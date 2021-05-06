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Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції

Новини Цензор.НЕТ Події

Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції

Слідство у справі про напад п'ятьох нетверезих хлопців на будинок ветерана АТО буде передано до Головного слідчого управління Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС у Facebook, про це заявив міністр внутрішніх справ, коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли п'ятеро нетверезих молодих людей намагалися увірватися в приватний будинок, а його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.

"Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від поранень, - зазначив Арсен Аваков. - Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього".

Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення мір необхідної самооборони, - кожному гарантоване законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

"Справа про вторгнення на территорію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання, - зазначив Арсен Аваков, додавши, що "слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Атовець смертельно поранив одного з шести нападників на його будинок у Тернопільській області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

ДОВІДКОВО: стаття 36, пункт 5, Кримінального кодексу України: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+68
А посадить мерзавцев за предъявление необоснованных подозрений,или эти хитрозадые полицаи тебе еще пригодятся?
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06.05.2021 11:03
+46
Ментам министр должен разьяснять криминальний кодекс. А кто будет обьяснять судам и прокурорам, генсепарша?
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06.05.2021 11:03
+38
Мусорская мразь отличается солидарностью в своих грязных делах
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06.05.2021 11:06
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ты ватник?
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06.05.2021 19:27 Відповісти
Значить ты не юрист.
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06.05.2021 19:37 Відповісти
Значит ты ватник.
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06.05.2021 19:43 Відповісти
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно". Булгаков. Собачье сердце.
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06.05.2021 19:50 Відповісти
Чепуху как раз ТЫ несешь!
Три совершенно БЕССМЫСЛЕННЫХ комментария, несущих НОЛЬ информации.
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06.05.2021 21:45 Відповісти
Так, прописані.
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07.05.2021 11:54 Відповісти
вау, неужели "прописаны"?
значит тебе не составит труда дать ссылочку на эти "прописанные" обстоятельства.
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07.05.2021 12:07 Відповісти
Вас мільйони, я що кожному маю давати посилання? Купи кодекс і читай. Не розумієш, що читаєш іди вчись. Я не для того вчився, щоби безкоштовна вам усім консультації давати. Якби ти був перший, десятий, а ти вже мабуть тисячний невіглас, що нездатний пару абзаців прочитати.
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07.05.2021 13:48 Відповісти
Вот-вот, миллионы в кодексе ничего НОРМАЛЬНОГО не видят.
ВСЕ адвокаты, в один голос утверждают, что НЕТ четкого описания.
И ты, ОДИН "знаешь правду"... и этим миллионам НЕ ХОЧЕШЬ ЕЁ ОТКРЫТЬ!!!
Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції - Цензор.НЕТ 2835
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07.05.2021 14:28 Відповісти
ВСЕ адвокаты? точно всі?
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07.05.2021 14:38 Відповісти
ну да, признаю - загнул.
существуют и "адвокаты" типа Медведчука или Портнова.
их "защита" хуже, чем Берия в прокурорах.
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07.05.2021 14:41 Відповісти
Яка феєрична брехня, яка маніпуляція. Браво Аваков, ти все ж таки став справжнім мусором.
а тепер по полицям:
- "Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, в его дом пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, - отметил Аваков.

1. передчасність підозри. Мало хто знає, але при затриманні особи на місці вчинення злочину, складається протокол по ст.208 КПК і особа, автоматично стає підозрюваним. У цьому випадку, письмову підорзру, їй просто не можуть не вручити, оскільки це буде незаконне затримання, а це вже "підозра слідчому від ДБР". Зрозуміло, що слідчий, який прибув на місце, побачив труп із ножевим пораненням, людину, що мала ніж і заявила, що нанесла, враховуючи можливу причетність до вчинення особливо тяжкого злочину, зобов'язаний був його затримати. Інакше (як трактує наш Верховний суд) усе вилучене у такої особи, не під протокол затримання (ніж, одяг з плямами крові і т.п., будуть недопустимими доказами). Аваков не може цього не знати. Його слідчі, щодня так затримують сотні людей.
2. обоснованість підозри. Є труп, є ніж, є особи свідки, ким цей ніж було застосовано, враховуючи затримання особи на місці, про яку обоснованість він бредить? Для отримання висновків експертиз, проведення слідчих експерементів і т.п., потрібний час.
3. вынужден применить холодное оружие для самозащиты - це потребує перевірки. Він Ванга, він був на місці під час вчинення? Тільки слідство встановить вимушений був, чи ні.
4. Я не чув від Авакова, щоби його підлеглі зареєстрували по цим 5 нападникам провадження. Я підозрюю, що це зроблено, логічно було би це зробити, але чомусь, ніхто про це не говорить? Самозахист це захист від протиправних дій, якщо вони такими були, то де реєстрація?
5. Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции - це вирішує не Аваков, а прокурор. До того ж, щодо вторгнення та нападу, де реєстрація у ЄРДР?
6. а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста - на личное обязательство. Це також вирішує не слідчий, а прокурор. Більше того, особисте забов'язання, це також запобіжний захід до ПІДОЗРБВАНОГО! Ти ж мусор тільки що казав, що підозра передчасна і необгрунтована, а тепер кажеш, що ти зміниш йому запобіжний = залишиш йому статус підозрюваного...
Думайте самі, вирішуйте самі - мусор він чи ні.
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06.05.2021 15:27 Відповісти
Просто пиар. Зато массы поразятся человечности и справедливости "дорогого арсенборисыча".
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06.05.2021 18:58 Відповісти
Vareli Chigirin наївся лайняшки і в приступі кондрашки напейсав якусь дурню
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06.05.2021 21:07 Відповісти
навыть із ягодкою зверху купа лайна залишається ЗРАДОЮ Аваков про напад на будинок ветерана АТО: Підозра необґрунтована. Справу буде передано до ГСУ Нацполіції - Цензор.НЕТ 4830
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06.05.2021 23:54 Відповісти
Як би не широкий резонанс - хлопцяб просто посадили по тихому !
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06.05.2021 21:59 Відповісти
После визитов американцев становится вменяемым даже такой упоротый типок как Аваков. Еще бы полицаев-взяточников с дорог убрать
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06.05.2021 23:44 Відповісти
Американцы не при чем. Просто удобный повод показать, какой справедливы арсенборисыч.
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07.05.2021 13:53 Відповісти
Утю-тю.... А по Рифмастеру обоснованное ? А по Стерненко ? А по Семенченко ? По Черновол? Обоснователь, блин !
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07.05.2021 03:53 Відповісти
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