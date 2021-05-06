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З 11 травня в Слов'янську послаблюють карантин: школи й заклади культури відновлюють роботу, змагання проводитимуть без глядачів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 11 травня в Слов'янську послаблюють карантин: школи й заклади культури відновлюють роботу, змагання проводитимуть без глядачів

Держкомісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантину у Слов'янську з 11 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Слов'янської міськради.

Так, з 11 травня повністю відновлюють свою роботу загальноосвітні школи, школи мистецтв і дитячо-юнацькі спортивні школи.

Заклади культури теж відновлять свою звичайну роботу за винятком культурно-масових заходів.

Також буде дозволено проведення спортивних змагань без глядачів, які включені до календарних планів.

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Автор: Наталя Джума
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Навіщо ті школи відкривають на пару тижнів? Щоб перезаражались всі в тісних душних класах? Чи може всіх вчителів вакцинували вже?
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06.05.2021 14:23 Відповісти
 
 