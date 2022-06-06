ЗМІ опублікували рейтинг 100 найбагатших українців: За рік статки Ахметова зросли майже втричі
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Журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рейтинг.
76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд. Як наслідок – вхідний квиток у сотню подорожчав на третину, до $125 млн. За рік список оновився на 21%: 14 учасників потрапили до переліку вперше, семеро – повернулися після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представництво – в IT та енергетиці.
На руку найбагатшим українцям зіграло зростання котирувань ключових експортних товарів – нафти, сталі, пшениці й кукурудзи. Навесні 2021‑го зростання цін на сировинні товари лише прискорилося, створюючи непоганий зачин для збільшення статків учасників національної сотні і в 2022 році. Втім, і для несировинних активів мав місце ефект низької бази порівняння: торішні оцінки формувалися на тлі невизначеності, змішаної з панікою.
Порівняно з торішнім рейтингом статки Ахметова зросли в 2,7 раза, з $2,8 млрд до $7,6 млрд. Активи Пінчука збільшилися з $1,4 млрд до $2,5 млрд, а Жеваго - з $1,1 млрд до $2,4 млрд.
Статки Ігоря Коломойського оцінили в $1,8 млрд (+0,8 млрд порівняно з 2020 роком), Геннадія Боголюбова - у $1,7 млрд (+0,5 млрд), Олександра і Галини Герегів - у $1,7 млрд (+0,4 млрд).
Будь ласка, зачекайте...
Та й на олігарха він не тягне чисто по капіталах.
Розважальше шоу не розповсюджує ІНФОРМАЦІЮ, а тому не є ЗМІ.
Егеж, тупенькому простіше проштампувати опонента всіма ворогами, бо ж інтелекту немає зрозуміти аргументи.
Сейчас, он молодец, приближается к двум миллиардам...
Порошенко и совсем не олигарх
"Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg."
12 Марта, 2019 "За пять лет действующий президент Украины Петр Порошенко потратил на благотворительность почти ₴ 1,5 миллиарда гривен, львиная доля от этой суммы пошла на помощь украинской армии и добровольцам."
01.06.2020 "ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВИТРАТИВ 200 МІЛЬЙОНІВ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ І ЩЕ 100 - НА БОРОТЬБУ З КОРОНАВІРУСОМ."
"Стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в начале 90-х стартовала от $7000 на окраине города и от $9000 ближе к центру. В крупных городах Украины ценники стартовали с $3000-4000. Финансовый кризис 1998 года и обвал национальной валюты в три раза - с 1,8 до 5,5 грн за доллар - сказался на всех сегментах рынка недвижимости. Цены на квартиры упали почти вдвое."
Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
Интересно, ты хоть сам догоняешь, что твои пропагандонские цитаты вообще никак не отвечают на поставенным вопрос?
Він обіцяний спонсорам "вибори 2019", а не 73% виконавців.
Наріду .. ?
Машина бюрократии работает на них. Они создают президентов, соглашают назначения...
И в принципе, олицетворяют Систему управления. Но...
Как можно уважать тех, которым выгодно, выгодно, что бы страна опустилась на дно третьего мира...
Но олигосы вложились в журнашлюх, журнашлюхи атаковали розжиженные г+г-контентом мозги быдла и вуаля - Украина опять порноактриса, да еще с очень херовым сутенером, который при первом кипише сольет ее.
Лузер! в 2014г. было 14 млрд.
А тут ростуть як на дріжджях
Вот есть у богача, к примеру, 1 миллионов каких-то акций. Сегодня цена акции - $100, значит его состояние - $100 млн, завтра цена акции - $70, состояние - $70 млн, послезавтра - $150, состояние - $150 млн. Состояние меняется, но это виртуальные деньги. Реальные деньги от акций - это начисленные дивиденды. Сколько - неизвестно. Дивиденды могут быть начислены меньше при цене акций на росте или больше при цене на падении, зависит от решения совета акционеров по распределению прибыли. Или реальные деньги - если продать часть акций. То же самое, если во владении какой-то завод. Его рыночная цена может быть разная, но это виртуальные деньги. Реальные - какую зарплату владельцу выплатили, если он числится в штате, и какие дивиденды он получил, если это акционерное общество, на свои акции.
В этой статье такой информации нет, поэтому не сильно принимайте во внимание, когда читайте "Безос за сутки разбогател / обеднел на $50 млрд".
Там подается в качестве апперитива к белому полусладкому. Это всем известный факт! В загнивающих Альпах так вейпить нельзя. У нас все можно. Третий сорт..