Кулеба про можливу зустріч Байдена і Путіна: На цей момент це не суперечить інтересам України
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.
"Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу саміту) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради", - заявив Кулеба.
"Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні, зараз", - зазначив він.
Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії".
На його думку, саміт дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі, оскільки, вважає він, Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.
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Байден ігнорував
тоді карлик стягнув війська до кордону, вимагаючи від Зеленського погодитися на вибори в лухандоні. Зеленський сказав хер тобі, вибори там будуть лише після повного взяття кордону під контроль Україною
тоді карлик почав верещати зараз нападу
і тоді подзвонив Байден карлику. і домовились у загальних рисах на особисту зустріч колись там в майбутньому, літом наприклад
кремлядська пропагандонська машина подала цей дзвінок як блискучу перемогу карлика пітерського гопника
Байден одним дзвінком зняв напругу з кордонів України
ну, тепер вони зустрінуться, можливо, коротше, повна зрада і все погано, продовжуйте завивати