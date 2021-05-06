До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія

До 1 червня поточного року Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Впевненість у цьому в коментарі Reuters висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.

Наголошується, що йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.

"1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати", – зазначив Арахамія.

Він також уточнив, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів під час призначення директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.

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