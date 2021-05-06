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Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорював питання альянсу між двома країнами.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував США за двопартійну підтримку і за збільшення військової та фінансової допомоги.

"Окремо ми проговорили фундаментальний формат підтримки. Ми говорили про питання альянсу і можливої двосторонньої дуже серйозної угоди. Але це питання майбутнього, зараз рано говорити про деталі", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США з партнерами працюють над тим, щоб Україна могла захистити себе від агресії Росії, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
После того, когда возможно Зеля выполнит свое домашее задание относительно Ермака, Деркача, Бени, Пинчука и Ахметки.
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06.05.2021 13:34
+9
У зекретина такая паника в глазах на встрече,что мы даже не сомневаемся в следующем президенте)
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06.05.2021 13:35
+7
Это же очень и очень! Да, да! Но нет.
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06.05.2021 13:40
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с этим кто то будет делать очень серьезное двустороннее соглашение? ))))
Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 8617
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06.05.2021 13:33 Відповісти
он готов принимать с переди и с задими любого качества и в любом количестве Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 5983
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06.05.2021 13:39 Відповісти
"Всё будет завтра" "Завтра будет лучше чем вчера " !!!!))))
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06.05.2021 13:44 Відповісти
После того, когда возможно Зеля выполнит свое домашее задание относительно Ермака, Деркача, Бени, Пинчука и Ахметки.
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06.05.2021 13:34 Відповісти
У зекретина такая паника в глазах на встрече,что мы даже не сомневаемся в следующем президенте)
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06.05.2021 13:35 Відповісти
Мы тоже не сомневаемся)
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06.05.2021 13:38 Відповісти
Это же очень и очень! Да, да! Но нет.
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06.05.2021 13:40 Відповісти
Бидося . аж очі вирячив, що мало з орбіт не повискакували...блідий, тремтить, заїкається, лепече шо попало...склалося враження,що всі його нічні жахи втілились в цій зустрічі тет-а-тет... А обісрався так,що решта за столом відчували сморід... Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 5544
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06.05.2021 13:40 Відповісти
Перед зустріччю з переляку занадто нюхнув. Ось воно і теє...
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06.05.2021 13:44 Відповісти
Ні, Єрмак недалеко від буратіно. Без нього Зеленський зовсім би стік, тому дозволили і завхозу. Сподіваюсь, тимчасово. Вовік дуже буксує, постійно втрачає з поля зору журналістів і повторює декілька разів слова. Воно каже сепаратисти, а не ОКУПАНТИ! Ах ти ж кремлівська ГНИДА! Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 4736
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06.05.2021 13:44 Відповісти
..."вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях ." А когда наступит "рано" ?
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06.05.2021 13:44 Відповісти
"Завтра,Всё будет завтра!" Мінаєв (с) !!!!)))
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06.05.2021 13:48 Відповісти
перебор! Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 9617 , нужно успокоиться, встреча продолжается....
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06.05.2021 13:46 Відповісти
Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 449 опять грёбанный стыд прям витя в Харькове Зеленский обсудил с Блинкеном альянс Украины и США: Возможно, будет очень серьезное двустороннее соглашение - Цензор.НЕТ 3472
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06.05.2021 13:49 Відповісти
Порох прем"єр-міністром ? чекаємо
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06.05.2021 13:55 Відповісти
Опять фундаментальный Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода - Цензор.НЕТ 2226 , да он просто позорище, с ним никто- ничего- никогда не будет заключать! Все что говорит, все в будущем времени так и привыкло п@здеть
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06.05.2021 14:00 Відповісти
он серьезный идиот, этот зеленский.
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06.05.2021 14:04 Відповісти
А Портнову, Татарову, Ермаку и Коломойше наср*ть на всех этих блинкенов и байденов.
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06.05.2021 14:10 Відповісти
Та и зеленскому, ему главное чтобы фирташ и охметов были довольны
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06.05.2021 15:09 Відповісти
Наступило время исторических событий, геополитического изменения политической карты мира. Должен быть создан альянс, союз или другое подобное, который бы воссоединил навеки Украину с Америкой. Этого события ждет Украина.
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06.05.2021 14:13 Відповісти
До сих пор было несерьезное соглашение? Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода - Цензор.НЕТ 666
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06.05.2021 14:23 Відповісти
пока ты будешь размышлять о каком то будущем, может наступить путинское настоящее
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06.05.2021 15:33 Відповісти
 
 