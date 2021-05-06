УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14869 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 026 5
Байден (2313) перемовини (2482) Путін (21421) Росія (47118) США (14432) Кулеба Дмитро (3153)

Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: На цей момент це не суперечить інтересам України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: На цей момент це не суперечить інтересам України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу саміту) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради", - заявив Кулеба.

"Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, зараз", - зазначив він.

Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії".

Також читайте: Кулеба: Головна мета розмови Зеленського з Путіним - припинення війни в Україні та деоккупація територій

На його думку, саміт дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі, оскільки, вважає він, Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
краще законспектуй, мудодзвін. дасиш твоєму промоскальському презу для вивчення і використання при вилізуванні дупи х@йла.
показати весь коментар
06.05.2021 07:24 Відповісти
Які можуть бути протирічча ? Якщо Президент США, більший патріот України, ніж сам "очільник" України... ?
показати весь коментар
06.05.2021 07:25 Відповісти
Рвіть дипстосунки з паРАШЕЮ і просіть США бути виразником інтересів України в перемовинах... ідіоти...
показати весь коментар
06.05.2021 07:34 Відповісти
Как говаривал Черчиль - у государства не ни врагов, ни союзников, а есть интересы - нельзя складывать все яйца в одну корзину, можно лишиться всего, такая политика это путь в никуда..
показати весь коментар
06.05.2021 07:35 Відповісти
пояснюю: путлекарлик випригував із тручів, верещав і голосно дзвенів бубенцями на своєму ковпаку, - він вимагав зустрічі з Байденом. Бо ігнор карлика це двін пережити не може, він повтинен типу зустрічатися і типу щось вирішувати
Байден ігнорував
тоді карлик стягнув війська до кордону, вимагаючи від Зеленського погодитися на вибори в лухандоні. Зеленський сказав хер тобі, вибори там будуть лише після повного взяття кордону під контроль Україною
тоді карлик почав верещати зараз нападу
і тоді подзвонив Байден карлику. і домовились у загальних рисах на особисту зустріч колись там в майбутньому, літом наприклад
кремлядська пропагандонська машина подала цей дзвінок як блискучу перемогу карлика пітерського гопника
Байден одним дзвінком зняв напругу з кордонів України
ну, тепер вони зустрінуться, можливо, коротше, повна зрада і все погано, продовжуйте завивати
показати весь коментар
06.05.2021 07:42 Відповісти
 
 