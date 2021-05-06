За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Якби найближчим часом проходили президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 24% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж у березні цього року, коли 18% опитаних дотримувалися думки, що події в країні розвиваються у правильному напрямі, а 66% - що вони розвиваються в неправильному напрямі. 23% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у березні цю точку зору поділяли 19%), 46% - що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у березні - 50,5%), а 20,5% - що не здатна їх подолати (у березні - 19%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (20% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 12,5% і 18% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 11% і 14,5%, за Ю.Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%", - зазначають соціологи.

"В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 39,5%. У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 15,5% і 29%", - йдеться в дослідженні.











Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.