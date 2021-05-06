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Закриті магазини, пляжі та парки: в Єгипті запровадили жорсткий локдаун через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Закриті магазини, пляжі та парки: в Єгипті запровадили жорсткий локдаун через COVID-19

У Єгипті через поширення коронавірусу влада була змушена знову запровадити жорсткий локдаун у країні. Карантин оголошено в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це пише Reuters.

У спеціальному телезверненні до нації виступив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Він заявив, що локдаун запроваджується на два тижні з четверга, 6 травня. У цей період не будуть працювати торгові центри, магазини, ресторани.

Також під заборону потрапили масові зібрання і концерти. Пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.

"Уряд глибоко стурбований тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо свого здоров'я і здоров'я оточуючих. Ми бачимо, що інфекція вражає цілі сім'ї, коли одна людина захворює, вона заражає всіх своїх рідних і близьких", - сказав прем'єр-міністр.

Мадбулі нагадав про те, що необхідно мати захисні маски на обличчі і додав, що влада вже оштрафувала 1,7 млн ​​осіб на 50 єгипетських фунтів (3 долари) за недотримання маскового режиму.

Також читайте: Влада Туреччини: Локдаун ніяк не зачепить українських туристів

Нагадаємо, раніше про посилення локдауну заявила Туреччина. В країні будуть продаватися тільки продукти харчування, корми для тварин і побутова хімія за винятком парфумерії та косметики.

Також додамо, що Польща запровадила обов'язковий карантин для громадян трьох країн. Причиною такого рішення є складна епідситуація з коронавірусом у цих країнах, а також активна циркуляція нових штамів інфекції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Привіт Ібіпту з Буковеля!Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 448
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06.05.2021 09:31
+5
сколько лет фотке?)а то в Крыму ещё с 2014го сезон так и не начался
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06.05.2021 10:02
+4
Та нет)Египет -кацапы,им же запретили в Турцию ездить,когда Эдорган за Крым опять нас поддержал...вот оно и понеслось к египтянам
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06.05.2021 10:00
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Привіт Ібіпту з Буковеля!Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 448
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06.05.2021 09:31 Відповісти
Турцию наши туристы уже подкосили. Теперь Египет...
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06.05.2021 09:34 Відповісти
Та нет)Египет -кацапы,им же запретили в Турцию ездить,когда Эдорган за Крым опять нас поддержал...вот оно и понеслось к египтянам
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06.05.2021 10:00 Відповісти
В Сочах и на Крыме всё открыто.
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06.05.2021 09:36 Відповісти
в Сочах и Крыме сами так "отдыхайте"Закрыты магазины, пляжи и парки: в Египте ввели жесткий локдаун из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 3924
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06.05.2021 09:41 Відповісти
сколько лет фотке?)а то в Крыму ещё с 2014го сезон так и не начался
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06.05.2021 10:02 Відповісти
Вот дебилы, носятся с одной и той же фоткой 2007 года Закриті магазини, пляжі та парки: в Єгипті запровадили жорсткий локдаун через COVID-19 - Цензор.НЕТ 6458
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06.05.2021 11:22 Відповісти
Наши левые "справки" своё дело сделали! Украинский турист - бактериологическое оружие...
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06.05.2021 09:57 Відповісти
За "левые" справки нужно давно уголовную ответственность ввести - что для продавца, что для покупателя.
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06.05.2021 10:03 Відповісти
Некогда им. Недоподнятые тарифы на газ и электроэнергию всё время отнимают.
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06.05.2021 10:07 Відповісти
Бабло побеждает зло
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06.05.2021 10:22 Відповісти
 
 