Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 217 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - майже 24 тис.

Спецмісія ОБСЄ зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму припинення вогню за добу, 4 травня. Усі порушення відбулися в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 5 травня 2021 року.

У Донецькій області СММ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, зокрема 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів у повітрі і 28 вибухів невизначеного походження). Більшість таких порушень сталися в районі на північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька), на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька) і в південно-східному напрямку від н. п. Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька). За попередню добу в цій області зафіксовано 64 такі порушення.

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано 140 таких порушень.

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала щонайменше 23 991 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 7745 вибухів, 3054 невизначених боєприпаси, що пролетіли, 197 спалахів дульного полум'я, 83 освітлювальні ракети, а також щонайменше 12 912 черг і пострілів).