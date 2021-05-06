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Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової допомоги.
"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.
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