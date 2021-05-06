Татаров продовжує калічити долі майданівців, а нам облом знайти дві хвилини на підписання петиції про його звільнення, - Шабунін. ВIДЕО
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Глава ЦПК Віталій Шабунін у світлі історії з арештом в Іспанії активіста Майдану Дмитра Липового нагадав про петицію до президента Володимира Зеленського про звільнення заступника голови ОП Олега Татарова.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Юрій Бутусов розписав, як Татаров/Портнов (скориставшись ДБР і печерським "судом") обманом добилися арешту майданівця в Іспанії за нібито вбивство двох силовиків під час Революції. Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова, мусора якого калічили майданівці під час Революції і який продовжує калічити їхні долі зараз. Наприклад, лише в мене понад 100К фоловерів. При цьому петицію про відставку Татарова підписало лише 9.7К. Кордони злу встановлюємо ми - громадяни. Не треба дивуватися, що зло росте, якщо нам облом 2 хв. знайти на підписання петиції. Лінк на петицію. Будь ласка, киньте їх колегам по роботі - це 2 хв. вашого часу. Порівняйте це з роками у в'язниці, які проведе той майданівець, якщо Татаров залишиться", - закликав Шабунін.
Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивствах силовиків на Майдані затримали в Іспанії. Пізніше стало відомо, що майданівця Дмитра Липового затримано в Іспанії за вбивство "беркутівців" на Майдані на вимогу ДБР.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті розповів, що затримання Липового здійснено на підставі незаконного запиту правоохоронних органів України, які обдурили Іспанію в реальних обставинах справи. Більш докладно про цю ситуацію читайте в статті Юрія Бутусова "Якщо майданівця Дмитра Липового буде екстрадовано як злочинця - це зганьбить Україну".
Будь ласка, зачекайте...
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Міністр оборони України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, керівники інших військових формувань мають право вносити за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони мотивоване клопотання до Президента України щодо незастосування до осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).
Клопотання, передбачене абзацом другим цієї частини, може також бути внесене стосовно осіб вищого офіцерського складу, які були звільнені з займаних посад в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, щодо яких було застосовано заборони, визначені частинами третьою або четвертою цієї статті...."
Не подскажите каким боком сюда Тартаров или Богдан?
Тому не витрачайте свій час даремно, а потвору одразу до кошика.
Зомби не лечатся.
Цікаво, скільки грошей "мудрого" наріду було "витрачено" на переробку документації і т.д.?
повною інертністю суспільства в боротьбі за свої права, та роз'єднаністю патріотів скажу наступне:
-Або українське суспільство складається в своїй більшості виключно з олігархів
-Або з баранів...
Бо я з остаточним визначенням характеристики нинішнього стану нашого суспільства ВЖЕ на "роздоріжжі"...
а еще можно было в 14-19 гг. не лить высосанное из пальца дерьмо на единственного в истории Украины ГОСУДАРСТВЕННИКА, который чудом попал на пост Президента.
То-то он о своем госудастве думал, когда в августе 2014 лучшие люди Украины погибали под Иловайском, "государственник" офшоры открывал и парады проводил. В честь гибели патриотов, вероятно. А кто Шокина ставил генпрокурором? Или то тоже государственник?
Аргументация уровня "гнап и сырьожа" - это, плиз, к базарным торговкам.
Если таковые еще остались после того, как их любимый бубасичка прошелся по ним с огнеметом.
давай, иди соси обрезанный член своего бубасички - больше он своим поклонникам не платит.
брезгует
Правильно, кстати, брезгует - малоросов всю историю все только ипли.
На большее вы не заработали.
Это можно сказать только про Турчинова...
Кстати, знал с самого начала, что выборы через год, - совпадение? - это я про дебильные сроки каденции в 5 лет.
Чи "цар добрий, а бояри лише погані"?
Де вони,ті петиції - в ЗЕленому туалеті?
Как все, которые критиковали Пороха.
Теперь жрите, идиоты
Поэтому скажи ему и себе заодно спасибо за Татарова.
Революций без казней не бывает!
В. Шабунін: "Мені соромно, що всі ми не змогли (поки) викинути з влади Татарова".
А Вам, пане Віталій, не соромно, що Ви і такі як Ви привели до влади і Татарова, і Єрмака, і Портнова? З більш демократичною владою Ви боролись більш активно!..
Дохрена уже петиций к Бубочке набрали по 20+ тысяч голосов и ЧТО?
Бубочка ответил: "Они просто пошутили."
Любая петиция к Бубочке должна быть поддержана ГОРЯЩЕЙ ШИНОЙ под окнами на Банковой.
Воруют в Укрзализныці,-нет УЗ,-продано -"инвесторам", ворует Кобелев в Нафтогазе,-нет Нафтогаза,-продано, воруют в суду,-нет суда, ликвидировали, воруют Землю у народа чиновники вместе с олигархами ,-нет земли - продана Земля, вместо того, что бы население жило работало и забабатывало на своей Земле,как в ЕС а то как умирать за свою Землю, так это нормально, а как работать на ней, так это для инвесторов, украли сбережения у народа власти вместе с банкирами,- нет банков, нет денег, курс с 8 до 25 полняли,какие тут инвестиции? когда все деньги у Фирташей,, извиняюсь инвесторов, которые все время в убыток работают, налоги не платят, а убытки покрывают за счет инвестиций с офшоров,работает Зеленский - инвест няней ,- дороги строит, которые служат в 3 раза меньше, значит страна тратит на их в 3 раза больше, чем ЕС,- обанкротили страну,- проинвестировали,-продали. Зато инвестор пришел, деньги на сырье и земле зарабатывает, вот это счастье, только в этом счастье нет места для народа.И это не коррупция,а рынок такой для инвесторов и естественная смерть для несеоения от безделия..Так что не ходите граждане на Майдан,не мешайте реформам, не раскачивайте лодку а то пуля башка попадет, совсем виноватым будешь.
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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