До 1 червня ВР ухвалить усі законопроєкти, необхідні для співпраці з МВФ, - Арахамія
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До 1 червня поточного року Верховна Рада ухвалить усі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Впевненість у цьому в коментарі Reuters висловив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СН.
Наголошується, що йдеться, зокрема, про остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях, про внесення змін до закону про НАБУ. Також планується внести зміни до закону про Нацбанк для зміцнення його незалежності.
"1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс Президента мають намір дотримуватися цієї дати", – зазначив Арахамія.
Він також уточнив, що раніше між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів під час призначення директора НАБУ. За його словами, поки модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною.
Будь ласка, зачекайте...
Чекали приїзду американців та чарівного копняка???
чи Блінкен вже роздав всім пенделей ?