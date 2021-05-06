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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 травня у світі зареєстрували 843 499 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 14 580 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 155 850 574 випадки інфікування, з них 843 499 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 255 906 осіб, з них 14 580 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у пятірці лідерів 01

Побороли хворобу і вилікувалися 133,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.


Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у пятірці лідерів 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 19-ту і 8-му позицію відповідно.

Автор: Наталя Джума
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Пока наших туристов не впустили, в Турции было норм.
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06.05.2021 09:17 Відповісти
Шо означає твоє "впустили"? Їм з минулого липня ніхто і не забороняв.
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06.05.2021 09:38 Відповісти
В прошлом июле Украина не была лидером Европы по заболеваемости. А сейчас Украина - лепрозорий.
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06.05.2021 10:05 Відповісти
Не придурюйся, в тебе йшлося про "впустили".
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06.05.2021 11:09 Відповісти
Именно. Впустили из лепрозория заразных и получили вспышку пандемии.

И Египет уже получил украинский "подарок" потому что в самый пик февраль-март принимал украинцев.

А вот в Израиле все отлично потому, что провакцинировались и заразных дикарей на пушечный выстрел не подпускают.
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06.05.2021 12:29 Відповісти
Вон оно шо?.. Це ж всі сиділи, а потім як поперли!.. в самий пик... З якого же ти лісу? >< Ну, власно, після "дикарей" все ясно.
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06.05.2021 12:39 Відповісти
Ездили и до этого.

Но для того, кто в бронепоезде, повторю:
До этого Украина еще не была рассадником заразы.
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06.05.2021 12:41 Відповісти
Точно, минулого року туди приїздили італійці не з розсаднику без всіяких тестів і решта європейців, кацапи і білоруси. Вірус спав. А тепер, виявляється, українці - "дікарі".
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06.05.2021 13:01 Відповісти
Почему это теперь?

Украинцы всегда были и остаются дикарями по сравнению с теми же итальянцами.
Собственно, это определяется социальной культурой и уровнем жизни. Выйди на улицу и лицезрей стада нищих, невежественных кугутов, которым насрать на все, кроме своих "бурачкив".

П.С. К тому же, насчет итальянцев, разъезжающих по Миру во время вспышки в Италии эпидемии, ты, как истинный ковидиот, откровенно соврал.
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06.05.2021 14:30 Відповісти
Нема сенсу брехати, бо це знаю не тіки я.
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06.05.2021 15:25 Відповісти
Интересно, как, если им из домов выходить было запрещено.

А то, что ты типа "знаешь" - это сугубо твои проблемы.
Ты ведь "знаешь" еще и то, что вакцинация - это всемирный заговор, а Ковид - это все выдумки.
Следующий уровень таких "знаний" - Билл Гейтс чипирует людей и плоская земля.
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06.05.2021 16:16 Відповісти
Не напружуйся, ти вже достатньо про українців написав. Кацапською, до речі.
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06.05.2021 17:27 Відповісти
Действительно, зачем что-то писать, когда ты являешься ярчайшим примером неверующего всезнающего кугута.
Достаточно просто почитать, что ты уже второй год пишешь про Ковид и вакцинацию.

Повторить по-украински или так всосешь?
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06.05.2021 17:33 Відповісти
 
 