Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта
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Коронавірус постійно мутуватиме, але COVID-19-вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта в ефірі "Громадського".
"Мутації, які відбуваються зараз із вірусом, призводять до того, що створити критичну масу людей, які би були повністю захищені від вірусу, не вдасться. Основне завдання вакцинації, яке перед собою ставлять і США і інші країни — це запобігти тяжкому перебігу захворювання. Ми зараз точно розуміємо, що вакцини, які присутні на ринку, дозволяють запобігати не інфекції, а запобігають тяжкому перебігу захворювання, а через це вірус буде постійно перебувати у суспільстві до того часу, поки не перехворіють усі люди", - повідомив Курпіта.
За його словами, слід пам’ятати, що віруси мутують постійно і кожного разу коронавірус приносить нові сюрпризи.
"Найбільше зараз говорять про три штами вірусу - це бразильський, британський та південно-африканський, у яких відбулися мутації у шипі, що дозволяє вірусу легше проникати в організм і швидше передаватися від людини до людини, а також уникати імунної відповіді", - наголосив Курпіта.
Нагадаємо, що в Україні за добу, 5 травня, діагностували 6038 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.
Будь ласка, зачекайте...
тобто вакциновані все одно заразні
Вакцинированные могут быть инфицированы (маловероятно).
Смысл прививаться есть. Я бы сказал, что любой вакциной. Кроме саморазмножающегося Спутника .
як саме Ви це встановили?
я маю на увазі те, що вакциновані так само можуть заражатися і заражати інших, як і усі
"Смысл прививаться есть"
коли закінчиться 3 фаза клінічних досліджень хоч однієї вакцини, тоді моя родина подумає над цим
А теперь послушайте завывания на всех каналах - только вакцинация остановит распространение вируса, только вакцина чудотворная не дает ему передаваться дальше, только вакцинушка остановит эту напасть.
Но товарищ забыл рассказать - а насколько хватает вакцины? Хотя, в принципе, ему всё равно дальше будут пилиться деньги из бюджета или просто всех будут заставлять вакцинироваться за свои - всё равно мимо не пройдут
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70 new cases and 1 new death in Israel [source]
Вот по Украине.
May 6 (GMT)
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6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]
А Вы, конечно, не вакцинируйтесь, это вредно.
Да, и Дарвин лошара!