Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 6 травня у світі зареєстрували 843 499 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 14 580 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 155 850 574 випадки інфікування, з них 843 499 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 255 906 осіб, з них 14 580 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 133,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 19-ту і 8-му позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
И Египет уже получил украинский "подарок" потому что в самый пик февраль-март принимал украинцев.
А вот в Израиле все отлично потому, что провакцинировались и заразных дикарей на пушечный выстрел не подпускают.
Но для того, кто в бронепоезде, повторю:
До этого Украина еще не была рассадником заразы.
Украинцы всегда были и остаются дикарями по сравнению с теми же итальянцами.
Собственно, это определяется социальной культурой и уровнем жизни. Выйди на улицу и лицезрей стада нищих, невежественных кугутов, которым насрать на все, кроме своих "бурачкив".
П.С. К тому же, насчет итальянцев, разъезжающих по Миру во время вспышки в Италии эпидемии, ты, как истинный ковидиот, откровенно соврал.
А то, что ты типа "знаешь" - это сугубо твои проблемы.
Ты ведь "знаешь" еще и то, что вакцинация - это всемирный заговор, а Ковид - это все выдумки.
Следующий уровень таких "знаний" - Билл Гейтс чипирует людей и плоская земля.
Достаточно просто почитать, что ты уже второй год пишешь про Ковид и вакцинацию.
Повторить по-украински или так всосешь?