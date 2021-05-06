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податки (1491) ринок землі (245)

Наведення порядку на "тіньовому" ринку землі дасть Україні щонайменше 24 мільярди гривень щороку, - експерт

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Наведення порядку на

Через тіньові схеми щодо оренди землі країна втрачає мільярди.

Тож влада має перекрити шпарини в законодавстві, а не збільшувати податкове навантаження на бізнес. Про це заявив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон.

"Дійсно, обсяги тіньового ринку оренди і тіньового обробітку сільськогосподарських земель дуже великі. Ми оцінюємо його на рівні приблизно 8 мільйонів гектарів землі. Це еквівалент майже 24 мільярдів орендної плати на рік", - розповів Сластьон в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, щоб змінити ситуацію, необхідно закрити шпарини в законодавстві. А якщо просто збільшити ставки податків, як планує влада, то ситуація лише погіршиться, і бізнес ще більше почне переходити в тінь.

"Є певні шпарини в законодавстві, які зараз дозволяють цьому відбуватися. Якщо буде збільшено рівень навантаження податкового, то це аж ніяк не стимулюватиме бізнес працювати легально. Навпаки, ми побачимо збільшення кількості тіньової обробки сільськогосподарських земель. І по суті збільшення податкової бази, надходжень так і не відбудеться. Тому що велика частина просто почне переходити надалі в тінь", - пояснив Сластьон.

Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Автор: Наталя Джума
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У нас сейчас не только с землей беспредел Поэтому и уходят из страны иностранные инвестиции второй год подряд. Наголосовали зебилы, твою дивизию ....
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06.05.2021 11:08 Відповісти
Так а чего не порезать по 20 га и продать гражданам Украини, а не по10 тис. Єто ж будет перепродажа, купять иностранци и будут виводить заработанное за границу, а если обичние фермери все деньги будут вкладиваться в економіку України
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06.05.2021 11:18 Відповісти
Продажа земли олигархам по 10 000 га и есть достославная борьба с "теневым рынком" земли.
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06.05.2021 12:38 Відповісти
 
 