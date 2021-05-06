УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14839 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 941 20
НАБУ (3424) ВР (11722) декларація (849) законопроєкт (1773) МВФ (1343) НБУ (1429) Арахамія (1000)

До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

До 1 червня поточного року Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Впевненість у цьому в коментарі Reuters висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.

Наголошується, що йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

"1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати", – зазначив Арахамія.

Він також уточнив, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів під час призначення директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

Також читайте: Україна може розраховувати на два транші МВФ, - глава НБУ Шевченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Поезд ушел, клоуны.Отозван даже постоянный представитель МВФ в Украине . До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2984
показати весь коментар
06.05.2021 09:41
+16
Тепер МВФ послав вас вжопу.
показати весь коментар
06.05.2021 09:42
+12
Що ви, с_ки, лва роки робили???
Чекали приїзду американців та чарівного копняка???
показати весь коментар
06.05.2021 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ви, с_ки, лва роки робили???
Чекали приїзду американців та чарівного копняка???
показати весь коментар
06.05.2021 09:40 Відповісти
Поезд ушел, клоуны.Отозван даже постоянный представитель МВФ в Украине . До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2984
показати весь коментар
06.05.2021 09:41 Відповісти
Тепер МВФ послав вас вжопу.
показати весь коментар
06.05.2021 09:42 Відповісти
Агрохімія в дає бажане за дійсне. 😁 Зелені дебіли не лише не усувають розбіжності у позиціях, а й старанно і з аніакпльною впертість поглиблюють їх. Як от зі звільненням поза правовим полем Коболєва. Цікаво, що змусить світового банкіра давати гроші злодія і професійним гравцям на ігрових автоматах?
показати весь коментар
06.05.2021 09:43 Відповісти
А для людей когда хоть что то нормальное примите,примат абхазский?
показати весь коментар
06.05.2021 09:45 Відповісти
Там Порох по трубе поясняет клоуну, что и как. А пока, зебобики, держитесь. Денег не будет
показати весь коментар
06.05.2021 09:46 Відповісти
До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1253
показати весь коментар
06.05.2021 09:50 Відповісти
Жрать-то хочется!!))))
показати весь коментар
06.05.2021 10:09 Відповісти
примет все законопроекты, необходимые для сотрудничества с МВФ/ авторам законопроектов премии. Как Витренко и Коболеву.
показати весь коментар
06.05.2021 10:19 Відповісти
и даже эвтаназию пенсионеров, что более гуманно, чем жить на пенсию?
показати весь коментар
06.05.2021 10:21 Відповісти
Ой как замечательно,денюшки в долг опять получим,экономика начнет подниматься без свободы предпринимательства,без снижения налогов,без наказаний казнокрадов,без создания рабочих мест,все так просто.
показати весь коментар
06.05.2021 10:26 Відповісти
Если вдуматься в написанное в статье, станет понятно что деньги от МВФ нам пока не светят...
показати весь коментар
06.05.2021 10:33 Відповісти
От вас, ЗЕбилы, в ситуации с МВФ требуют исполнения законов, а не показухи.
показати весь коментар
06.05.2021 10:47 Відповісти
а як же право на корупційний суверенітет ?
чи Блінкен вже роздав всім пенделей ?
показати весь коментар
06.05.2021 10:49 Відповісти
До 1 июня ВР примет все законопроекты, необходимые для принятия во все дырки, со всех сторон от МВФ, - Арахамия. Как женщины лёгкого поведения добавил он, и улыбнулся До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2160
показати весь коментар
06.05.2021 11:07 Відповісти
государственики за дозу переживают и думают что еще из хаты можно вынести и продать. На свои жить не умеют, ублюдочный апетит не позволяет. Менять свидомость вместе с системой.
показати весь коментар
06.05.2021 11:11 Відповісти
Хламидия, вы уже столько наколотили, что вам Никто Ничего Не даст... У Бени, кукловода Буратиной , попросите, чтобы вернул стыренные с привата 5.5 млрд.дол... и будут вам деньги на "вэликоэ будивныцтво"... Придурки...
показати весь коментар
06.05.2021 11:12 Відповісти
А після отримання кредиту внести зміни до законів, районним судом за 101 км від Києва відмінити закони і т.д.
показати весь коментар
06.05.2021 11:39 Відповісти
Совок вова до основанья все разрушил, как завещал великий папкин вождь, а о потім обіцянки-цяцянки зебілам "в прівичку"...
показати весь коментар
06.05.2021 12:23 Відповісти
Предание свежо, но верится с трудом.
показати весь коментар
06.05.2021 12:46 Відповісти
 
 