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обстріл (20945) поранення (2656) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим

Минулої доби, 5 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120- та 82-мм калібрів та гранатометів різних систем.

З мінометів 120-мм калібру та артилерійських установок 122-мм калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне.

Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-мм калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-мм калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники двічі застосовували у бік позицій українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Двічі в районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Також читайте: Український воїн зазнав осколкового поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів, - ОТУ "Північ".

У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів два українські захисники зазнали поранень. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що на обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, а про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Згідно з даними штабу, станом на 7:00 ранку 6 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню: "Біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-мм калібру. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь".

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим тиші, бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС 01
Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим тиші, бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Выздоровления хлопцам........
P.S. доложите об этом ***********, а то оно «рапортует», что всё «пучком».........😡
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06.05.2021 08:19
+7
А вроде война год назад закончилась, когда украинцам еврейчик запретил стрелять.
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06.05.2021 08:16
+7
Несколько дней назад вертолет починили. Все . Успехи закончились вместе с """"лишь бы не Порошенко"""
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06.05.2021 08:46
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А вроде война год назад закончилась, когда украинцам еврейчик запретил стрелять.
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06.05.2021 08:16 Відповісти
Выздоровления хлопцам........
P.S. доложите об этом ***********, а то оно «рапортует», что всё «пучком».........😡
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06.05.2021 08:19 Відповісти
А Вова уже закончил договариваться про очередное прекращение огня?
Русские уже из САУ стреляют, танки на очереди...
Нет у клоуна никакого плана Б, он умеет только "я вас очень папрашу..."
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06.05.2021 08:38 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6576
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06.05.2021 08:39 Відповісти
Чем давать такие сводки, лучше вообще ничего не давать. Где сводки об успехах украинской армии в борьбе с агрессором и коллаборантами?
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06.05.2021 08:40 Відповісти
Несколько дней назад вертолет починили. Все . Успехи закончились вместе с """"лишь бы не Порошенко"""
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06.05.2021 08:46 Відповісти
какие могут быть успехи у армии при клоуне-главнокомандующем, в глаз ***** смотрящем???
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06.05.2021 08:50 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4261
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06.05.2021 09:08 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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06.05.2021 10:14 Відповісти
Двох українських воїнів поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу противник 19 разів порушив режим "тиші", бив із САУ, мінометів та ПТРК, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3600
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06.05.2021 12:46 Відповісти
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.05.2021 12:48 Відповісти
 
 