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В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала

6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02госпіталізовано – 1 849 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02летальних випадків – 374;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02одужало – 14 351 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 02здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

Читайте також: Епідзонування України: в "червоній" зоні залишилися шість областей, в жодному регіоні більше не перевищено показник COVID-госпіталізацій, - МОЗ

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07захворіло – 2 097 024 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07одужало – 1 711 709 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07летальних випадків – 45 451;

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 07проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Привіт із Буковеля, чувакі!!!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
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06.05.2021 08:21
+2
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
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06.05.2021 08:27
+2
ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
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06.05.2021 09:22
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Привіт із Буковеля, чувакі!!!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 374 человека, зафиксированы 6 038 новых случаев заражения, 14 351 человек выздоровел - Цензор.НЕТ 4629
показати весь коментар
06.05.2021 08:21 Відповісти
Отдыхает чувачОк в поте лица своего...при первой же возможности...
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06.05.2021 08:29 Відповісти
Стебанов забрехався взагалі. Під 400 смертей і така кількість нових випадків. (с) Не вірю! Після травневих свят, Великодня, після того як бездумно відправили дітей в школи на пару тижнів - побачите, що буде далі... Діти перезаражаються в переповнених класах, а потім рознесуть ковід по селах, куди поїдуть влітку на канікулах. Більш того, чи вакцинували ви вчителів перед тим як наражати людей на ризик ? Вакцин нема, але ви тримайтесь ! Так?! Стебанов просто маніпулює статистикою, намагаючись втриматись у кріслі міністра! Дохтор смерть! В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала - Цензор.НЕТ 1554
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06.05.2021 09:50 Відповісти
осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

А что или кто помешал сделать этим 72373 людям вакцинацию?? Они же уже пришли...вот они...делай укол ..вноси в базу...и готово..
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06.05.2021 08:27 Відповісти
Так "винні" Європа і США, які по словам "найвеличнішого" не дають Україні вакцину.
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06.05.2021 08:49 Відповісти
Это люди пришли с симптомами. Куда их еще вакцинировать, чтоб загнулись?
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06.05.2021 13:16 Відповісти
ну вот, всё становится на свои места. И это ещё без Пасхи.
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06.05.2021 09:22 Відповісти
Картина маслом. "У Ковіда закінчились травневі вихідні".
На інших ресурсах вже повним ходом йде пошук винних (крайніх) у тому що в найближчі тижні кількість нових хворих та померлих перевалить навіть більше чим до зняття червоних зон з Києва та області і т.д..
Судячи з усього чиїсь БОТи винними у захворюваності на Ковід вже роблять "мацковський патріархат" і їх прихожан, що вони на Великдень заразили всю Україну з новою силою.
Але ніхто не зважає на те що після свята ще не пройшло два тижні. І після першотравневих бухаловок натовпами без масок не прйшло ще два тижні. Просто на вихідних взагалі не проводились тестування в державних установах по направленням.
Головна теза вже літає у повітрі "Степанов з Ляшком хороші хлопці, побороли хвилю Ковід та відкрили біомасі доступ до транспорту та до базарів, а от винне буде у всьому свято Великдень"...
Біомаса у нас в більшості тупа, бидло і великий відсоток "рождЬОнних перЄЄхать в Кієв".
Ковід прийде, по справжньому, з часом, в кожен дім. І поки не почне забирати регулярно в сім'ях когось то бидло так і буде антикарантинщиками, антиковідниками, протимасочниками.
Втративши від Ковід друга 42 років, співробітника 39 років, родича 60 років та сам із сім'єю капітально перехворівши починаєш реально оцінювати цю заразу.
Одне зрозуміло, наступні рази хвороби будуть ще важчими. А вакцинація то є лотерея "пощастить - не пощастить".
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06.05.2021 10:07 Відповісти
Все одно будуть винні громадяни, а Степанов і зелена шобла не при ділах.

Гідрант просто вчиться, як решта клоунів у владі.
Зебіли два роки тому зробили вибір на користо шапіто, тепер можуть гордитися результатами!
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06.05.2021 10:26 Відповісти
Чому така висока смертність?
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06.05.2021 10:58 Відповісти
Потому-что в умершие записывают всех, у кого был диагностирован ковид. Т.е. не факт, что они умерли от ковида и его осложнений - они умерли с ковидом. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы
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06.05.2021 11:24 Відповісти
А почему тогда общая смертность от всех причин в Украине за 2020 год была выше на 6,1%, чем смертность в 2019 году?
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06.05.2021 17:19 Відповісти
1,5-2,5% так и держится уже больше года.
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06.05.2021 13:17 Відповісти
Нет смертности от ковида. Залечивать могут. Хватит эти тесты впаривать
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06.05.2021 16:04 Відповісти
А почему тогда общая смертность от всех причин в Украине за 2020 год была выше на 6,1%, чем смертность в 2019 году?
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06.05.2021 17:20 Відповісти
людей залечивают до смерти, согласно протоколов воз
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06.05.2021 18:06 Відповісти
Наибольшая смертность в развитых странах была, когда вообще никаких протоколов лечения ковида не было. Да и по домам немало людей померло. А Вы все конспирологические сказки сочиняете.
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06.05.2021 18:11 Відповісти
отвратительные протоколы лечения воз ковида были. По домам умирали благодаря неоказанию помощи и страха от больниц. Хватит из простуды делать болезнь. Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания . Залечили миллионы людей
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06.05.2021 18:24 Відповісти
Ага, были протоколы лечения болезни, которую никто неи знает? Жги исчо.
Если это была обычная простуда, то почему умирали в домах? там ее как раз и пытались лечить, как обычную простуду...
"Даже кислород не нужен, отвыкают быстро мышцы дыхания" Когда человек синеет от гипоксии, там даже дилетант поймет, что кислород таки нужен... Про тмышцы повеселил. Люди месяцами в коме ледат и потом при выходе особых проблем с дыхательными мышцами нет. А тут неделя-две и такой эффект. При других болезнях такой смертности на аппаратах ИВЛ и близко нет.
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06.05.2021 18:30 Відповісти
Вы нулевый
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06.05.2021 18:38 Відповісти
Vi Wa

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Антип61
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Ну, и кто из нас нулевый? В Україні за добу від COVID-19 померли 374 людини, зафіксовано 6038 нових випадків зараження, 14 351 особа видужала - Цензор.НЕТ 5587
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06.05.2021 21:20 Відповісти
 
 