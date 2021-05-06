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Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта

Коронавірус постійно мутуватиме, але COVID-19-вакцина запобігає важкому перебігу хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта в ефірі "Громадського".

"Мутації, які відбуваються зараз із вірусом, призводять до того, що створити критичну масу людей, які би були повністю захищені від вірусу, не вдасться. Основне завдання вакцинації, яке перед собою ставлять і США і інші країни — це запобігти тяжкому перебігу захворювання. Ми зараз точно розуміємо, що вакцини, які присутні на ринку, дозволяють запобігати не інфекції, а запобігають тяжкому перебігу захворювання, а через це вірус буде постійно перебувати у суспільстві до того часу, поки не перехворіють усі люди", - повідомив Курпіта.

За його словами, слід пам’ятати, що віруси мутують постійно і кожного разу коронавірус приносить нові сюрпризи.

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"Найбільше зараз говорять про три штами вірусу - це бразильський, британський та південно-африканський, у яких відбулися мутації у шипі, що дозволяє вірусу легше проникати в організм і швидше передаватися від людини до людини, а також уникати імунної відповіді", - наголосив Курпіта.

Нагадаємо, що в Україні за добу, 5 травня, діагностували 6038 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників.

Автор: Наталя Джума
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"позволяют предотвращать не инфекцию, а тяжелое течение заболевания"

тобто вакциновані все одно заразні
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06.05.2021 12:51 Відповісти
Вакцинированные не заразны, только инфицированные.

Вакцинированные могут быть инфицированы (маловероятно).
Смысл прививаться есть. Я бы сказал, что любой вакциной. Кроме саморазмножающегося Спутника .
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06.05.2021 13:02 Відповісти
"Вакцинированные не заразны"

як саме Ви це встановили?
я маю на увазі те, що вакциновані так само можуть заражатися і заражати інших, як і усі

"Смысл прививаться есть"

коли закінчиться 3 фаза клінічних досліджень хоч однієї вакцини, тоді моя родина подумає над цим
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06.05.2021 13:06 Відповісти
Як же не заразні, якшо тут чорним по білому: вакцина предотвратит тяжелое течение болезни? Чи вже хворі не заразні?
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06.05.2021 13:17 Відповісти
А чем инфицированы-то могут быть?))) Им же вирус не вводят, потому как никто до сих пор его не выделил))) нашли какие-то пары РНК и говорят, что вот это вот из его шипа, а шоб найденная нами штука не проникала в клетки щас мы их вакциной заставим выделять особый белок. Так объясните, чем инфицируют вакцинированных. Вы как-то запутались в авторитетных показаниях на благо вакцинации
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06.05.2021 13:22 Відповісти
Наконец-то товарищ сказал частично правду, которая с самого начала написана в разрешительных документах FDA на все вакцины - ничем распространению вируса они не мешают. Обещается только и только предотвращение тяжелой формы.
А теперь послушайте завывания на всех каналах - только вакцинация остановит распространение вируса, только вакцина чудотворная не дает ему передаваться дальше, только вакцинушка остановит эту напасть.

Но товарищ забыл рассказать - а насколько хватает вакцины? Хотя, в принципе, ему всё равно дальше будут пилиться деньги из бюджета или просто всех будут заставлять вакцинироваться за свои - всё равно мимо не пройдут
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06.05.2021 13:16 Відповісти
Твой товарищ забыл прочитать статистику заболеваемости и смертности от ковида в Израиле. Но я помогу.
Latest News
May 5 (GMT)
Updates

70 new cases and 1 new death in Israel [source]

Вот по Украине.

May 6 (GMT)
Updates

6,038 new cases and 374 new deaths in Ukraine [source]
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06.05.2021 15:17 Відповісти
На израильщине все ковид отделения позакрывали, за ненужностью.

А Вы, конечно, не вакцинируйтесь, это вредно.
Да, и Дарвин лошара!
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06.05.2021 15:35 Відповісти
А чего тогда Израиль закрылся от всех, чему ему теперь бояться?
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06.05.2021 15:48 Відповісти
За детей своих боятся. в Израиле вакцинировали только взрослых. Кроме того, они боятся людей, которые отказом от вакцинации, из своих организмов сделали биореакторы по выращиванию новых штаммов.
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06.05.2021 16:12 Відповісти
Так новые штаммы, оказывается, растут в организмах непривившихся?) Подавайтесь на Нобелевскую Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 640
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06.05.2021 23:00 Відповісти
Я пользуюсь советами умных людей. Но Вы к ним не относитесь.
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07.05.2021 10:28 Відповісти
ЭЭЭЭй, Антипушка, ты умер от коронной болезни или офигевший от прививочки валяешься?))) Можем о статистике поговорить, о детях израильских)
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08.05.2021 02:52 Відповісти
Ну, умный человек в 3 часа ночи или спит или предполагает, что спят другие. Коронавірус мутує постійно, а вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, - лікар-інфекціоніст Курпіта - Цензор.НЕТ 6179
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08.05.2021 09:33 Відповісти
Классика жанра. Сначала высказаться не по теме, а потом перейти на личности) мимо кассы)
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07.05.2021 11:27 Відповісти
 
 