США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії з боку РФ.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили про ті загрози, які спостерігаються з боку Росії, ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно, і ми бачимо, що робить Україна, починаючи із захоплення Криму і війни на Донбасі. І ми бачимо, що на кордоні з Україною зараз є концентрація російських сил, найбільша з 2014 року. Пане президенте, ми підтримуємо Вас, і наші партнери, союзники також підтримують Вас. і ми звертаємося до Росії, щоб вона припинила застосовувати агресію проти України. Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - сказав Блінкен.

Раніше він також зазначив, що США виступають проти дій Росії з дестабілізації в Україні.

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