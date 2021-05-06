За добу через COVID-19 у Києві померли 23 людини, одужали - 704, виявили 622 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 622 хворих на COVID-19, померли 23 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"622 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 за добу в столиці. Померли 23 людини. Загалом за період пандемії в місті 4720 летальних випадків від вірусу, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 197 357", - повідомив Кличко.

Захворіли 339 жінок віком від 19 до 85 років і 254 чоловіки віком від 19 до 84 років, а також 17 дівчаток від трьох місяців до 15 років і 12 хлопчиків від п'яти днів до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 90 хворих на COVID-19, а також 182 пацієнти з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 704 людини. Загалом коронавірус подолали 125 315 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: у Дніпровському - 147, Святошинському - 100 і Дарницькому - 99", - зазначив Кличко.