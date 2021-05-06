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Новини Політика України
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ВР (11722) Нафтогаз (1242) Нуланд (157) Разумков Дмитро (1449) Блінкен (936)

На зустрічі Блінкена з нардепами порушувалося питання призначення голови правління НАК "Нафтогаз", - пресслужба Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На зустрічі Блінкена з нардепами порушувалося питання призначення голови правління НАК

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і глави парламентських фракцій обговорили з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і його заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд питання стратегічного партнерства України і США.

Зустріч відбулася як робочий сніданок і була першою в насиченій програмі візиту Блінкена до України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Зазначається, що під час заходу обговорювалися питання стратегічного партнерства України і Сполучених Штатів Америки, національної безпеки, протидії російській агресії.

Також сторони обмінялися думками щодо проведення реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ.

"Окремо було порушено питання про виконання Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо призначення голови правління НАК "Нафтогаз". Учасники зустрічі відзначили, що для успішного майбутнього України одним із пріоритетів має бути верховенство права та дотримання рівності перед законом",  - йдеться в повідомленні.

"У демократичній державі перед законом усі мають бути рівні. Дотримання прав та свобод людини є гарантією для розвитку України", - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін врегулювати ситуацію з відставкою Наглядової ради

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: Наталя Джума
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Значится "величайшего" будут пороть. С протяжкой.
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06.05.2021 11:54 Відповісти
А як швидко перелаштувався Разумков. Наче він нічого не знав.
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06.05.2021 11:58 Відповісти
Ато! 😁 Разумкова теж за Зєлєнского не голосував! 😊 Він взагалі не голосував, бо у бюлетені не було прізвища Разумков. 😁 От так від Зєлі дистанціюються всі. Скоро. 😊 Найдовше відданими лишатимуться зеботи. Для забезпечення димової завіси, щоб хащяїм мав можливість зробити ноги.
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06.05.2021 12:18 Відповісти
коротко про зустріч

На встрече Блинкена с нардепами поднимался вопрос назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - пресс-служба Рады - Цензор.НЕТ 6285
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06.05.2021 11:55 Відповісти
На встрече Блинкена с нардепами поднимался вопрос назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - пресс-служба Рады - Цензор.НЕТ 4266 На встрече Блинкена с нардепами поднимался вопрос назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - пресс-служба Рады - Цензор.НЕТ 4567
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06.05.2021 11:59 Відповісти
Почалась роздача наколотих пенделів. На встрече Блинкена с нардепами поднимался вопрос назначения председателя правления НАК "Нафтогаз", - пресс-служба Рады - Цензор.НЕТ 4621
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06.05.2021 11:56 Відповісти
 
 