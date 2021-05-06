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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17387) Порошенко (13228) рейтинг (696) Центр Разумкова (175)

За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування

Якби найближчим часом проходили президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 24% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. Разом з тим, ці оцінки є дещо кращими, ніж у березні цього року, коли 18% опитаних дотримувалися думки, що події в країні розвиваються у правильному напрямі, а 66% - що вони розвиваються в неправильному напрямі. 23% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у березні цю точку зору поділяли 19%), 46% - що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у березні - 50,5%), а 20,5% - що не здатна їх подолати (у березні - 19%)", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 31,4% українців, за Порошенка - 18,1%, за Тимошенко - 11,9%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (20% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 12,5% і 18% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 11% і 14,5%, за Ю.Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%", - зазначають соціологи.

"В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 39,5%. У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 15,5% і 29%", - йдеться в дослідженні.

За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування Центру Разумкова 01
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування Центру Разумкова 02
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування Центру Разумкова 03
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування Центру Разумкова 04
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування Центру Разумкова 05

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
оооооо ну если сам РАЗУМКОВ провел опрос!!!!!
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 9818
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06.05.2021 12:35
+15
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5247
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06.05.2021 12:41
+14
так єто Порох дает указание "своим 100% прокурорам" открывать 100500 дел на вислюка оманського или - наоборот? Или то на самом деле вовке-шмаркле настолько муляе Порох, что вовка-шмаркля НИ ОДНОГО видосика не снялО без упоминания Порошенко За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4463
Но у 73% зебилов, как и у 87% ватников рашки - только и умеют перекручивать все наоборот За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2000
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06.05.2021 12:44
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06.05.2021 12:34 Відповісти
Вчера за клоуна 21% , сегодня 28 % - БРЕХНЯ ! 3-4 % реально
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06.05.2021 12:55 Відповісти
це був перть? в повітря чи прямо у землю?
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06.05.2021 14:38 Відповісти
оооооо ну если сам РАЗУМКОВ провел опрос!!!!!
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 9818
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06.05.2021 12:35 Відповісти
За олигархат проголосуют все 100%.
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06.05.2021 12:37 Відповісти
А ти за кого будеш голосувати?
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06.05.2021 12:38 Відповісти
Порошенко единственный настоящий олигарх, который доказал это совмещением государственных постов и личного бизнеса на протяжении почти 30 лет.
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06.05.2021 12:46 Відповісти
эк у зебилов ватный идиотизм рулит.. а что еще тебе сказали писать в ботоферме вислюка оманського? За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2575
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06.05.2021 12:46 Відповісти
На пряме питання - крива відповідь.
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06.05.2021 12:50 Відповісти
ви кого имеете ввиду? не слухайте ворожу пропаганду - олигархи есть везде ,со времен древней Греции ))
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06.05.2021 12:42 Відповісти
вот потому вислюк оманский и окропляет таких как ты идиотов в видосиках, рассказывая о "борьбе с олигархами", при том что именно при клоуне олигархи стали в 2-3 раза богаче.. скажи спасибо коруну и своим ватным мозгам За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 3140
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06.05.2021 12:48 Відповісти
чурка кацапская, мало того что ты само себе лайкаешь, так и еще транслейтор тебя идиотом высьтавляет))
в мови е слово ЗАЙВЕ, но нет "лишне".. За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 5496
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06.05.2021 13:05 Відповісти
Зараз при владі простий парєнь - чого вам ще не вистачає?
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06.05.2021 12:48 Відповісти
чурка кацапская, ти хоч само себе не лайкай, идиоту))
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1445
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06.05.2021 13:03 Відповісти
))))это вы так зелю успокаиваете?да ***** у того бойка больше чем у ушлепка -вот где гадость...
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06.05.2021 12:38 Відповісти
Голосуй, не голосуй! Всё равно получишь х...!
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06.05.2021 12:39 Відповісти
Приблизно ті ж самі результати, які були і в першому турі 2019-го. Зрозуміло чому Порошенку так муляє Зеленський. З Бойком як основним опонентом на виборах він міг би отримати необмежену владу на довгі роки, тим паче домовлятись з ригами Петя вміє.
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06.05.2021 12:40 Відповісти
так єто Порох дает указание "своим 100% прокурорам" открывать 100500 дел на вислюка оманського или - наоборот? Или то на самом деле вовке-шмаркле настолько муляе Порох, что вовка-шмаркля НИ ОДНОГО видосика не снялО без упоминания Порошенко За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 4463
Но у 73% зебилов, как и у 87% ватников рашки - только и умеют перекручивать все наоборот За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2000
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06.05.2021 12:44 Відповісти
За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 5247
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06.05.2021 12:41 Відповісти
лохторату отключить телевизоры.
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06.05.2021 12:42 Відповісти
Быдло лохторат во всей красе! СН и Жопаблок уничтожают Украину. Рабство и разруха - мечта быдла... и шо б в говне!
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06.05.2021 12:43 Відповісти
эти 28 процентов точно не индейцы - индеец за клоуна голосовать не будет - однозначно))
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06.05.2021 12:44 Відповісти
Бо у індійці дебілів не беруть. Навіть погратися. За Зеленского готовы проголосовать 28,3% украинцев, за Порошенко - 18,1%, за Бойко - 14,5%, - опрос "Центра Разумкова" - Цензор.НЕТ 2929
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06.05.2021 12:47 Відповісти
Особо наглядно показывает цифра рейтинга Пидалика - 1% Напишите ему эту цифру на лбу. Что бы он разучивая по пол дня свое утреннее выступление по ковиду перед зеркалом видел это " внушительную" цифру.
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06.05.2021 12:45 Відповісти
У него президентские рейтинги никогда выше пары процентов и не поднимались. С другой стороны, "мудрий нарід" (с) сумел выбрать клоуна, который отростком по клавишам рояля только умеет стучать, так почему бы Кличко не мечтать стать президентом? Он явно поумнее клоуна будет.
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06.05.2021 15:26 Відповісти
Лохторат України живіше за всіх живих,це Чахлик Невмирущий!!! Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60%,В.Чорновол-23% !!! 0 років минуло і жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількістному сенсі !!! "Мудрий нарід" продовжує швендяти по граблях !!!)))
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06.05.2021 12:47 Відповісти
слідуючі граблі ,молодий кандидат наук )))))))
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06.05.2021 14:50 Відповісти
Шансов на избрание не имеют ни Порошенко , ни Бойко . Хорошая новость !
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06.05.2021 12:48 Відповісти
Б Р Е Х Н Я
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06.05.2021 12:49 Відповісти
Ты погоди, у нас ещё и Конституцию менять начнут, чтобы "обнуление" сделать. А "мудрий нарід" ещё и рукоплесать будет.
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06.05.2021 15:28 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 9936
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06.05.2021 12:53 Відповісти
Вот пытаюсь хотя бы среди себя взрастить рейтинг светоча украинской демократии Петра Алексеевича Порошенка - не растёть проклятый, хоть ты тресни.
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06.05.2021 12:53 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 4062
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06.05.2021 12:57 Відповісти
жах
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06.05.2021 14:52 Відповісти
А це тому, що святий Петро оплатив "рейтинг" не тобі, а "Центру Разумкова".
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06.05.2021 12:58 Відповісти
в тебе щось росте?
апевне, що падає, разом з зе.
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06.05.2021 13:26 Відповісти
Точнісінько такі ж "рейтинги" малювали для сивочолого гетьмана, як то нині бубочці, а в результаті він пролетів. Але настирливо оплачує "рейтинги", разом з попоблоком, щоб їх, тих, хто вже на смітнику історії, не забували.
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06.05.2021 12:56 Відповісти
ВСЕ - це й ти у тому числі.
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06.05.2021 13:08 Відповісти
100% стадо проголосует за зебила,к гадалке не ходи,потом еще 5 лет стагнации и безнадеги,надо валить короче
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06.05.2021 13:09 Відповісти
куда валить ? тут уже навалилось , все понаехавшие голосовали за зеленского :- "ну хоть щоб щось змінилося " теперь видимо тут сидят и ждут что, что то дома изменится .
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06.05.2021 14:56 Відповісти
Граждане шкидцы! Дорогие избиратели, я вас не обижу, кореши! Старшему отделению... горбушки! Младшему - тоже по справедливости. Рыбий жир - на стол! Тюлений - побоку! Жратва от пуза!... (с) Республика ШКИД
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06.05.2021 13:09 Відповісти
Центр Разумкова не правильно опросы проводит. Надо было спросить "за Коломойского, Ермака (типа, за Зеленского)". Так было бы честно и правильно.
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06.05.2021 13:12 Відповісти
За Смешка!
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06.05.2021 13:16 Відповісти
дима , мы тебя узнали ))))
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06.05.2021 14:57 Відповісти
Якщо є 28% за зеленського значить Україна ще недоросла до держави. Бо тільки клоуни можуть керувати територією
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06.05.2021 13:19 Відповісти
Що за хня?
Навіть з цього "опитування" видно, що надзвичайно мало лохторату (тут - 23,6%) вважають, що "події в Україні розвиваються у правильному напрямі", інші, як мінімум понад 66% - що у неправильному! І на фоні цього - у цих "опитуваннях" 33% (28,5 за клована, 2,5 за разумкова, 1% за вілкула) готові продовжити владу для зелених дебілів?
Брехня!
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06.05.2021 13:22 Відповісти
Скільки ще потрібно зашкварів, щоб люди перестали вірити в брехню зе
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06.05.2021 13:49 Відповісти
В Украине Выборов нет. Нормальных людей ЦИК не зарегистрирует - только отпетых мерзавцев в который раз. Выбирать среди оттенков дерьма - явно плохо. В подтверждение выборы 95-го зелебобика. Но Шоколадный был бы еще хуже, что доказала его первая каденция. Эволюционным путем Система меняться не будет: принятые под олигархов законы и судьи на страже бесправия меняются только вооруженным путем. Пока люди безоружны перед вооруженными до зубов убийцами в погонах на страже режима олигархов.
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06.05.2021 14:42 Відповісти
был бы еще хуже ....... а если не был бы ? в общем понятно голосовавшие за зе потихоньку включают заднюю .
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06.05.2021 15:00 Відповісти
Нифига они не включают. Признавать собственные ошибки? Да ты смеешься. Да, былого блеска в глазах и задора уже давно не видно, но всё равно "клоун лучше пороха". А чем лучше, уже даже сами себе сказать не могут, потому что "ни дня без зашквара" - девиз зеленой власти. Что-то на фоне нынешней власти скандалы прошлой выглядят как-то слабо и неинтересно. Да вот только все пламенные борцы за справедливость куда-то подевались (не куда-то, а все при денежных должностях), да и телевизор скоро залижет анус Зеленского до блеска.
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06.05.2021 15:36 Відповісти
ЦИК зарегистрирует всех, кто подаст документы, не надо ля-ля. Но вот только нормальные люди документов в ЦИК не подают, потому что понимают, что у них нет шансов против телевизора. А в телевизоре нормальных людей не показывают, потому что это скучно и неинтересно, телевизору нужны скандалы, шок и сенсация. Как раз по профилю мерзавцев. И пока у нас население(именно население, до народа это население пока не доросло) будет думать телевизором, у нас нет шансов стать нормальной страной.
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06.05.2021 15:40 Відповісти
Ну не можу я повірити, що у нас стільки придурків (28,3%).
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06.05.2021 15:58 Відповісти
Вы думаете 18?
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06.05.2021 18:30 Відповісти
Допишуться цими тестами, що на них ніхто не буде звертати увагу. Як може отруйник смішко мати більше відсотків за Гройсмана, який провів нормальні реформи? Чи мало вже гордонівських зеленськиїх і пальчевських? Чи наприклад порівнювати Кличко і Вілкула. Кличко хоч нормальний спортсмен і знаний у світі, непогано управляє Києвом, хос не заважає, а хто такий вілкул? Криворізька шпана, яка з батянею обкрадала криворізців? Який у свій час коли керував Дніпропетровською областю, то заборонив українську мову і діловодство на державній.
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06.05.2021 16:56 Відповісти
Це наочна демонстрація прислів'я: коли людина дурна, то це надовго.
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06.05.2021 18:14 Відповісти
Зебобикам...За Зеленського готові проголосувати 28,3% українців, за Порошенка - 18,1%, за Бойка - 14,5%, - опитування "Центру Разумкова" - Цензор.НЕТ 1732
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07.05.2021 00:55 Відповісти
 
 