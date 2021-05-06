Закриті магазини, пляжі та парки: в Єгипті запровадили жорсткий локдаун через COVID-19

У Єгипті через поширення коронавірусу влада була змушена знову запровадити жорсткий локдаун у країні. Карантин оголошено в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це пише Reuters.

У спеціальному телезверненні до нації виступив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі. Він заявив, що локдаун запроваджується на два тижні з четверга, 6 травня. У цей період не будуть працювати торгові центри, магазини, ресторани.

Також під заборону потрапили масові зібрання і концерти. Пляжі і парки будуть закриті з 12 по 16 травня.

"Уряд глибоко стурбований тим, що громадяни не повністю дотримуються запобіжних заходів щодо свого здоров'я і здоров'я оточуючих. Ми бачимо, що інфекція вражає цілі сім'ї, коли одна людина захворює, вона заражає всіх своїх рідних і близьких", - сказав прем'єр-міністр.

Мадбулі нагадав про те, що необхідно мати захисні маски на обличчі і додав, що влада вже оштрафувала 1,7 млн ​​осіб на 50 єгипетських фунтів (3 долари) за недотримання маскового режиму.

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Нагадаємо, раніше про посилення локдауну заявила Туреччина. В країні будуть продаватися тільки продукти харчування, корми для тварин і побутова хімія за винятком парфумерії та косметики.

Також додамо, що Польща запровадила обов'язковий карантин для громадян трьох країн. Причиною такого рішення є складна епідситуація з коронавірусом у цих країнах, а також активна циркуляція нових штамів інфекції.