Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції
Новини Цензор.НЕТ Події
Слідство у справі про напад п'ятьох нетверезих хлопців на будинок ветерана АТО буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook, про це заявив міністр внутрішніх справ, коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли п'ятеро нетверезих молодих людей намагалися увірватися в приватний будинок, а його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.
"Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від поранень, - зазначив Арсен Аваков. - Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього".
Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони, - кожному гарантоване законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.
"Справа про вторгнення на территорію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання, - зазначив Арсен Аваков, додавши, що "слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним".
ДОВІДКОВО: стаття 36, пункт 5, Кримінального кодексу України: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
Будь ласка, зачекайте...
Три совершенно БЕССМЫСЛЕННЫХ комментария, несущих НОЛЬ информации.
значит тебе не составит труда дать ссылочку на эти "прописанные" обстоятельства.
ВСЕ адвокаты, в один голос утверждают, что НЕТ четкого описания.
И ты, ОДИН "знаешь правду"... и этим миллионам НЕ ХОЧЕШЬ ЕЁ ОТКРЫТЬ!!!
существуют и "адвокаты" типа Медведчука или Портнова.
их "защита" хуже, чем Берия в прокурорах.
а тепер по полицям:
- "Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков.
1. передчасність підозри. Мало хто знає, але при затриманні особи на місці вчинення злочину, складається протокол по ст.208 КПК і особа, автоматично стає підозрюваним. У цьому випадку, письмову підорзру, їй просто не можуть не вручити, оскільки це буде незаконне затримання, а це вже "підозра слідчому від ДБР". Зрозуміло, що слідчий, який прибув на місце, побачив труп із ножевим пораненням, людину, що мала ніж і заявила, що нанесла, враховуючи можливу причетність до вчинення особливо тяжкого злочину, зобов'язаний був його затримати. Інакше (як трактує наш Верховний суд) усе вилучене у такої особи, не під протокол затримання (ніж, одяг з плямами крові і т.п., будуть недопустимими доказами). Аваков не може цього не знати. Його слідчі, щодня так затримують сотні людей.
2. обоснованість підозри. Є труп, є ніж, є особи свідки, ким цей ніж було застосовано, враховуючи затримання особи на місці, про яку обоснованість він бредить? Для отримання висновків експертиз, проведення слідчих експерементів і т.п., потрібний час.
3. вынужден применить холодное оружие для самозащиты - це потребує перевірки. Він Ванга, він був на місці під час вчинення? Тільки слідство встановить вимушений був, чи ні.
4. Я не чув від Авакова, щоби його підлеглі зареєстрували по цим 5 нападникам провадження. Я підозрюю, що це зроблено, логічно було би це зробити, але чомусь, ніхто про це не говорить? Самозахист це захист від протиправних дій, якщо вони такими були, то де реєстрація?
5. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции - це вирішує не Аваков, а прокурор. До того ж, щодо вторгнення та нападу, де реєстрація у ЄРДР?
6. а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство. Це також вирішує не слідчий, а прокурор. Більше того, особисте забов'язання, це також запобіжний захід до ПІДОЗРБВАНОГО! Ти ж мусор тільки що казав, що підозра передчасна і необгрунтована, а тепер кажеш, що ти зміниш йому запобіжний = залишиш йому статус підозрюваного...
Думайте самі, вирішуйте самі - мусор він чи ні.