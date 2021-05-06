Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 155,8 млн, жертв - 3,2 млн. Туреччина вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 травня у світі зареєстрували 843 499 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 14 580 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 155 850 574 випадки інфікування, з них 843 499 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 255 906 осіб, з них 14 580 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 133,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Туреччина.





Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 28-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 19-ту і 8-му позицію відповідно.