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Блінкен про відносини з РФ: США готові відповісти на безрозсудні й агресивні дії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Блінкен про відносини з РФ: США готові відповісти на безрозсудні й агресивні дії

Держсекретар Ентоні Блінкен прокоментував відносини США і РФ. У цьому контексті він заявив, що Сполучені Штати готові відповісти на будь-які безрозсудні або ж агресивні дії Росії.

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю BBC на полях саміту G7 у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Держсекретар розповів, що США були зосереджені на діях держави - таких як поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і втручання у вибори.

"Ми б вважали за краще більш стабільні й передбачувані відносини", - сказав він.

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Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен проводить європейське турне, під час якого відбувся його візит до Великої Британії для участі у зустрічі G7, а також в Україну. Напередодні вночі він прибув в Україну.

Автор: Наталя Джума
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