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Новини Політика України
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перемовини (2482) Порошенко (13228) США (14437) членство в НАТО (1404) реформи (2315) членство в ЄС (925) Нуланд (157) Блінкен (936)

Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи

Держсекретар США Ентоні Блінкен і заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд зустрілися з п'ятим президентом України і лідером "ЄС" Петром Порошенком у межах зустрічі з главами фракцій Верховної Ради.

"Щойно завершилася більш ніж годинна зустріч із Державним Секретарем США, великим другом України Ентоні Блінкіном і представницькою делегацією, в тому числі за участю Вікторії Нуланд – людини, яка сім років, у найбільш важкі часи теж була з нами", - повідомив Порошенко журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Зустріч була дуже конструктивна і символічна. Тому що коли Україну відвідує серед перших країн одна з найвищих посадових осіб США – це символ важливості України для США", – переконаний п’ятий Президент.

"І те, що сказав Державний Секретар, те, що повторила Вікторія Нуланд – це концентрація зусиль на проведенні і захисті реформ. Бо є дуже неприйнятним, коли руйнуються реформи, які були зроблені в тому числі і, як сказав Ентоні Блінкен, за його участю у 2014, 2015, 2016 роках нашою командою", – зазначив Петро Порошенко.

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Він, зокрема, уточнив, що йдеться про реформу корпоративного управління, про реформи, які стосуються незалежності антикорупційної інфраструктури, йдеться про верховенство права і де-факто підміну юридичної структури певними волюнтаристськими рішеннями.

"І Державний Секретар, і Вікторія Нуланд дуже глибоко розбираються у всіх проблемах України. І ми отримали потужну підтримку, потужний меседж про те. що реформи мають бути захищені і продовжені", – наголошує Порошенко.

"І по реформі Збройних сил, і по реформі корпоративного управління, і по реформі децентралізації, і по реформі незалежності антикорупційних інституцій, і по багатьом іншим реформам ситуація зараз гірша, ніж вона було у 2019 році", – констатує Петро Порошенко.

Він повідомив, що американські партнери відзначають дві найбільших проблеми в Україні. "Перша проблема – це захист суверенітету територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І був дуже позитивний меседж, що всі політичні сили зараз задекларували, що це найвищий топовий пріоритет – захист українського суверенітету і відсіч російській агресії. Я передав Державному Секретарю non-paper і виклав абсолютно чітку позицію щодо розвитку нашої співпраці. Вона включає і необхідність отримання Плану дій щодо членства в НАТО, і підтримки України в позиціях переговорів по вступу в НАТО і ЄС", – говорить Порошенко.

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"Там передбачені дуже конкретні прохання про допомогу нам в протидії коронавірусу, починаючи від постачання обладнання і завершуючи постачанням вакцин. Поділитися досвідом, який мають США в тому числі щодо організації логістики у протидії. Презентував наш антиковідний план. І ми домовилися про те що будуть надані відповідні визначені особи для проведення цієї координації", – зазначає п’ятий Президент.

"Ми попросили, щоб США взяли участь у Кримській платформі. Ми також спільно обговорили активізацію нормандського формату. Призначення спеціального представник США для відсічі російській агресії і координації дій з ЄС. Підкреслили важливість співпраці з МВФ. На сьогоднішній день вона зруйнована. Тому що багато обіцянок, які давала влада, не були виконані. Зруйновано головне, що ми мали протягом п’яти років нашої каденції – це довіра. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб довіра до України була відновлена", – зауважив Петро Порошенко.

"Ми хоч і лідируюча проєвропейська опозиційна політична сила, говоримо про те, що зараз об’єднання зусиль у проведенні реформ і відсічі агресії є надзвичайно важливим", – наголосив лідер партії.

"Я також подякував Сполученим Штатам за ту увагу, яку вони приділяють підтримці Православної Церкви України. Я знаю, що сьогодні відбудеться коротка зустріч пана Державного Секретаря з предстоятелем Православної Церкви України Його Блаженством Епіфанієм. І ця позиція також є дуже символічною", – переконаний Порошенко.

П’ятий Президент повідомив, що американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи ПриватБанку. "Ми почули від пана Блінкена про важливість доведення до кінця тих антикорупційних справ, які на сьогоднішній день не рухаються. В тому числі маємо на увазі Приват та інші позиції, які є також символічними для України", – говорить Порошенко.

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Він зазначив, що перелік питань, які обговорили під час зустрічі, свідчить – американська делегація це друзі України, які дуже добре володіють ситуацією.

"Вони, можливо, є одними з найкращих в світі експертів. Я дуже добре пам’ятаю, яку величезну допомогу ми отримували від Ентоні Блінкена в 2014-2017 роках. Він є де-факто, я можу зараз розкрити цю таємницю, співавтором великої кількості реформ, в тому числі тих, які світом визнані одними з найбільш успішних. І на сьогоднішній день не треба нічого пояснювати. Абсолютно чітка позиція, що нам треба переходити від розмов, від "солодких співів", від відосиків, до реальної конкретної роботи в парламенті, в уряді. Тому що ситуація, яка відбулася з порушенням закону при втручанні уряду в діяльність Наглядової ради НАК "Нафтогазу, абсолютно брутальне порушення процедури при здійсненні кадрових призначень, позиція атаки на антикорупційні органи і багато-багато інших проблем, на сьогоднішній день точно не сприяють розвитку співпраці між Україною та США", – застерігає Петро Порошенко.

"Україна отримала візит наших надійних друзів. Отримала привітання від президента США, великого друга України, дуже доброго мого знайомого пана Джозефа Байдена. Сьогодні ми тішимося тим, що в США є команда, яка може реалізувати двопартійну підтримку, яку Україна і українці мають в Конгресі США, в американському уряді, Білому домі", – констатує Порошенко.

"Це — унікальний шанс, який ми просто маємо скористатися для вирішення наших проблем, для потужного поштовху нашого розвитку у напрямку європейської і євроатлантичної інтеграції. Зафіксованого, відповідно до моїх пропозицій, в українській Конституції. Хочу про це нагадати і сказати: зараз час об’єднатися для вирішення тих викликів, які стоять перед Україною. Зустріч була дуже конструктивною, дуже гарною- як зустріч добрих, старих друзів", – резюмував Петро Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+81
Зебилы!.. сегодня у вас траур)) Порошенко встретился с Госсекретарем США Блинкеном - Цензор.НЕТ 40
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06.05.2021 10:33
+52
Тобто раніше, ніж з Зе? Мені одному здається, що Байден з підлеглими так тролять Зе?))
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06.05.2021 10:35
+48
Ох уж этот Порох, доколее!!!??? Остановитесь!
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06.05.2021 10:33
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ухахаха подоляка методичка потешная как и его пул Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 2902 фотку дай с обезьянкой арахмией коего вытурили из волонтёрского десанта за крысятничество Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 3710
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06.05.2021 11:44 Відповісти
Хочеш сказати що Блінкен зустрівся з депутатами, а на Бубочку поклав?
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06.05.2021 11:45 Відповісти
Думаючий! Завдяки цьому «афєрісту» ти ще живеш у вільній країні, та маєш перспективу на членство в НАТО та ЄС.
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06.05.2021 11:49 Відповісти
Зомбированый! Я живу в свободной стране, имеющей перспективу членства в НАТО и ЕС, благодаря тысячам думающих украинцев, которые рисковали жизнью на Майдане и которые до сих пор отдают свои жизни на фронте! Энергия исторических событий, которым дали начало эти люди, на столько велика, что ей не смог помешать даже олигарх у власти, загадивший пропагандой мозг определённой части населения.
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06.05.2021 12:02 Відповісти
Лапоть! Все це ще раз, тільки українською, бо твій свинособачій ізик Пушкіна та Достоєвського якось не світить з такими гучними гаслами.
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06.05.2021 12:25 Відповісти
жодне ЗМІ на цю годину не спростували того, що Порох особисто переговорив з Блінкіним ще перед зустріччю з нардепами, в складі делегації яких Порох також був. Очолював цю делегацію, до речі, Разумков. А він окремого брифінгу уникнув.
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06.05.2021 12:32 Відповісти
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:22 Відповісти
Я не сомневаюсь, что ты будешь считать доказанным фактом всё, что противоречит не устраивающей тебя реальности. Именно так и устроена защитная реакция зомбированного сознания. Если бы можно было легко переубеждать людей, в мире не было бы войн.))
На данный момент реальность такова, что доказанным фактом является лишь то, что кроме слов самого Порошенко и фотографии 2015 года, тогда с ещё заместителем госсекретаря США, никаких подтверждений продолжительной личной встречи с Блинкеном в природе не существует.
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06.05.2021 17:06 Відповісти
ти по сутті повідомлення Осадчука можеш щось заперечити?
Якщо ні - замовкни.
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06.05.2021 18:52 Відповісти
Ааааааа!!! )))))))))) Только заметил.)))) Цензор уже сменил название статьи и убрал зашкваренную фотку.)))))
Какой позор! Ты не представляешь какими идиотами порохоботы выглядят в глазах нормальных людей.
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06.05.2021 17:11 Відповісти
Порох в своєму повідомленні на FВ, і сайт партії "ЄС" на відповідній сторінці мають право ставити будь-які фотки, пов'язанні з Порохом і Блінкіним. Навіть шестирічної давнини. Ці фотки - не документальний доказ, і такого в таких повідомленнях не вимагається.
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06.05.2021 18:56 Відповісти
Афонька --яркий пример эффекта Даннинга -Крюгера, в силу метакогнитивного искажения, оно считает себя представителем " нормальных " людей, являясь "полезным" 100%м идиотом)))
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07.05.2021 01:16 Відповісти
отже срочно нова серія парашенка бариги! по всім каналам!!!! агонь со всєх батарєй Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9187
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06.05.2021 11:51 Відповісти
уже понёсся подключили лысго андона диму Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 7645 правда уже иск готовится так что разденут приамидку Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 7645
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06.05.2021 11:53 Відповісти
клован отбулавленый сейчас с его иго абидится и поведет вас уже открыто в кацапский мир - и 73 пойдут, 25ть будут выкапывать.... - все повертаеться...
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06.05.2021 11:52 Відповісти
Успокойтесь, не было никакой личной встречи Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9701

До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7942
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06.05.2021 12:31 Відповісти
никто и не нервничал вроде...
а с другой стороны с вами, кацапами, какой покой? ))))
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06.05.2021 12:39 Відповісти
була особиста зустріч. До речі, Арахамія того факту, що Порох переговорив з Блінкіним перед зустріччю з делегацією - не заперечив.
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06.05.2021 12:53 Відповісти
Петино хвастовство уже убрали, ведь он утверждал, что лично и больше часа Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1957
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06.05.2021 13:06 Відповісти
кацык, и почему я сразу подумал шо ты кацапец? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 9864
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06.05.2021 13:21 Відповісти
Тому що ти бовдур Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6143
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06.05.2021 13:27 Відповісти
давай уже за ***** - чем он тебе так нравитца?
ты же в тамбуре любого паровоза от одного ляпаса споешь, шо Ичкерия ето круто и ето правильно.....
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06.05.2021 13:28 Відповісти
Тобто ти згоден що ти бовдур і підтверджуєш? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5
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06.05.2021 13:30 Відповісти
кацапские имперцы за унижением праячут гордость ? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2176
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06.05.2021 13:30 Відповісти
Не маю гадки, що і за чим твої друзі імперці ховають Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1456
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06.05.2021 13:32 Відповісти
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:20 Відповісти
Тот факт,что они зашли вместе не говорит о том , что они где-то беседовали, Блинкен мог быть занят в другом месте а Пепа ждал его под дверью .... свидетелей беседы, как я понимаю, нет Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 966
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06.05.2021 15:06 Відповісти
Вы неправильно понимаете.
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.
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06.05.2021 15:13 Відповісти
Я понимаю всё правильно
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8126
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06.05.2021 15:43 Відповісти
тільки 100%дебіл може подумати, що Нуланд, виходячи зранку з посольства на зустріч з нардепами, забула взяти з собою Блінкіна....
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06.05.2021 15:57 Відповісти
Порошенко сообщил о встрече с Блинкеном. Многие восприняли, что она была личной, но это не так
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-soobshchil-o-vstreche-s-blinkenom-mnogie-vosprinyali-chto-ona-byla-lichnoy-no-eto-ne-tak-1551936.html

----
Пятый президент Украины Петр Порошенко 6 мая сообщил в Facebook, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд и помощником по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.
Рад новой встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, госпожа Нуланд и господином Рикером, замечательной "украинской командой" новой американской администрации", - написал он и рассказал, что передал "теплые приветствия другу Украины" президенту США Джо Байдену.

В изначальном сообщении не уточнялось, при каких обстоятельствах прошла беседа Порошенко с Блинкеном. Публикацию на странице пятого президента иллюстрировали снимком их личной встречи, состоявшейся в 2015 году. Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4857
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06.05.2021 16:41 Відповісти
Ще раз: Осадчук заявив, що Блінкін з Порохом долучились до зустрічі нардепів з Нуланд через 30хв. після того, як вона розпочалась.
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06.05.2021 18:58 Відповісти
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737 Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737 Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1737
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06.05.2021 21:17 Відповісти
Допоміг чемодани до таксі віднести?
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06.05.2021 11:54 Відповісти
там от зафхоза люди бегали Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9580 Ермак 10й памперс меняет и брата опять убивать решили - закосит на Петю Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 9755
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06.05.2021 11:56 Відповісти
ОП сейчас больше напоминает жОПу с воспаленным гемороем дерьмаком.
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06.05.2021 14:40 Відповісти
Блинкену аплодисменты - ето то шо я называю дипломатией...
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06.05.2021 11:59 Відповісти
Порошенко зустрівся з Держсекретарем США Блінкеном - Цензор.НЕТ 4515
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06.05.2021 12:00 Відповісти
Встреча Блинкена с президентом Украины началась в полдень. На нее в плане госсекретаря США выделено больше часа.
До этого Блинкен встретился с депутатами Рады. На встрече присутствовали спикер Дмитрий Разумков, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Андрей Осадчук, Давид Арахамия.
По словам лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, встреча "была очень конструктивной". По его словам, главный месседж Блинкена - это "защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии".
Позже прокомментировал встречу и глава фракции "Слуга народа"Давид Арахамия. По его словам, у американцев попросили назначить спецпредставителя по Украине (ранее данный пост занимал Курт Волкер - Ред.) Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6521
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06.05.2021 12:13 Відповісти
щойно в ефірі телеканалу Еспресо заступник голови фракції Голос Андрій Осадчук повідомив, що вони у складі парламентської делегації зустрічалися не просто з Блінкіним і Нуланд. Він сказав, що розмову вони почали виключно з Нуланд; і лише після тридцяти хвилин обговорення проблем з Вікторією до них приєдналися Блінкін і Порошенко.
Отже, Порох особисто перетирав ситуацію з Блінкіним. І це вже можна вважати доведеним фактом.
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06.05.2021 14:19 Відповісти
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06.05.2021 12:53 Відповісти
Петро Порошенко


Радий новій зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, пані Нуланд та паном Рікером, чудовою «українською командою» нової американської адміністрації.
Передав теплі вітання другу України Президентові Байдену, побажав успіхів у зміцненні американського лідерства в світі та швидкому подоланні викликів.

Наголосив, що стратегічний успіх України залежить від єдності всіх демократичних сил для ефективної відсічі російській агресії, відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України, членства в ЄС і НАТО, а також шляхів допомоги Україні у протидії викликам коронавірусу.

У реалізації цих завдань важливою є всебічна політична і практична підтримка з боку США. У цьому контексті передав новій американській адміністрації особисте бачення шляхів поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства та внеску США у зміцнення політичної, фінансово-економічної та оборонної стійкості нашої держави. Підтримую заяву Держсекретаря Блінкена, що нам слід будувати в Україні міцну і дієву демократію!

Бесіда відбулася у рамках зустрічі Держсекретаря з керівниками парламентських фракцій Верховної Ради України.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2444988042302240
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06.05.2021 13:58 Відповісти
- У Зеленського кинули всі сили, щоб не допустити такої зустрічі, її демонстративно не включали в офіційно погоджену програму візиту. Але позиція Зеленського-Єрмака-Кулеби, коли розмовляють дорослі, нікого не цікавить. Пропозицію про таку зустріч держсекретарю передав Петро Порошенко й вона була реалізована.
- Присутність лідерів інших фракцій стала амортизацією для Зеленського, його не стали остаточно добивати, як би це виглядало, коли б держсекретар розпочав свій візит виключно із зустрічі з головним ворогом (так його оцінює наше непорозуміння) Зеленського Порошенком. Але під час розмови в дискусійній її частині було доволі чітко показано, хто виявився головним співрозмовником і з ким готові координувати свої переговорні зусилля. Ну, не з Тимошенко ж, яка аж пищить про "злочинне зовнішнє управління"...
- Порошенко, який і готував цю зустріч, був до неї добре підготований. Виклав чітко сформульоване бачення українсько-американського партнерства та запропонував дорожню карту євроатлантичних реформ в Україні. Він надав Блінкену 10 месиджів для зміцнення стратегічного партнерства з США та розбудови довіри між Києвом і Вашингтоном. Також вручив неофіційний документ non-paper, де були викладені всі озвучені ним позиції.
- Порошенко і Блінкен цього разу передали Зеленському чіткий меседж стосовно деяких персональних і смислових аспектів україно-американського діалогу.
- І на останок: хто там щось патякав про "збитого льотчика"? І чи не чухається в одному місті в усіляких журнашлюшок, експердів та політиканчиків, які безпосередньо в дні перед візитом розгорнули ошалілу й дуже примітивну, однак явно скоординовану, атаку на Порошенка?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415047518859773&id=100010636159003
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06.05.2021 14:04 Відповісти
Порох смог обставить все так, чтобы Блинкен и Нуланд до встречи с бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкена не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и со всем соглашалась. Это называется - дипломатическая хитрость. Это было очень тонко - пригласить на встречу людей, которые не знают английского, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена.
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Теперь перейдем к бубочке. Еще до вчерашнего вечера зекоМанда надеялась, что из-за Ермака встреча с "визитерами из США" не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовил. Но американцы переступив через "парашют", таки пришли на встречу. И как только начались вопросы от американцев, бубочка поплыл, а после вопроса про Джулиани, язык тела "величайшего" криком кричал: мама роди меня обратно. Глаза забегали, что чуть с орбит не выпали, весь бледный, дрожит, заикается, лепечет, что попало...Сложилось впечатление, что все его ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным, бубочку еще не видели. Очень удачная встреча.

Ivan Luti ll
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07.05.2021 01:30 Відповісти

Инна Рогоза
Закрита зустріч американської делегації на чолі з Держсекретарем із лідерами парламентських фракцій та спікера була організована дипломатичною командою Петра Порошенка. Ще вчора її не було в офіційному плані візиту американців.
Чому з лідерами фракцій, а не виключно з Порошенком? П'ятий президент домовився про це навмисно, аби надати зустрічі офіційного статусу! При цьому інші голови фракцій та Разумков зіграли на зустрічі роль масовки.
Зустріч пройшла в закритому режимі, куди навіть перекладачів не пустили. Тому різні Бойки з Тимошенками навіть не зрозуміли, про що говорили дорослі.
Головна мета зустрічі - показати американським союзникам реальний стан справ в Україні епохи Зеленського. Зокрема, Порошенко чітко окреслив, що нинішня влада руйнує усі здобутки та реформи попередньої команди, які втілювались в тому числі за допомогою США. І тут якраз важлива складова - офіційний характер зустрічі.
Несподівана зустріч Блінкена з Порошенком серйозно вибила з колії Зеленського за кілька годин до візиту американців в ОП. Аби помститись за образу, Зеленський навіть притягнув свого «завгоспа» Єрмака на зустріч із американцями, хоча вони прагнули говорити без глави ОП.
Наразі основний медійний ресурс офісу Зеленського спрямований тепер не на висвітлення зустрічі президента України із Блінкеном, а на дискредитації зустрічі Держсекретаря з Порошенком. І той факт, що вся куплена Банковою блогерська братія чіпляється за старе фото, яким проілюстрували комюніке лише доводить - аргументів для дискредитації немає. Навіть попри присутність на зустрічі Арахамії.
Черговий раунд дипломатичної боротьби можна зарахувати Петру Порошенку.
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07.05.2021 01:33 Відповісти
Кушайте зебилоиды и кремляди))
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06.05.2021 13:58 Відповісти
Не забудьте подавится.
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06.05.2021 14:42 Відповісти
Не вижу ничего удивительного в том что госсекретарь США встретился сразу с Порошенко. Реальные дела и планы могут быть только у опытных и реальных политиков. А с Ослом - то так требует етикет. И немного потолочь Бубочку его кловунским рылом в его же гамно. Шоб знал свое место.
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06.05.2021 14:45 Відповісти
Состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится с визитом в Украине, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций. Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6293

Приехал и сразу же бросился встречаться с Порошенко Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2391
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06.05.2021 14:58 Відповісти
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 3248
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06.05.2021 19:25 Відповісти


Team Of Zina Portnova
@OfZina

Порошенко встретился с Блинкеном. С Нуланд встретиться не удалось, потому что Нуланд ходит в женский туалет.https://twitter.com/OfZina/status/1390280821999902722
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6817
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06.05.2021 20:22 Відповісти
Пробігся тут швиденько , по новинах за минулий день ,, і що ж бачу .Увесь день , на всіх інтернетресурсах країни , йде палке обговорення факту зістрічі Пороха з Блінкеном і Нуланд . Зелені прямо з трусів випадають , доводячи -з піною біля рота , що зустрічі не було . Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7142 . І жодна зе-плядь , навіть словом не згадала про те - що ж саме обговорювали американська делегація , з українською .! ЖОДНА зегнида , в жодному коментарі , на жодному форумі про це не згадала . .!! А йшлося там про -в рази важливіші речі ,, про війну , про підтримку України і т.д і п.т . Пох ,, главноє доказать шо встрєчі ващє нє біло , да зебіли ? Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2168 .
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06.05.2021 22:55 Відповісти
Твітер Ентоні Блінкена чітко показує пріорітетність зустрічей.
В принципі всі сьогоднішні зустрічі, про які пише дерсекретар США, в своїх хронології відповідають його сьогоднішньому графіку.
Де першими були зустрічі з лідером(ами) парламентської( ких ), фракцій, Петром Порошенком , далі Епіфаній….
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06.05.2021 23:28 Відповісти
Порошенко про зустріч Блінкена з главами фракцій ВР: Американська сторона порушила питання доведення до кінця антикорупційних справ, зокрема і справи "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2909
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11.05.2021 21:35 Відповісти
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