Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін. ВIДЕО

Глава ЦПК Віталій Шабунін у світлі історії з арештом в Іспанії активіста Майдану Дмитра Липового нагадав про петицію до президента Володимира Зеленського про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Юрій Бутусов розписав, як Татаров/Портнов (скориставшись ДБР і печерським "судом") обманом добилися арешту майданівця в Іспанії за нібито вбивство двох силовиків під час Революції. Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова, мусора якого калічили майданівці під час Революції і який продовжує калічити їхні долі зараз. Наприклад, лише в мене понад 100К фоловерів. При цьому петицію про відставку Татарова підписало лише 9.7К. Кордони злу встановлюємо ми - громадяни. Не треба дивуватися, що зло росте, якщо нам облом 2 хв. знайти на підписання петиції. Лінк на петицію. Будь ласка, киньте їх колегам по роботі - це 2 хв. вашого часу. Порівняйте це з роками у в'язниці, які проведе той майданівець, якщо Татаров залишиться", - закликав Шабунін.

Також читайте: У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії. Пізніше стало відомо, що майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті розповів, що затримання Липового здійснено на підставі незаконного запиту правоохоронних органів України, які обдурили Іспанію в реальних обставинах справи. Більш докладно про цю ситуацію читайте в статті Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну".