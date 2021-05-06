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США (14437) Кулеба Дмитро (3153) Блінкен (936)

США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що метою його візиту до України є підтвердження партнерства і співпраці між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я щасливий знову повернутися до України. Я тут із дуже простої причини - представляю президента Байдена. Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності та незалежності, засвідчити нашу відданість роботі з вами, доки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією", - зазначив держсекретар.

Після зустрічі у МЗС Блінкен разом із Кулебою та предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм підійшли до Стіни пам'яті героїв України, які загинули у боротьбі за незалежність країни, і вшанували їхню пам'ять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Блінкена до України: Держдеп оприлюднив офіційну програму зустрічей

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
ага. у главзебила есть чёрный пояс по борьбе с коррупцией и ковидлой.
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06.05.2021 11:08
+2
"пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией"
дипломатический язык - он такой США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 4697
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06.05.2021 11:20
+1
так и думал - спасиба шо не подвел, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 1665
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06.05.2021 11:55
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Значит пока не преданны.
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06.05.2021 11:07 Відповісти
ага. у главзебила есть чёрный пояс по борьбе с коррупцией и ковидлой.
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06.05.2021 11:08 Відповісти
Он его ярмаку в аренду сдал ...
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06.05.2021 11:10 Відповісти
сколько лет "борцунам с коррупцией".....А получается только Возглавлять. Уже и кучу НАБУшек и суд Антикор создали...И что???
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06.05.2021 11:17 Відповісти
Здається боротьба Зєлі з корупцієї виглядає так:
- Нехай ці корупціонери вдавляться накраденим!!! США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 7079
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06.05.2021 11:17 Відповісти
"пока вы укрепляете свою демократию, строите институции и боретесь с коррупцией"
дипломатический язык - он такой США преданны работе с Украиной, пока вы укрепляете демократию и боретесь с коррупцией, - Блинкен на встрече с Кулебой - Цензор.НЕТ 4697
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06.05.2021 11:20 Відповісти
Это для лохтората....а за кулисами в привате мы и не узнаем какие указания и как "ругаютт" подчиненных.
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06.05.2021 11:22 Відповісти
все можно было сказать двумя словами - "******* зеленые", но по дипломатии вышло отак...
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06.05.2021 11:23 Відповісти
гулaй, малчык... - я тебе насквозь бачу
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06.05.2021 11:34 Відповісти
так и думал - спасиба шо не подвел, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 1665
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06.05.2021 11:55 Відповісти
спасиба шо не подвел 2, кацык США віддані роботі з Україною, поки ви зміцнюєте демократію і боретеся з корупцією, - Блінкен на зустрічі з Кулебою - Цензор.НЕТ 7524
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06.05.2021 12:29 Відповісти
Преданность подтвержена "джевелинами", "хаммерами", радарами, катерами... мне инетересно будет подтверждена еще и "петриотами"?
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06.05.2021 11:30 Відповісти
 
 