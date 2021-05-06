За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 24 494 особи, загалом - 783 812, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 419 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"24 494 людини щеплено проти COVID-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні. 783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

За даними міністра, щеплення проводилися 169 мобільними бригадами з імунізації та 1147 пунктами вакцинації.

"Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 519 165 осіб", - додав Степанов.

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Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (5608), Дніпропетровській (2604) та Київській (1886) областях, найменше - у Полтавській (76), Волинській (196) та Чернівецькій (313) областях.



