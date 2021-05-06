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У Польщі туристів із трьох країн відправлятимуть на тижневий карантин, навіть якщо результат COVID-тесту буде негативним

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У Польщі туристів із трьох країн відправлятимуть на тижневий карантин, навіть якщо результат COVID-тесту буде негативним

У Польщі мандрівників із трьох країн посадять на тижневий карантин. Це обов'язкова умова, навіть якщо результат COVID-тесту буде негативним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляють Польські новини.

Йдеться про мандрівників з Південної Африки, Індії та Бразилії, які прибули до Польщі. Після прибуття вони зможуть вийти з карантину на підставі проведеного тесту на коронавірус, не раніше, ніж через 7 днів після повернення в країну.

Зобов'язання щодо карантину вважається виконаним, якщо тест проводився медичною діагностичною лабораторією.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомив, що обов'язковий карантин для людей, що прибувають з цих країн, пов'язаний з поширенням нових варіантів коронавірусу.

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"Згідно з новими правилами, люди, які прибувають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, більше не можуть бути звільнені з карантину на підставі тесту, проведеного протягом 48 годин після повернення в країну. Така можливість дозволена тільки через 7 днів", - повідомив Недзельський.

Нагадаємо, в Польщі послабили карантинні обмеження. Полякам дозволили відвідувати торгові центри, але там залишилися обов'язкові правила.

Раніше повідомлялося, що у Польщі виявили індійський штам коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Автор: Наталя Джума
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Южная Африка это уже страна?
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06.05.2021 08:24 Відповісти
Немає географічної назви Південна Африка, але є Південно-Африканська Республіка. Про неї і мова в оригінальній статті
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06.05.2021 08:56 Відповісти
ЮАР
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06.05.2021 08:58 Відповісти
Ну що, масочники, допоміг вам намордник?
А вакцина як вам зайшла? Почуваєте себе здоровими?
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06.05.2021 08:54 Відповісти
ну от і вакцина не допоможе проти індуських технологій . А то файзер пфайзер мали надію як на Бога
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06.05.2021 09:59 Відповісти
А в нас як з туристами з цих країн?0 реакції?
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06.05.2021 11:59 Відповісти
 
 