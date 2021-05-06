Жінка на Львівщині за 500 грн продавала підроблені довідки про проходження тестування на коронавірус, - поліція

У Львівській області жінка продавала підроблені довідки про проходження тесту на COVID-19, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, 35-річна мешканка Золочівського району підробляла та збувала довідки про проходження тестування на захворювання COVID-19 від імені медичних закладів, які такі дослідження фактично не проводили. При цьому "замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень та не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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