській Республіці влаштовують позасудові страти, грабують і катують мирних жителів, а також здійснюють групові зґвалтування.

Про це у своєму розслідуванні пише французьке видання RFI із посиланням на розповіді місцевих жителів і документи робочої групи ООН з питання про використання найманців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. У Москві заперечують участь російських найманців у бойових діях, кажучи про невелику групу "інструкторів".

Уперше робоча група ООН щодо питання про використання найманців офіційно "висловила тривогу" у зв'язку з широким використанням владою ЦАР приватних військових компаній 31 березня. У звіті автори назвали порушення прав людини, що приписуються російським військовим. Доповідачі ООН називають три такі ПВК: "ПВК Вагнера", Sewa Security Services, створена в 2017-му і вважається філією "Вагнера", і Lobaye Invest SARLU, створена в ЦАР у 2017 році.

У громадянській війні між офіційним урядом ЦАР і угрупованнями повстанців, яка триває в країні з 2012 року, беруть участь від 800 до 2000 російських найманців, стверджують джерела RFI. За їхніми словами, це "слон у кімнаті": "Ми всі знаємо про них, але вдаємо, що їх там немає".

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Російське посольство в країні визнає, що в ЦАР перебувають 535 російських "інструкторів", які нібито не беруть прямої участі в бойових діях - за винятком випадків, коли на них нападають.

За даними робочої групи ООН, приватні військові компанії несуть відповідальність за масові позасудові страти, довільні затримання, тортури під час допитів, зникнення людей, нападу на цивільних, зґвалтування. Правозахисники нарахували щонайменше сто таких епізодів, до яких причетні російські "інструктори". У звітах згадано 26 позасудових страт, 5 зґвалтувань, а також 27 випадків довільних арештів і позбавлення волі.

Однак публічно засудити російських найманців, які виступають на боці офіційної влади ЦАР, місцеві жителі не наважуються через атмосферу страху в контрольованих росіянами регіонах. Крім того, вважається, що саме представники російських ПВК допомогли відбити у повстанців більшість великих міст країни, зазначає RFI.

Серед тяжких злочинів, імовірно, скоєних російськими військовими "інструкторами", правозахисники називають, зокрема, розстріл у мечеті міста Бамбарі в лютому 2021 року. Повстанці, рятуючись від найманців, сховалися в мечеті, де до цього часу вже переховувалися мирні жителі. Свідки тих подій розповіли RFI, що, увійшовши в мечеть, росіяни почали "стріляти на всі боки", а потім без суду стратили трьох молодих людей. На відео, переглянутому RFI і підтвердженому Amnesty International, журналісти нарахували 15 убитих. Крім того, після захоплення Бамбарі в місті почалися масові довільні арешти. Заарештовані зникли безвісти, розповіли RFI їхні родичі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" причетні до катувань, викрадень і масових страт у Центральній Африці, - ООН

Під час іншого інциденту росіяни в грудні 2020 року обстріляли вантажівку із 30 мирними жителями, яка не зупинилася біля блокпосту на дорозі, що веде з Бамбарі в столицю країни міста Бангі. У результаті, йдеться в доповіді ООН, троє цивільних осіб були вбиті і 15 поранені. Свідок, який був у машині й зазнав під час обстрілу чотири вогнепальні поранення, пізніше розповів, що вантажівка не зупинилася вчасно через технічну несправність.

У лютому, коли бої на вулицях Бамбарі закінчилися, а повстанці, що вижили, почали ховатися серед мирного населення, російські найманці почали масові "зачистки": місцеві жителі розповіли RFI, як людей вивозили після доносу колег, забирали просто на ринку, де вони торгували. Всі спроби знайти зниклих родичів виявлялися марними.

Також ООН задокументувала декілька випадків сексуального насильства, до яких можуть бути причетні росіяни. 20-річна мешканка ЦАР розповіла RFI, що кілька чоловіків, які говорили російського, 15 лютого обманом посадили її в машину і відвезли в невідоме місце, де ґвалтували всю ніч. "Вони мучили мене, як тварину. Я не розумію. Я така ж людина, як вони. Я думала, росіяни тут для того, щоб допомогти нам", - розповіла жінка.

Крім того, місцеві жителі звинувачують росіян у пограбуваннях і підпалах будинків. "Вони не купують їжу. Коли їм хочеться поїсти, вони вбивають тварин, яких тримають люди", - розповів RFI один з місцевих жителів. А в місті Бенцамбе, за свідченнями очевидців, найманці спалили 120 будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ підтвердило інформацію про військових у ЦАР: відправлено 300 інструкторів для навчання національної армії, ООН повідомлено

Приватні військові компанії, названі в розслідуванні, не відповіли на запити RFI. Посольство Росії в ЦАР описало висновки робочої групи ООН як "спекуляцію" і закликало її "зосередитися на розслідуванні злочинів, скоєних найманцями збройних формувань".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Ну это 'норма' для кацапо-фашистких мразей
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06.05.2021 00:42
+29
Кацапо-вояки, они такие ... я "насмотрелся" на них в Донбассе и решил для себя окончательно - что больше НИКОГДА их в плен не буду брать... НИКОГДА !!!! ..
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06.05.2021 00:59
+24
Африканці побачили дикунів
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06.05.2021 01:43
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Ну это 'норма' для кацапо-фашистких мразей
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06.05.2021 00:42 Відповісти
Пару днів тому я теж прочитав велику статтю із французського
сайту про злочини кацапських тварюк в ЦАР. Це просто жахливо
що вони там витворяють! Іх там майже 2500 ! А російський консул
теж каже : - Ето не ми! Люди ховалися від російських бандюкив в
мечеті то вони іх там всіх розстріляли! Це вам нічого не нагадує?
І це лише один з багатьох злочинив!
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06.05.2021 12:41 Відповісти
в "Центрально-восточноевропейских народных республиках" эти твари ведут себя также Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 9764
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06.05.2021 13:58 Відповісти
отребье из самого коцапского отребья, скрепы - выжимка...
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06.05.2021 00:43 Відповісти
Животное оно и в Африке животное.
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06.05.2021 00:54 Відповісти
Кацапо-вояки, они такие ... я "насмотрелся" на них в Донбассе и решил для себя окончательно - что больше НИКОГДА их в плен не буду брать... НИКОГДА !!!! ..
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06.05.2021 00:59 Відповісти
хороший кацапо-оккупант - мертвый кацапо-оккупант
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06.05.2021 11:11 Відповісти
"Я думала, русские здесь для того, чтобы помочь нам" Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования - Цензор.НЕТ 5454
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06.05.2021 01:09 Відповісти
Полк ПВК захопив країну в 2018.
Тепер жабоїди плачуться,що кацапи хазяйнують на їхній вотчині...
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06.05.2021 01:22 Відповісти
отрабатывают на неграх, а как придет время - и собственных граждан в расход
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06.05.2021 01:37 Відповісти
Африканці побачили дикунів
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06.05.2021 01:43 Відповісти
мацкали везде такие..., твари с особо изощренным инстинктом убийства, унижения и жаждой крови.... лицензионая карточка на тварюк всем желающим....
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06.05.2021 02:38 Відповісти
Что дальше?
Озабоченность или встревоженность?
Почему до сих пор позволяется россиянам творить преступления!
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06.05.2021 05:56 Відповісти
Агресивні тварини саме так і поводяться - нічого дивного...
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06.05.2021 06:27 Відповісти
Советские воины интернационалисты занимались тем же самым, приемники у них такие же ублюдки.
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06.05.2021 06:32 Відповісти
Как-то один рассказывал о пребывании в Анголе в 70-х...
- как вы могли, они ведь черные?!
- ну, сначала то конечно, черные...
потом вроде как шоколадные...
а через некоторое время, я их от белых не различаю.... Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования - Цензор.НЕТ 4296
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06.05.2021 08:23 Відповісти
Ого. Кацапы под столь сокрушительным санкциями имеют бабло участвовать ещё в одной войне???? И вы ещё верите что их кто то остановит???)))
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06.05.2021 07:27 Відповісти
в Африку мигрировал новый вид бешеных диких скреПОНОСНЫХ животных
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06.05.2021 07:40 Відповісти
Save Africa!!!
Rissians are coming
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06.05.2021 09:09 Відповісти
Пошліть туди французьких військових,нехай їх гвалтують.
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06.05.2021 09:15 Відповісти
от это правильно, кацапы должны узнать, шо такое настоящие боевые гейропцы !
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06.05.2021 11:18 Відповісти
Покупайте дальше газ жабоеды ...мало граждан франции изнасиловали в бывшей колонии
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06.05.2021 09:18 Відповісти
Они делают то же, что и их дидываеватели во Второй мировой делали. Вот только засекретить на 100 лет архивы о тех преступлениях, как Совок, а потом и Раша они не могут.
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06.05.2021 09:56 Відповісти
Це не заважає французькій владі підтримувати фуйло.
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06.05.2021 10:15 Відповісти
Как там. уточка ***** (уткин) поживает? Висеть ему, рядом с моржовой звиздой!!!
Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 681
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06.05.2021 10:22 Відповісти
"Тренировки" в ОРДЛО не прошли даром, дальнейшее усовершенствование решили провести сначала в Сирии, а теперь в ЦАР. ( и они еще других называют фашистами...)
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06.05.2021 10:30 Відповісти
а это в принципах вора кричать "лови вора!"
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06.05.2021 11:20 Відповісти
масові страти, гвалтування - це норма для кацапів, тому ми не будемо підіймати питання ані в оон ані в обсє ані в раді європи. Але коли українці дають відповідь на вогонь окупантів - тут і обсє і хюмнарайтвотсч, і заклики не підтримувати санкційну політику.
Тому що послідовні!
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06.05.2021 16:14 Відповісти
Кацапы во всей своей природной красе Французьке видання RFI опублікувало розслідування про злочини росіян у ЦАР: позасудові страти, катування, групові зґвалтування - Цензор.НЕТ 1177
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06.05.2021 16:21 Відповісти
 
 