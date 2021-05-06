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Жінка на Львівщині за 500 грн продавала підроблені довідки про проходження тестування на коронавірус, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Жінка на Львівщині за 500 грн продавала підроблені довідки про проходження тестування на коронавірус, - поліція

У Львівській області жінка продавала підроблені довідки про проходження тесту на COVID-19, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Як встановили правоохоронці, 35-річна мешканка Золочівського району підробляла та збувала довідки про проходження тестування на захворювання COVID-19 від імені медичних закладів, які такі дослідження фактично не проводили. При цьому "замовники" цих довідок не проходили жодних обстежень та не здавали біоматеріал на дослідження. Вартість підробленої "довідки" становила 500 гривень.

Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній, - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
И наверняка эта женщина клянет коррупционеров и олигархов и мечтает жать как в Европе....
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06.05.2021 11:39
+2
Какие цены? Реальный тест стоит 700 грн - это на много дороже липовой справки??

Тех, кто продает подобную липу нужно сажать с конфискацией лет на 5. А тех, кто покупает - как минимум - штрафовать тысяч на 20 или сажать на пол-годика.
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06.05.2021 11:40
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Привіт туркам та іншим ібіптам. Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки на коронавирус, - полиция - Цензор.НЕТ 6074
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Поляки з-за таких падлюк вже наші справки взагалі не сприймають - вимагають перероблювати тести у них.
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06.05.2021 11:41 Відповісти
А нечего цены ломать...
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06.05.2021 11:38 Відповісти
Какие цены? Реальный тест стоит 700 грн - это на много дороже липовой справки??

Тех, кто продает подобную липу нужно сажать с конфискацией лет на 5. А тех, кто покупает - как минимум - штрафовать тысяч на 20 или сажать на пол-годика.
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06.05.2021 11:40 Відповісти
И наверняка эта женщина клянет коррупционеров и олигархов и мечтает жать как в Европе....
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06.05.2021 11:39 Відповісти
А в чем прикол? Нормальный тест стоит 700 грн.
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06.05.2021 11:40 Відповісти
Прикол в том, что нормальный тест может показать у вас наличие Ковид и то, что вы - заразны. А это некоторых несознательных личностей, которым пофигу на окружающих, не устраивает...ну и 200 рн для жлобья - тоже экономия.
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06.05.2021 11:43 Відповісти
Так это как бы и не совсем на окружающих (хоть и на них тоже, конечно). Склеить ласты в поездке - то еще удовольствие.
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06.05.2021 11:47 Відповісти
Эти мошенники хотя бы Цензор читали. Пару дней назад уже было сообщение что взяли типа продававшего справки за 250 гривен. Цены у нее не рыночные.
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06.05.2021 11:45 Відповісти
Грабить быдло на коронобесии это монополия государства. И нечего разной шушаре путаться под ногами. Скоро обложат запретами как волков флажками тогда взвоем но поздно будет. Спасение это выборы антиковидников. Только так можно побороть эпидемию.
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06.05.2021 11:49 Відповісти
В якійсь країні в Африці дуже помирали від СНІДу. Король видав указ про те що ВІЛ не існує і епідемія тут же припинилася. Смертність то не знизилася, і навіть вже стала катастрофічною, але епідемії нема.
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06.05.2021 11:57 Відповісти
Все в кучу намешал Женщина на Львовщине за 500 грн продавала поддельные справки о прохождении тестирования на коронавирус, - полиция - Цензор.НЕТ 3840 бандера от Пороха
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06.05.2021 13:10 Відповісти
Подозреваю, что эта тетка ЗЕизбиратель
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06.05.2021 11:57 Відповісти
Один урод продавал справки за 250 грн., эта - за 500. Да, победить ковид будет очень сложно.
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06.05.2021 12:33 Відповісти
Я в Украину, уже 1.5 года не могу заехать, а толпа шатается туда-сюда. Покупают справки и всё ок. Знакомый приехал с Украины с ковидом, купил справку, а в Чехии на работе заразил кучу людей.
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06.05.2021 12:44 Відповісти
Был бы это вирус эболы, сомнений бы не было. Теперь делают подделку на бумажку от того чего нету.
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06.05.2021 15:49 Відповісти
 
 