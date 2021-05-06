США цінують стриманість України і закликають РФ утриматися від дій щодо ескалації, - Держдеп

Державний департамент США оприлюднив заяву напередодні візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну, в якій підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США перед обличчям агресії Росії.

"Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля України стосовно досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови процвітаючого, безпечного і демократичного майбутнього для всіх українців", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті Держдепартаменту США напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У заяві наголошується, що США уважно стежать за агресивними діями Росії, які тривають і спрямовані проти України.

"Ми високо цінуємо стриманість, яку демонструє Україна, і в контактах з Москвою чітко заявили, що Росія має утриматися від дій щодо ескалації", - йдеться в заяві.

Наголошується, що Москва має повернути Києву контроль над українськими територіями - Кримом і Донбасом.

Уряд США також підкреслює важливість проведення Україною реформ.

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"Принципова побудова відповідальних інститутів і забезпечення відповідального управління і в державних установах, і в корпоративному секторі є ключем до досягнення євроатлантичних прагнень України та побудови в ній заможного, безпечного і демократичного майбутнього", - зазначають в уряді США.

У заяві підкреслили, що "США підтримують Україну, яка продовжує боротися з корупцією і просувати верховенство права і порядок денний судової реформи".

У Держдепартаменті нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомогу загальним обсягом більш ніж у $4,6 млрд і три гарантії за суверенними позиками на суму $ 1 млрд кожна.

Крім того, США надали допомогу у зв'язку з COVID-19 на суму понад $49 млн, включно з фінансуванням, спрямованим на охорону здоров'я і гуманітарні потреби.

"З 2014 року Сполучені Штати виділили гуманітарним агентствам понад $306 млн на підтримку допомоги переміщеним особам або тим, які іншим чином постраждали від агресивних дій Росії на сході України і в Криму", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.