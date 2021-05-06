В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала
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6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 849 осіб;
летальних випадків – 374;
одужало – 14 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 097 024 особи;
одужало – 1 711 709 осіб;
летальних випадків – 45 451;
проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
На інших ресурсах вже повним ходом йде пошук винних (крайніх) у тому що в найближчі тижні кількість нових хворих та померлих перевалить навіть більше чим до зняття червоних зон з Києва та області і т.д..
Судячи з усього чиїсь БОТи винними у захворюваності на Ковід вже роблять "мацковський патріархат" і їх прихожан, що вони на Великдень заразили всю Україну з новою силою.
Але ніхто не зважає на те що після свята ще не пройшло два тижні. І після першотравневих бухаловок натовпами без масок не прйшло ще два тижні. Просто на вихідних взагалі не проводились тестування в державних установах по направленням.
Головна теза вже літає у повітрі "Степанов з Ляшком хороші хлопці, побороли хвилю Ковід та відкрили біомасі доступ до транспорту та до базарів, а от винне буде у всьому свято Великдень"...
Біомаса у нас в більшості тупа, бидло і великий відсоток "рождЬОнних перЄЄхать в Кієв".
Ковід прийде, по справжньому, з часом, в кожен дім. І поки не почне забирати регулярно в сім'ях когось то бидло так і буде антикарантинщиками, антиковідниками, протимасочниками.
Втративши від Ковід друга 42 років, співробітника 39 років, родича 60 років та сам із сім'єю капітально перехворівши починаєш реально оцінювати цю заразу.
Одне зрозуміло, наступні рази хвороби будуть ще важчими. А вакцинація то є лотерея "пощастить - не пощастить".
Гідрант просто вчиться, як решта клоунів у владі.
Зебіли два роки тому зробили вибір на користо шапіто, тепер можуть гордитися результатами!
Если это была обычная простуда, то почему умирали в домах? там ее как раз и пытались лечить, как обычную простуду...
"Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания" Когда человек синеет от гипоксии, там даже дилетант поймет, что кислород таки нужен... Про тмышцы повеселил. Люди месяцами в коме ледат и потом при выходе особых проблем с дыхательными мышцами нет. А тут неделя-две и такой эффект. При других болезнях такой смертности на аппаратах ИВЛ и близко нет.
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Антип61
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Ну, и кто из нас нулевый?