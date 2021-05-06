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США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії з боку РФ.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили про ті загрози, які спостерігаються з боку Росії, ми спостерігаємо за цими подіями дуже ретельно, і ми бачимо, що робить Україна, починаючи із захоплення Криму і війни на Донбасі. І ми бачимо, що на кордоні з Україною зараз є концентрація російських сил, найбільша з 2014 року. Пане президенте, ми підтримуємо Вас, і наші партнери, союзники також підтримують Вас. і ми звертаємося до Росії, щоб вона припинила застосовувати агресію проти України. Ми разом з партнерами працюємо над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії", - сказав Блінкен.

Раніше він також зазначив, що США виступають проти дій Росії з дестабілізації в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія й олігархи виступають проти реформування України. Важливо продовжувати боротьбу з корупцією, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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А узеленські все розвалюють.
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06.05.2021 13:28 Відповісти
Дякую. Хоча, можна лише здогадатися, як важко боротися за країну, яку її ж влада намагається здати ворогові.
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06.05.2021 13:31 Відповісти
чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России - Блинкен/ У правящего Украиной кодлана Коломойского интерес другой: продать всё что ещё в Украине не продано .У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./ Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". / "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". При том что Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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06.05.2021 13:37 Відповісти
контроль, контроль и еще раз контроль - а так ,как и писал - не отдадут нас русне и это радует
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06.05.2021 13:41 Відповісти
Головне - не впускати росію у світ людей . Максимальна ізоляція і санкції , заборона в'їзду всюди .
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06.05.2021 13:59 Відповісти
Пізно. Дєрьмакова шобла вже тут.
Або винищувати, або... здаватися!
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06.05.2021 14:28 Відповісти
 
 