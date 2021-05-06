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Новини Політика України
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звільнення (1511) Євромайдан (917) петиція (261) Шабунін (458) Офіс Президента (1745) Татаров Олег (357) Липовий Дмитро (3)

Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава ЦПК Віталій Шабунін у світлі історії з арештом в Іспанії активіста Майдану Дмитра Липового нагадав про петицію до президента Володимира Зеленського про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Юрій Бутусов розписав, як Татаров/Портнов (скориставшись ДБР і печерським "судом") обманом добилися арешту майданівця в Іспанії за нібито вбивство двох силовиків під час Революції. Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова, мусора якого калічили майданівці під час Революції і який продовжує калічити їхні долі зараз. Наприклад, лише в мене понад 100К фоловерів. При цьому петицію про відставку Татарова підписало лише 9.7К. Кордони злу встановлюємо ми - громадяни. Не треба дивуватися, що зло росте, якщо нам облом 2 хв. знайти на підписання петиції. Лінк на петицію. Будь ласка, киньте їх колегам по роботі - це 2 хв. вашого часу. Порівняйте це з роками у в'язниці, які проведе той майданівець, якщо Татаров залишиться", - закликав Шабунін.

Також читайте: У мережі зареєстровано петицію про звільнення заступника голови ОП Татарова

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії. Пізніше стало відомо, що майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті розповів, що затримання Липового здійснено на підставі незаконного запиту правоохоронних органів України, які обдурили Іспанію в реальних обставинах справи. Більш докладно про цю ситуацію читайте в статті Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну".

Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Да неужели? Тартаров прямо попал под действие закона о очищении власти. Как, кстати, и Богдан. Только клал Зеля на все законы и Конституцию с самого первого дня.
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06.05.2021 11:51
+26
Шабунин, ты чуть ли не громче всех топил за Янелоха.
Поэтому скажи ему и себе заодно спасибо за Татарова. Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2157
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06.05.2021 11:49
+22
Нужно было "не в облом" включать мозги еще в 2017-2019 годах. А не квакать тогда "абынепорошенко".
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06.05.2021 11:49
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А ведь можно было в 2015-м году кому-то не кастрировать закон о люстрации
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06.05.2021 11:45 Відповісти
Да неужели? Тартаров прямо попал под действие закона о очищении власти. Как, кстати, и Богдан. Только клал Зеля на все законы и Конституцию с самого первого дня.
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06.05.2021 11:51 Відповісти
Один реформатор в этот закон сделал маленькую приписку - президент в виде исключения имеет право исключить понравившуюся ему особь от действия данного закона и пользовался этим. Как видим, эта практика понравилась и следующему
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06.05.2021 11:54 Відповісти
А эту норму закона здесь приведете? Дословно и со ссылкой.
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06.05.2021 11:57 Відповісти
Вы недавно переехали в Украину? Поправка звучала так. По представлению соответствующих лиц, деятель попадающий под люстрации от нее освобождается указом президента. Этим больше всего пользовались паны Аваков и Порошенко
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06.05.2021 12:05 Відповісти
Вранье.. Вот дословно:

" ...

Міністр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, керівники інших військових формувань мають право вносити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування до осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

Клопотання, передбачене абзацом другим цієї частини, може також бути внесене стосовно осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені з займаних посад в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, щодо яких було застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою цієї статті...."

Не подскажите каким боком сюда Тартаров или Богдан?
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06.05.2021 12:14 Відповісти
Один нюанс. Коли ви спілкуєтесь або спорите з довбойобом, оточуючі можуть одразу не збагнути, а хто ж саме тут довбойоб?

Тому не витрачайте свій час даремно, а потвору одразу до кошика.
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06.05.2021 14:00 Відповісти
Я все прекрасно понимаю. Только вот из таких "мелочей" федоровские или подоляковские и стряпают тут свои фейки. А люмпен на это ведется, ему перепроверять информацию лень. Это как с вчерашней "сенсацией" про покупку Порохом "слона Сальвадора Дали", который на самом деле был куплен Евгением Касперским.
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06.05.2021 14:42 Відповісти
Так на то він і люмпен, щоби не думати. Людину, яка дивиться ТВ, ви ніколи не переможете якимось розумними доводами або фактами тому, що вона живе емоціями. А ви витратили час дарма. Тим йолопам тільки холодильник порожній вправить мізки, і то - не факт.
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06.05.2021 16:55 Відповісти
ст.1, ч.8
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06.05.2021 12:10 Відповісти
Я уже ответил выше. Каким боком к перечисленным относятся Богдан или Тараров?
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06.05.2021 12:16 Відповісти
Где ссылка, Билли? Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3252
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06.05.2021 12:09 Відповісти
Злився вже " один нарот" " Борис Пут Леутов " , пішов росо-методичку перечитувати ...
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06.05.2021 17:33 Відповісти
Даже не удивляет, что у дебилов и в этом случае Петя виноват...
Зомби не лечатся.
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06.05.2021 12:10 Відповісти
Так кто, воспользовася этой якобы правкой для назначения Татарова в свой Офіс?
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06.05.2021 12:13 Відповісти
Ну чого? Щоб протягти ригів і корупціонерів у владу, Вава змінив назву.
Цікаво, скільки грошей "мудрого" наріду було "витрачено" на переробку документації і т.д.?
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06.05.2021 11:59 Відповісти
Стосовно "зросту" рейтингу ЗЕ, СН, та майже

повною інертністю суспільства в боротьбі за свої права, та роз'єднаністю патріотів скажу наступне:

-Або українське суспільство складається в своїй більшості виключно з олігархів

-Або з баранів...

Бо я з остаточним визначенням характеристики нинішнього стану нашого суспільства ВЖЕ на "роздоріжжі"...
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06.05.2021 19:08 Відповісти
а можно было еще в 2019 г. не голосовать за талпайопа - клоуна.

а еще можно было в 14-19 гг. не лить высосанное из пальца дерьмо на единственного в истории Украины ГОСУДАРСТВЕННИКА, который чудом попал на пост Президента.
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06.05.2021 11:52 Відповісти
Государственник? А какого государства? Багамского?
То-то он о своем госудастве думал, когда в августе 2014 лучшие люди Украины погибали под Иловайском, "государственник" офшоры открывал и парады проводил. В честь гибели патриотов, вероятно. А кто Шокина ставил генпрокурором? Или то тоже государственник?
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06.05.2021 13:45 Відповісти
Базара нема, теперь кушайте и не пообляпывайтесь.
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06.05.2021 13:58 Відповісти
зебя, ты не в своей любимой группе "Поддерживаем нашего красотуличку-и-бубасичку".

Аргументация уровня "гнап и сырьожа" - это, плиз, к базарным торговкам.
Если таковые еще остались после того, как их любимый бубасичка прошелся по ним с огнеметом.
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06.05.2021 15:36 Відповісти
Только что услышал по радио, что сывочолый **** за прошлый год увеличил состояние на 200 миллионов долларов и поднялся в списке Форбс.Я то подумал, что это порохобльоди полезли как червяки из говна? А оно финансирование возобновили
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06.05.2021 16:11 Відповісти
Шо, завидно, лузер зеленожопый? Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3088

давай, иди соси обрезанный член своего бубасички - больше он своим поклонникам не платит.
брезгует

Правильно, кстати, брезгует - малоросов всю историю все только ипли.
На большее вы не заработали.
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06.05.2021 18:02 Відповісти
Ну вот что бы еще порохо ******* ответила кроме как "давай, иди соси обрезанный член"? Ну ведь животное же)
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06.05.2021 19:07 Відповісти
"...единственного в истории Украины ГОСУДАРСТВЕННИКА, который чудом попал на пост Президента..."
Это можно сказать только про Турчинова...
Кстати, знал с самого начала, что выборы через год, - совпадение? - это я про дебильные сроки каденции в 5 лет.
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06.05.2021 14:13 Відповісти
Шабунін, а що толку зі всіх тих петицій, які набрали необхідну кількість голосів?
Чи "цар добрий, а бояри лише погані"?
Де вони,ті петиції - в ЗЕленому туалеті?
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06.05.2021 19:12 Відповісти
Подписать петицию нам не облом, вот только петиция не является обязательной к исполнению - только к рассмотрению...
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06.05.2021 11:46 Відповісти
Татаров скот, Шабунин 3,14дорас......Достойные друг дружки ублюдки.
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06.05.2021 11:47 Відповісти
Шабунин - талпайоп.
Как все, которые критиковали Пороха.

Теперь жрите, идиоты
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06.05.2021 12:43 Відповісти
Напомните, сколько месяцев назад, наркоДегенерат уволил дерьмака, после успешной петиции.
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06.05.2021 11:47 Відповісти
Нужно было "не в облом" включать мозги еще в 2017-2019 годах. А не квакать тогда "абынепорошенко".
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06.05.2021 11:49 Відповісти
Так, Шабунін найголосніше верещав, що Порох злодій, а тепер ця курва вчить нас патріотизму.
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06.05.2021 11:58 Відповісти
Шабунин, ты чуть ли не громче всех топил за Янелоха.
Поэтому скажи ему и себе заодно спасибо за Татарова. Татаров продолжает калечить судьбы майдановцев, а нам облом найти две минуты на подписание петиции о его увольнении, - Шабунин - Цензор.НЕТ 2157
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06.05.2021 11:49 Відповісти
Мені не шкода двох хвилин підписати петицію, мені шкода довбойожиків таких як Шабунін, які вірять, що його звільнять!
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06.05.2021 11:51 Відповісти
Запомните!
Революций без казней не бывает!
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06.05.2021 11:54 Відповісти
Ты же сам у ЗЕЛОХА под столом х.й сосал, а теперь не удивляйся , что татар тебя сожрёт.
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06.05.2021 12:03 Відповісти
Так ты ж это и наголосовал, альбинос сраный! Шо, гнида, заказ по ротердаму не окупился, а каломойский секьюрити не гарантирует?
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06.05.2021 12:09 Відповісти
шабунины, бигусы, гнапы и прочие "борцуны" вместе с почитателями сериала про "слугу народа" сделали все возможное, чтобы сейчас вместо украинского Президента страной рулили татаровы, портновы, дЕрьмаки и квартальная шушара во главе с членограем... 2 года уже коту под хвост, экономика в жопе, внешней политики просто нет, вместо нее какие-то смешные покатушки клоуна по офшорным зонам - оманам и катарам и перспективы туманны...
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06.05.2021 12:09 Відповісти
Давай Виталя, не отвлекайся, подай ещё одну апелляцию на Роттердам+ Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4438
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06.05.2021 12:15 Відповісти
тільки не шабунівська мразота про це має говорити. якщо цей козел замекав то слід 5 разів все зважити.
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06.05.2021 12:15 Відповісти
Для того что бы сместить Татарова и всех остальных Портновых-Ермаков нужно вернуть Зеленского и его коллектив на подмостки сцены. И забыть эту страницу как дурной сон.
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06.05.2021 12:18 Відповісти
Ти ще 5 років тому почав калічити долі майданівців коли "мочив" Порошенка і а потім топив за того, хто калічить долі майданівців зараз. Але я все одно щойно підписав твою петицію. Бо порохоботів те і відрізняє що у них державне мислення... Хоч повторюю ти і лано , Віталя.
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06.05.2021 12:25 Відповісти
Пішов ти, шлабунін 500 раз на юх. Це ти і такі, як сирожа лящ і найом пуштун вибрали Зе. Любуйтеся. Що він на вас навіть не звертає уваги і ви хочете примусити через нарід? Дудки. Після такої кучерявої брехні і маніпуляцій вам ніхто вже ніколи не повірить.
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06.05.2021 12:27 Відповісти
только id проверку банка прошел а мне пишет что я проголосовал хотя я ничего не нажимал ..Смотрю список голосовавших а меня нет а написано что я проголосовал ..Бред
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06.05.2021 12:51 Відповісти
Підписав петицію Шабуніна про відставку Татарова, хоч не маю жодного сумніву, що ця петиція не призведе до його відставки.

В. Шабунін: "Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова".

А Вам, пане Віталій, не соромно, що Ви і такі як Ви привели до влади і Татарова, і Єрмака, і Портнова? З більш демократичною владою Ви боролись більш активно!..
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06.05.2021 13:25 Відповісти
Он прав. Подписано.
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06.05.2021 14:16 Відповісти
А СМЫСЛ?!!
Дохрена уже петиций к Бубочке набрали по 20+ тысяч голосов и ЧТО?
Бубочка ответил: "Они просто пошутили."
Любая петиция к Бубочке должна быть поддержана ГОРЯЩЕЙ ШИНОЙ под окнами на Банковой.
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06.05.2021 14:34 Відповісти
Більшість населення в Україні ідіоти і бидло. Який "нарід" така і влада. Жуйте своє лайно і ідіть мити туалети в розумних людей.
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06.05.2021 14:38 Відповісти
Яка ж тільки гнидота при владі,хай Бог милує...
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06.05.2021 14:58 Відповісти
Це не тьатаров калічить долі майданівців - це зебіли 73%!
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06.05.2021 16:57 Відповісти
Петицію підписала, а чи буде її розгляд - сумніваюся!
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06.05.2021 17:11 Відповісти
А вот хрен вам, нужно было душить ублюдков когда сила была на вашей стороне, теперь отгребайте.
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06.05.2021 17:12 Відповісти
Татаров не виноватый, виноваты Янукович и майдановцы это они убийства устроили, а "бубочка", взял к себе на работу хорошего человека профессионала, что бы проводить реформы, даже для этого Зеленский "инвесторам" няней помагает.
Воруют в Укрзализныці,-нет УЗ,-продано -"инвесторам", ворует Кобелев в Нафтогазе,-нет Нафтогаза,-продано, воруют в суду,-нет суда, ликвидировали, воруют Землю у народа чиновники вместе с олигархами ,-нет земли - продана Земля, вместо того, что бы население жило работало и забабатывало на своей Земле,как в ЕС а то как умирать за свою Землю, так это нормально, а как работать на ней, так это для инвесторов, украли сбережения у народа власти вместе с банкирами,- нет банков, нет денег, курс с 8 до 25 полняли,какие тут инвестиции? когда все деньги у Фирташей,, извиняюсь инвесторов, которые все время в убыток работают, налоги не платят, а убытки покрывают за счет инвестиций с офшоров,работает Зеленский - инвест няней ,- дороги строит, которые служат в 3 раза меньше, значит страна тратит на их в 3 раза больше, чем ЕС,- обанкротили страну,- проинвестировали,-продали. Зато инвестор пришел, деньги на сырье и земле зарабатывает, вот это счастье, только в этом счастье нет места для народа.И это не коррупция,а рынок такой для инвесторов и естественная смерть для несеоения от безделия..Так что не ходите граждане на Майдан,не мешайте реформам, не раскачивайте лодку а то пуля башка попадет, совсем виноватым будешь.
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06.05.2021 17:28 Відповісти
Гнать к чертям собачим эту прокурско-судейско-мусорскую мафию имени портнова!
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0

Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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06.05.2021 17:31 Відповісти
Петеботы работают в три смены не покладая рук ) Идите вы все нахер со своим сывочолым барыгой и зелю прихватите!!
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06.05.2021 17:43 Відповісти
А пока пойдешь ты)))
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07.05.2021 01:04 Відповісти
"Какая отвратительна рожа!" Це,до речі,цитата зі старезної совдепівської кінокомедії.
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06.05.2021 18:29 Відповісти
Здається, що вся Україна вже 7 років чекає на об'єктивне розслідування подій по вбивствам на Майдані. Може нехай відповідні структури займаються цим питанням без тиску на слідство. В іншому випадку, зацікавлені політики будуть постійно використати цю незавершену справу в своїх вузькокорисливих цілях. Важливо тільки, щоб не постраждали невинні.
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06.05.2021 18:35 Відповісти
А хто з Вас певен у тому, що лічильник не скрчують "татаровці"?
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06.05.2021 19:33 Відповісти
Так, а всё таки, не раскрыта тема. Активист Майдана, Дмитрий Липовой, он убивал тех ментов или не убивал? Или этот нюанс, никому не интересен?
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06.05.2021 20:51 Відповісти
Чому так складно подати петицію?! Як що немає електр підпису або банкингу,то що,ти вже не громадянин? Чому така дискрімінація?
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06.05.2021 22:47 Відповісти
шабунька, ТЫ и тебе подобные привели это зеленое г-но к власти --- теперь и решайте с ней проблему, вперед, борцуны!
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07.05.2021 01:06 Відповісти
 
 