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Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico

Колишні американські чиновники й аналітики серед можливих місць для проведення саміту між президентом США Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним називають Рейк'явік, Прагу, Любляну і Баку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Politico.

"У той час як президент Джо Байден і президент Росії Володимир Путін готуються до потенційної особистої зустрічі, їхні помічники намагаються визначити найкраще місце..." - пише видання.

За повідомленнями ЗМІ, деякі європейські уряди вже запропонували свої головні міста як потенційні майданчикі для проведення заходів.

Серед них - уряди Швейцарії, Фінляндії та Австрії.

Тим часом, колишні американські чиновники й аналітики повідомили газеті, що не варто відкидати й інші міста як можливі місця зустрічі.

У вівторок Байден заявив, що він "сподівається і чекає" зустрічі з Путіним, коли вирушить у Європу в середині червня для зустрічей з лідерами НАТО, на саміт G7 і саміт США-ЄС.

Колишні американські чиновники й аналітики вважають, що президенту США є сенс зустрітися з російським президентом у столиці однієї з сусідніх країн.

Серед можливих варіантів вони назвали столицю Ісландії - Рейк'явік, столицю Чеської Республіки - Прагу, столицю Словенії - Любляну і столицю Азербайджану - Баку.

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Видання нагадує, що в середині квітня повідомлялося, що чиновник Чеської Республіки запропонував прийняти Путіна і Байдена. Але це запрошення, можливо, більше не буде діяти, оскільки відносини між Прагою і Москвою відтоді різко погіршилися.

17 квітня влада Чехії виступила з твердженням, що Москва причетна до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році. Після цього Чехія вислала 18 російських дипломатів, назвавши їх співробітниками російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест, а також оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Наприкінці квітня радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв, що Байден вважає важливим безпосередньо контактувати з Путіним з метою спробувати зробити відносини між двома країнами більш передбачуваними.

Салліван наголошував, що США і РФ зараз "активно обговорюють" організацію подібної зустрічі "цього літа в третій країні, в Європі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 3130
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06.05.2021 08:06
+5
Гаага?
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06.05.2021 07:57
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Гаага?
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06.05.2021 07:57 Відповісти
Да, только Гаага. Чтобы 2 раза судьи не заседали. Спокойно оформили карлика и разошлись.
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06.05.2021 08:51 Відповісти
только Женева! Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 7144
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06.05.2021 07:58 Відповісти
Та ***** усциться з свого бункера вилазити , ще й за кордон
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06.05.2021 07:58 Відповісти
Їх там 9 штук.
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06.05.2021 08:00 Відповісти
Однофамильці?)
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06.05.2021 08:07 Відповісти
Нюрнберг..
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06.05.2021 08:00 Відповісти
А в Смоленске не хотят ? Ну что б вся делигация в Смоленск самолетом прилетела
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06.05.2021 08:05 Відповісти
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 3130
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06.05.2021 08:06 Відповісти
Вот бы его там кто-нить шлёпнул. Эх, мечты, мечты...
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06.05.2021 08:08 Відповісти
Лучше если он сам.
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06.05.2021 08:57 Відповісти
Он слишком труслив для этого
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06.05.2021 08:58 Відповісти
Во вторник Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным

К чему такие эпитеты? Он как будто вымаливает у ***** эту встречу. Ну сказал бы, что планирует встретиться и все. Нет - начинает вытанцовывать перед ним...
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06.05.2021 08:09 Відповісти
Та вже ці новини про можливу зустріч "приїлася". Можна подумати що це подія глобального значення. Результат буде майже нульовий. "Обнулений" звично "погонить дурку".
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06.05.2021 08:55 Відповісти
Особенно в Праге этого мудака будут рады видеть. Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780 Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780 Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 5780
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06.05.2021 08:24 Відповісти
Желательно в Баку,возле музея разбитой и трофейной техники в победоносной карабахской войне.
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06.05.2021 08:26 Відповісти
В прошлый раз Рейкьявик хорошо зашёл. Только Рейкьявик!!!
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06.05.2021 08:26 Відповісти
а Бобруйск?
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06.05.2021 08:27 Відповісти
Среди возможных мест встречи Байдена и Путина называются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 212
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06.05.2021 08:48 Відповісти
Повторит судбьу качинського?
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06.05.2021 08:56 Відповісти
ПУСТЬ У МЕНЯ НА ХЙЮ ВСТРЕТЯТСЯ !)
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06.05.2021 09:11 Відповісти
Русские всегда выбирали Хельсинки. Какая нах Прага.)
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06.05.2021 09:14 Відповісти
В какой бы стране не произошла встреча Байдена с шизоидным кремлёвским маньяком , надеюсь, что десятки тысяч украинских патриотов, европейских антирашистов и просто порядочных , адекватных людей встретят кремлёвскую мразь с подобающими террористу и убийце "почестями"....
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06.05.2021 09:24 Відповісти
Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 2347
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06.05.2021 09:33 Відповісти
Прага не подходит так "чехохфасшисты", Баку , ну как вариант но там сильно " влияние туркохфасшистов" зато рядом "Искандеры", Рейкьявик далеко от бункера и лететь над океаном, а там еще и вулканы "просыпаются", самое подходящее место это ******* в тихой ( славянской) Словении. ( заодно Пукин сделает вид что у него тоже " европейское турне" как у Байдена, заехав в Сербию.)
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06.05.2021 09:46 Відповісти
На Рейкьявик!Серед можливих місць зустрічі Байдена і Путіна називаються Рейк'явік, Прага, Любляна та Баку, - Politico - Цензор.НЕТ 2065
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06.05.2021 10:29 Відповісти
 
 