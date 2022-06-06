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Forbes (37) Ахметов (788) Жеваго (73) олігарх (688) Пінчук (165)

ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі

Журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг.

76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд. Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці.

На руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи. Навесні 2021‑го зростання цін на сировинні товари лише прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні і в 2022 році. Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою.

Порівняно з торішнім рейтингом статки Ахметова зросли в 2,7 раза, з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшилися з $1,4 млрд до $2,5 млрд, а Жеваго - з $1,1 млрд до $2,4 млрд.

Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд порівняно з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - у $1,7 млрд (+0,5 млрд), Олександра і Галини Герегів - у $1,7 млрд (+0,4 млрд).

Також читайте: Сім представників України увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes

ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Я щитаю что это зе-перемога Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 8109
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06.05.2021 13:44
+28
Зеля , что ответишь на рояле ?
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06.05.2021 13:42
+23
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 5624
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06.05.2021 14:06
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Які у нього власні ЗМІ??
Та й на олігарха він не тягне чисто по капіталах.
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06.05.2021 18:48 Відповісти
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 9352 Квартал TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в медиаконгломерат «1+1 Media». Телеканал начал своё вещание 4 августа 2016 года.
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06.05.2021 19:14 Відповісти
Це не ЗМІ. На ньому немає ані новин, ані політичних шоу - геть нічого. Навіть якщо він належить Зелі.
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06.05.2021 19:47 Відповісти
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2078 Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7438
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06.05.2021 20:50 Відповісти
ЗМІ - засоби масової ІНФОРМАЦІЇ.
Розважальше шоу не розповсюджує ІНФОРМАЦІЮ, а тому не є ЗМІ.
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07.05.2021 08:18 Відповісти
ти це глядачам 95-квартала, и Голобородька , розповідай ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2559
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07.05.2021 18:10 Відповісти
А ти занадто дурненьке, що це зрозуміти? ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 864
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07.05.2021 18:56 Відповісти
а що тут розуміти: ти кацаподрочер-зебилофил , відмазуеш зелене лайно та його хозяїв ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 1252
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07.05.2021 20:47 Відповісти
ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 6771

Егеж, тупенькому простіше проштампувати опонента всіма ворогами, бо ж інтелекту немає зрозуміти аргументи.
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08.05.2021 22:37 Відповісти
гостренький интелехтуал то підкресли що довподоби ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 5163
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08.05.2021 23:05 Відповісти
ну земелька у него в тов. колличествах. (не только та,что под ногтями) Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 9661
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06.05.2021 16:59 Відповісти
Кстати на счёт Бил Гейца в точку - порезал юних на дос, и продал.
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06.05.2021 18:00 Відповісти
Конец эпохи бедности!!!
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06.05.2021 13:45 Відповісти
Конфетки с 7-го места тоже подорожали по всему миру или запасы из закромов по новому переоценили? Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 1529
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06.05.2021 13:46 Відповісти
Ты лучше про ***** думай, сколько еще замков построено по всей недоимперии
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06.05.2021 14:04 Відповісти
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 5624
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06.05.2021 14:06 Відповісти
Как такое возможно?, мойша украл в Привате больше 5 миллиардов, а по "форбсу" имееет тоько 1,8 миллиарда.... это цена одного никопольского ферросплавного завода с продукцией... а куда деваются зароботки на воровстве електороэнергии, зароботки на нефтепродуктах... и т.д. и здесь надурил...
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Мойша ещё маленький чтоб красть
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06.05.2021 13:50 Відповісти
В функции Форбса не входят следственные действия каким путем появляются активы у того , или другого олигарха! В отношении украинских олигархов такие вопросы вообще не возникают, Они чисты, как детская слеза!
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06.05.2021 15:27 Відповісти
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3788
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06.05.2021 17:05 Відповісти
Зеля старался!
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Это наш зеленый победун всего и вся и в частности олигархов, - видел ? Ковырните там кто то его -живоЕ ли оно ?
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06.05.2021 13:51 Відповісти
если состояние выросло в три раза, следовательно в три раза задрал тарифы для оббирания народа Украины
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06.05.2021 13:52 Відповісти
Прямо аж неприємно що Петрусь в таку компанію потрапив!
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06.05.2021 13:52 Відповісти
Ну логично жешь - нарід стрес солодкім заїдає )) Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 8999
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06.05.2021 13:54 Відповісти
И заметьте -стресс заедает шоколадными конфетами, а не дешевыми леденцами.😊
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06.05.2021 17:26 Відповісти
та не 73% смокчуть конхфету "зелений богатир" зі смаком лайна Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7236
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06.05.2021 20:55 Відповісти
Велике пограбування країни триває.
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06.05.2021 13:53 Відповісти
а шо Ренат доволен - квартал может и на канале Украина выступать - за такое не жалко - я так думаю))
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06.05.2021 13:53 Відповісти
помню при хряке , у него за 20 млрд было...а хведорыч собирался его опередить..но что то пошло не так.. Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3148
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06.05.2021 17:08 Відповісти
Олигархи платят деньги властям за законы, а судам за вынесенные решения, и всем другим гос органам платят и все они работают на олигархов. И олигархи обогащаются всеми незаконными способами или законы даже делают под себя и получается законно обогащаются в ущерб всему населению Украины. А народ последние отдает олигархам. В Украине развиваются только олигархи, все сделано для олигархов в Украине и ничего для народа.
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06.05.2021 13:55 Відповісти
А что вы думаете про тех, кто работает на этих предприятиях , и про корпоративные интересы. И что вы думаете про Японию, у которых этих корпораций как собак нерезанных.
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06.05.2021 17:29 Відповісти
Перед тем как Порошенко стал президентом, у него не было и миллиарда долларов.
Сейчас, он молодец, приближается к двум миллиардам...
Порошенко и совсем не олигарх
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06.05.2021 13:56 Відповісти
Ты зачем врешь? Кацап чилишоли?
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06.05.2021 14:09 Відповісти
Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн - агентство Bloomberg. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд.
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06.05.2021 14:13 Відповісти
А сейчас резко с 700 млн вырос до 1,6 млрд? За 2 года? Так это при Зеленском так сильно украинские активы выросли или Порошенко более чем в 2 раза увеличил количество заводов и фабрик?
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06.05.2021 14:35 Відповісти
я ЗЕбилам отвечаю цитатами.
"Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg."

12 Марта, 2019 "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴ 1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."
01.06.2020 "ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВИТРАТИВ 200 МІЛЬЙОНІВ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ І ЩЕ 100 - НА БОРОТЬБУ З КОРОНАВІРУСОМ."
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06.05.2021 14:44 Відповісти
Твои выборные цитаты из вылизанной официально-пропагандистской биографии твоего работодателя никак не отвечают на вопрос - каким образом за 2 года состояние олигарха Порошенко выросло с 700 миллионов до 1,6 миллиардов? Он прикупил еще один Рошен? Увеличил вдвое количество фабрик и заводов? Или что? Или методика подсчетов поменялась?
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06.05.2021 15:00 Відповісти
ЗЕбилам отвечаю цитатами. все выглядит примерно так же:
"Стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в начале 90-х стартовала от $7000 на окраине города и от $9000 ближе к центру. В крупных городах Украины ценники стартовали с $3000-4000. Финансовый кризис 1998 года и обвал национальной валюты в три раза - с 1,8 до 5,5 грн за доллар - сказался на всех сегментах рынка недвижимости. Цены на квартиры упали почти вдвое."

Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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06.05.2021 15:16 Відповісти
То, что вы, дебилы, способны только цитатами из методички отвечать, причем невпопад - это уже понятно.
Интересно, ты хоть сам догоняешь, что твои пропагандонские цитаты вообще никак не отвечают на поставенным вопрос?
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06.05.2021 15:36 Відповісти
ты тупое насекомое ставишь мне вопросы? )))) в порядке дискуссии объясняю тебе лоху - я всегда голосую за блатных, за Викторы Федоровича Януковича например. тот пиз@..л в нагляк, раздевал скотов до нитки, и правильно делал, а вы ослы Пете в карман заглядываете.
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06.05.2021 16:41 Відповісти
Потратил 1,5 миллиарда? Да это же меньше чем у него было! На что же он жил тогда, нищебродил? Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 7650
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06.05.2021 16:07 Відповісти
Нищеброд сергей андриенко 70b8365d с пятью копейками в кармане не может отличить полтора миллиарда Баксов от полтора миллиарда Гривен)))
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07.05.2021 00:27 Відповісти
Перед тем, как стпть Президннтом у Порошенко было больше миллиарда. Потом он во время президентства вылетел из списка миллиардеров. И вот после того , как перестал быть Президентом и стал больше бизнесом заниматься, то опять вошел в десятку .
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06.05.2021 17:33 Відповісти
Та понятно,личного холуя главой правительства имеет.
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06.05.2021 13:58 Відповісти
доходы населения в 3 раза упали, а у Ахметова выросли в 3 раза. Совпадение??? не думаю...
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06.05.2021 13:58 Відповісти
Конкретно наріду ніхто й не обіцяв "кінець епохи бідності" .
Він обіцяний спонсорам "вибори 2019", а не 73% виконавців.
Наріду .. ?
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 9797
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06.05.2021 14:09 Відповісти
Спросите у тех, кого вы выбрали : " Кто ворует наши налоги?"
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06.05.2021 17:35 Відповісти
Так виглядає задекларований Кінець Епохи Бідності.
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06.05.2021 13:59 Відповісти
Чого в цьому рейтингу відсутні Богя Колесніков, Фітраш та Злочевський? В них статки - явно більше за $800лмн.
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06.05.2021 14:00 Відповісти
В принципе понятно... 1 квт. АЭС - 15 копеек... Экспортный НДС без задержек. (Мне не вернули с 2003 года).
Машина бюрократии работает на них. Они создают президентов, соглашают назначения...
И в принципе, олицетворяют Систему управления. Но...
Как можно уважать тех, которым выгодно, выгодно, что бы страна опустилась на дно третьего мира...
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06.05.2021 14:03 Відповісти
Ну, по какому параметру страна опустилась? По количеству миллиардеров наоборот - поднимается. Да и минимальная зарплата тоже. По средней зарплате по- моему тоже?
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06.05.2021 17:38 Відповісти
Чому б не опблікувати всі 100 найбагатших українців? Буде соромно, що Юля не входить в цю сотню?
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06.05.2021 14:04 Відповісти
До Пороха, Украину одновременно сношали 3 мегаолигоса: Ахмет-хан, Коломой-ман, Фирташ-ипаш. Порох пришел и коломоя с фирташом оторвал прям с мясом, а ахмета заставил надеть контрацептив, отчего тело тут же пошло на поправку.
Но олигосы вложились в журнашлюх, журнашлюхи атаковали розжиженные г+г-контентом мозги быдла и вуаля - Украина опять порноактриса, да еще с очень херовым сутенером, который при первом кипише сольет ее.
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06.05.2021 14:10 Відповісти
Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших украинцев: За год состояние Ахметова выросло почти в три раза - Цензор.НЕТ 6054
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06.05.2021 14:12 Відповісти
а шо?. непогана така собі боротьба з алігархатом.. і це не кінець.. ще три роки.. (але не впевнений)..
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06.05.2021 14:15 Відповісти
не так новость написана, правильно: "Ахметов награбил в три раза больше у украинцев", это правильнее, учитесь писатели.
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06.05.2021 14:15 Відповісти
состояние Ахметова выросло в 2,7 раза с $2,8 млрд до $7,6 млрд
Лузер! в 2014г. было 14 млрд.
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06.05.2021 14:25 Відповісти
Как я рада- как я рада что вы оба с Ленинграда!!!!
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06.05.2021 14:34 Відповісти
А народу втирают вот-вот,Путин нападет,не раскачивайте лодку.... Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 1991
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06.05.2021 15:05 Відповісти
Ну во первых он уже напал,а во вторых что бы ты думал про не раскачивание лодку сидя под обстрелом 120 мм мин или града?
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06.05.2021 15:21 Відповісти
А тарифы и цены растут и растут
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06.05.2021 15:08 Відповісти
Ахметов уже опух от своих миллиардов - они ему вылезают боком.
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06.05.2021 15:12 Відповісти
Оце так нарідний президент. Нарід останній х.. без солі доїв ще у 2019 році, на пів вареника явно не вистачає. Зато у олігарїів з'явилося у бідній, воюючій країні 42,5 млрд доларів за 2 останні роки. Звичайно і Зеля і Дермак також мільярдери, але поки що не показали свої грошенята. Через 3 роки скільки інтересного ми побачимо, якщо з такими маланцями доживемо.
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06.05.2021 15:20 Відповісти
При Порошенку в Агмєтова доходи падала.
А тут ростуть як на дріжджях
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06.05.2021 15:43 Відповісти
Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 3906
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06.05.2021 15:44 Відповісти
Дорогой Пётр Алексеевич! Как же, чёрт возьми, приятно, что Вы находитесь в этом списке среди уважаемых людей! Мы, читатели ЦензорНЕТ, просто счастливы - радуемся за Вас и от всей души желаем Вам в ближайшем будущем наконец- то возглавить этот почётнейший список! Удачи Вам и побольше денег в разной валюте! Мы с Вами солидарны! Каждый Ваш доллар это - и наш доллар! Так что, вместе разбогатеем - вместе и победим! Ура!
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06.05.2021 15:53 Відповісти
Що цикаво: всього 2 Українця з 10 і бізнес продовольчий!!!!!!!
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06.05.2021 15:57 Відповісти
а хто там українці? Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 823
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06.05.2021 17:18 Відповісти
Дышите глубже - проезжаем ДТЭК !
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06.05.2021 16:16 Відповісти
У Ахметова не "СОСТОЯНИЕ", а количество награбленного.
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06.05.2021 16:22 Відповісти
если где-то прибыло, значит где-то убыло..., а если бы ему никто не позволял доить целую страну, так ли быстро оно (состояние) увеличивалось...
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06.05.2021 17:04 Відповісти
Если брать ВВП,то когда он увеличивается, то увеличивается у всех. А если брать в национальной валюте, то когда включается станок, то количество денег увеличивается, а все нищают.
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06.05.2021 18:02 Відповісти
Ну,а чего б ему не рости?!Чувак поставил на пост шмыгать носом Шмыгаля.Потом, ловкими движениями напёрстков из бурной молодости,по отработанной схеме,разинул пасть на Нафтогаз поставив под угрозу не только корпоративное управление и реформф в Нафтогазе,а и вообще национальный вектор Украины.Классный парень,к которому приходят СМС о неоплаченные счетах из глубоких и мрачных потусторонних шурфов Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 5870
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06.05.2021 18:49 Відповісти
А где видосик от борцуна с олигархами Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2233
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06.05.2021 20:03 Відповісти
Всё ж таки круто зеленский бореться с олигархами!!! Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі - Цензор.НЕТ 2169
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06.05.2021 20:39 Відповісти
Тепер хай Ахметов ділиться, хай якусь частину пустить на добре діло.
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06.05.2021 20:57 Відповісти
Это не доходы, а размер активов. Как стоимость вашей квартиры: она меняется от ситуации на рынке, но какой доход принесла за год или убытки - оценочная стоимость не показывает.

Вот есть у богача, к примеру, 1 миллионов каких-то акций. Сегодня цена акции - $100, значит его состояние - $100 млн, завтра цена акции - $70, состояние - $70 млн, послезавтра - $150, состояние - $150 млн. Состояние меняется, но это виртуальные деньги. Реальные деньги от акций - это начисленные дивиденды. Сколько - неизвестно. Дивиденды могут быть начислены меньше при цене акций на росте или больше при цене на падении, зависит от решения совета акционеров по распределению прибыли. Или реальные деньги - если продать часть акций. То же самое, если во владении какой-то завод. Его рыночная цена может быть разная, но это виртуальные деньги. Реальные - какую зарплату владельцу выплатили, если он числится в штате, и какие дивиденды он получил, если это акционерное общество, на свои акции.

В этой статье такой информации нет, поэтому не сильно принимайте во внимание, когда читайте "Безос за сутки разбогател / обеднел на $50 млрд".
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06.05.2021 22:13 Відповісти
PS К слову, борьба с олигархами во всем мире не означает отобрать у них деньги, она означает, лишить их влияния на политику: пусть делают бизнес (легально), но не лезут в политику.
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06.05.2021 22:15 Відповісти
Трамп, по твоему, олигарх? Миллиардер и был Президентом? Если да, то как же выглядит тогда "борьба с олигархами во всем мире"?
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07.05.2021 00:31 Відповісти
Трамп не олигарх в том плане, что его бизнес не является стратегическим. Он - миллиардер, но основа его активов - объекты недвижимости: строит здания и обслуживает их. Он не способен серьезно влиять на экономические процессы как бизнесмен. Поэтому он таки не олигарх. Ахметов, Коломойский ... - олигархи, потому что кроме сильного влияния на власть, они имеют сильное влияние на экономику - нефть, электроэнергия .... Вот такие люди - олигархи: могут значительно влиять как на политику, так и на экономику. А Трамп что, ну повысит аренду в своих офисных зданиях, ну ничего такого в экономике не случится.
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07.05.2021 13:12 Відповісти
Тогда почему Порошенко называют олигархом? Основной бизнес у него переработка с-х продукции и кондитерка--от государства "плюшек" никаких, никак не нефть,не газ,не электричество---но ведь захлебываются от ненависти " олигарх"!
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07.05.2021 20:46 Відповісти
У нас слово олигарх стало нарицательным, как скотч, ксерокс... Пока нет официального термина олигарх с определенными критериями, кого к ним причислять, бороться нужно не с олигархами, а с конкретными явлениями - коррупцией, отмыванием денег, неуплатой налогов... Не нужно бороться с Ахметовым, Порошенко... как с олигархами, когда не понятно, что делать, но красиво звучит. Нужно бороться за то, чтобы их (и не только) предприятия платили налоги, не скрывались в оффшорах, чтобы депутаты принимали адекватные законы и чтобы все, абсолютно все эти законы соблюдали. Нужно сделать так, чтобы депутат не имел возможности использовать мандат для преференций своему бизнесу, не брал деньги от других за свой голос. И тогда никто не пойдет в депутаты, как сейчас, ради этого, потому что это станет невозможно. Тогда в депутаты пойдет тот, кто реально хочет принимать законы и получать за это белую зарплату. Но это пока кажется фантастикой.
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08.05.2021 13:50 Відповісти
Мы так рады за ахмета... шо ждем когда он падла сдохнет)))
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10.05.2021 22:06 Відповісти
Нищие рабы юго-востока приедут на стадион на взятых в кредит ланосах под 70%,зальются дешевым пивом, похлопают в ладоши молодежной сборной Бразилии. Выспались и на работку вдыхать ароматы советского наследия! Стоимость 2х Абелардо= зафильтровать печку 1933 года выпуска. Над доменными в Украине уже скумбрию коптят и продают в Риксосы Куршавеля.
Там подается в качестве апперитива к белому полусладкому. Это всем известный факт! В загнивающих Альпах так вейпить нельзя. У нас все можно. Третий сорт..
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08.11.2021 10:03 Відповісти
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