Епідзонування України: чотири регіони вийшли з "червоної" зони, два - з "помаранчевої". У Києві та Вінницькій області деякі показники відповідають "зеленій" зоні
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В Україні "червону" і "помаранчеву" зони карантину скоротили на п'ять областей, у "жовтій" - тепер 15 регіонів. Крім того, у Вінницькій області та Києві деякі показники відповідають "зеленій" зоні.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні дані опубліковано на сайті МОЗ.
Зокрема, з "червоної" зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська (всі три перейшли в "жовту зону) і Житомирська (перейшла в "помаранчеву" зону) області.
З "помаранчевої" в "жовту" перейшли Дніпропетровська та Рівненська області.
У підсумку "червоними" залишаються лише три області - Запорізька, Полтавська та Сумська. У "помаранчевій" зоні перебувають Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, зокрема і Київ, - у "жовтій" зоні.
У жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19, також у жодному регіоні не перевищена завантаженість лікарняних ліжок із киснем.
Водночас у Донецькій, Сумській і Черкаській областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19.
Також у семи областях перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. Найгірший показник у Донецькій області - 141,7%. Однак у Вінницькій області цей показник відповідає нормам "зеленої" зони.
Крім того, нормам "зеленої" зони відповідає показник Києва за коефіцієнтом виявлення нових випадків COVID-19.
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