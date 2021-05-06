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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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У Чехії судять чоловіка, який воював проти України на Донбасі, йому загрожує до 20 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Чехії судять чоловіка, який воював проти України на Донбасі, йому загрожує до 20 років в'язниці

Міський суд столиці Чехії Праги почав розглядати чергову справу щодо громадянина країни, якого звинувачують за кримінальними статтями про "терористичний напад" і "участь у терористичній групі" за його участь у боях проти України на боці російських гібридних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

32-річного Мартіна Кантора судять заочно – як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу. У разі визнання винним йому може загрожувати вирок до 20 років позбавлення волі.

За даними обвинувачення, він дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні "ЛНР", був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків "звання сержанта" і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків "нагороду".

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення "необґрунтованими".

Також були допитані кілька свідків, які розповідали, що Кантор говорив їм про те, що хоче їхати до України воювати на боці сепаратистів.

У Чехії вже відбулося, далі відбувається чи готується кілька процесів над людьми, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Також читайте: Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Садили. Успешно обменяны. В том числе ключевой персонаж по Боингу, по личному приказу Главзебила В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5023
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06.05.2021 11:02
+1
А у нас хоть одного засудили из таких,хотя бы простого писаря не говоря про больших боссов типа ахметки и чука?
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06.05.2021 11:00
+1
Однозначно! Одного из них он сделал ************, но тсссс.... В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 9831
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06.05.2021 11:08
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А у нас хоть одного засудили из таких,хотя бы простого писаря не говоря про больших боссов типа ахметки и чука?
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06.05.2021 11:00 Відповісти
Садили. Успешно обменяны. В том числе ключевой персонаж по Боингу, по личному приказу Главзебила В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5023
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06.05.2021 11:02 Відповісти
Его не садили,никого не садили,потрох лично крышевал всех регионалов и их боевиков.
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06.05.2021 11:04 Відповісти
Однозначно! Одного из них он сделал ************, но тсссс.... В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 9831
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06.05.2021 11:08 Відповісти
Максимум 8 лет давали конкретным убийцам с "той стороны". Это единичные случаи, обычно условное...
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06.05.2021 12:41 Відповісти
Надо потребовать его выдачи Украине.
Зе его обменяет на таксиста. Пу пожмёт лапку Зе.
?
Профит. В Чехии судят мужчину, воевавшего против Украины на Донбассе, ему грозит до 20 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 8758
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06.05.2021 11:00 Відповісти
Интересно спросить у этого чеха, за что он там воевал? Против хвошистов бился как рыба об лёд? Или просто за бабки, тогда хоть понятен мотив.
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06.05.2021 11:05 Відповісти
да вижу разбогател .. поделом мерзости
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06.05.2021 11:31 Відповісти
А у нас сепаротеррорюгам дают условные сроки.
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06.05.2021 13:14 Відповісти
У нас сажают только мелкую шваль , а боссов меняют , так как сами замазаны по уши .
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06.05.2021 16:29 Відповісти
 
 