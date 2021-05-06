Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку"
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Держсекретар США Ентоні Блінкен і заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілися з п'ятим президентом України і лідером "ЄС" Петром Порошенком у межах зустрічі з главами фракцій Верховної Ради.
"Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участю Вікторії Нуланд – людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами", - повідомив Порошенко журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США – це символ важливості України для США", – переконаний п’ятий Президент.
"І те, що сказав Державний Секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд – це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені в тому числі і, як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", – зазначив Петро Порошенко.
Він, зокрема, уточнив, що йдеться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, йдеться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.
"І Державний Секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те. що реформи мають бути захищені і продовжені", – наголошує Порошенко.
"І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьом іншим реформам ситуація зараз гірша, ніж вона було у 2019 році", – констатує Петро Порошенко.
Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні. "Перша проблема – це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет – захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав Державному Секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС", – говорить Порошенко.
"Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США в тому числі щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації", – зазначає п’ятий Президент.
"Ми попросили, щоб США взяли участь у Кримській платформі. Ми також спільно обговорили активізацію нормандського формату. Призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п’яти років нашої каденції – це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена", – зауважив Петро Порошенко.
"Ми хоч і лідируюча проєвропейська опозиційна політична сила, говоримо про те, що зараз об’єднання зусиль у проведенні реформ і відсічі агресії є надзвичайно важливим", – наголосив лідер партії.
"Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної Церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана Державного Секретаря з предстоятелем Православної Церкви України Його Блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною", – переконаний Порошенко.
П’ятий Президент повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи ПриватБанку. "Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі Приват та інші позиції, які є також символічними для України", – говорить Порошенко.
Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить – американська делегація це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.
"Вони, можливо, є одними з найкращих в світі експертів. Я дуже добре пам’ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від "солодких співів", від відосиків, до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК "Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США", – застерігає Петро Порошенко.
"Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають в Конгресі США, в американському уряді, Білому домі", – констатує Порошенко.
"Це — унікальний шанс, який ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху нашого розвитку у напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції. Зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об’єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною- як зустріч добрих, старих друзів", – резюмував Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
На данный момент реальность такова, что доказанным фактом является лишь то, что кроме слов самого Порошенко и фотографии 2015 года, тогда с ещё заместителем госсекретаря США, никаких подтверждений продолжительной личной встречи с Блинкеном в природе не существует.
Якщо ні - замовкни.
Какой позор! Ты не представляешь какими идиотами порохоботы выглядят в глазах нормальных людей.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
а с другой стороны с вами, кацапами, какой покой? ))))
ты же в тамбуре любого паровоза от одного ляпаса споешь, шо Ичкерия ето круто и ето правильно.....
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-soobshchil-o-vstreche-s-blinkenom-mnogie-vosprinyali-chto-ona-byla-lichnoy-no-eto-ne-tak-1551936.html
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Пятый президент Украины Петр Порошенко 6 мая сообщил в Facebook, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд и помощником по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Рад новой встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, госпожа Нуланд и господином Рикером, замечательной "украинской командой" новой американской администрации", - написал он и рассказал, что передал "теплые приветствия другу Украины" президенту США Джо Байдену.
В изначальном сообщении не уточнялось, при каких обстоятельствах прошла беседа Порошенко с Блинкеном. Публикацию на странице пятого президента иллюстрировали снимком их личной встречи, состоявшейся в 2015 году.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.)
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
Радий новій зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пані Нуланд та паном Рікером, чудовою «українською командою» нової американської адміністрації.
Передав теплі вітання другу України Президентові Байдену, побажав успіхів у зміцненні американського лідерства в світі та швидкому подоланні викликів.
Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу.
У реалізації цих завдань важливою є всебічна політична і практична підтримка з боку США. У цьому контексті передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства та внеску США у зміцнення політичної, фінансово-економічної та оборонної стійкості нашої держави. Підтримую заяву Держсекретаря Блінкена, що нам слід будувати в Україні міцну і дієву демократію!
Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2444988042302240
- Присутність лідерів інших фракцій стала амортизацією для Зеленського, його не стали остаточно добивати, як би це виглядало, коли б держсекретар розпочав свій візит виключно із зустрічі з головним ворогом (так його оцінює наше непорозуміння) Зеленського Порошенком. Але під час розмови в дискусійній її частині було доволі чітко показано, хто виявився головним співрозмовником і з ким готові координувати свої переговорні зусилля. Ну, не з Тимошенко ж, яка аж пищить про "злочинне зовнішнє управління"...
- Порошенко, який і готував цю зустріч, був до неї добре підготований. Виклав чітко сформульоване бачення українсько-американського партнерства та запропонував дорожню карту євроатлантичних реформ в Україні. Він надав Блінкену 10 месиджів для зміцнення стратегічного партнерства з США та розбудови довіри між Києвом і Вашингтоном. Також вручив неофіційний документ non-paper, де були викладені всі озвучені ним позиції.
- Порошенко і Блінкен цього разу передали Зеленському чіткий меседж стосовно деяких персональних і смислових аспектів україно-американського діалогу.
- І на останок: хто там щось патякав про "збитого льотчика"? І чи не чухається в одному місті в усіляких журнашлюшок, експердів та політиканчиків, які безпосередньо в дні перед візитом розгорнули ошалілу й дуже примітивну, однак явно скоординовану, атаку на Порошенка?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415047518859773&id=100010636159003
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.
Ivan Luti ll
Инна Рогоза
Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
Приехал и сразу же бросился встречаться с Порошенко
Team Of Zina Portnova
@OfZina
Порошенко встретился с Блинкеном. С Нуланд встретиться не удалось, потому что Нуланд ходит в женский туалет.https://twitter.com/OfZina/status/1390280821999902722
В принципі всі сьогоднішні зустрічі, про які пише дерсекретар США, в своїх хронології відповідають його сьогоднішньому графіку.
Де першими були зустрічі з лідером(ами) парламентської( ких ), фракцій, Петром Порошенком , далі Епіфаній….