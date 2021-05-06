Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання безпеки в Чорноморському й Азовському регіонах.
"Ми також обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах, і тут ми бачимо також спільні дії", - сказав президент України Володимир Зеленський на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.
Він також повідомив, що існує ідея щодо цієї співпраці, проте її треба ще узгодити, а потім про неї оголосити.
"Я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Потрібно, щоб усі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - зазначив президент.
Топ коментарі
+28 Злой Карлик
показати весь коментар06.05.2021 13:46
+23 саша паламарчук
показати весь коментар06.05.2021 13:44
+16 Ан Мур
показати весь коментар06.05.2021 13:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
она держит его бо там прописаны наши обязанности, а на свои она болт забила
Її результати ми бачимо, тарифи ростуть далі.
- А шо такое?
- Та шо-то идей новых нет
- Так это мы мигом
... ну и далее по тексту статьи
корабли турции неравно корабли нато
но по факту смысла в них нет, чм насквозь простреливается гиперзвуковыми крылатыми ракетами, которые пустят на дно всю эту красоту в течении десяти минут, так что амеры не дураки и отправляют в чм дешевые эсминцы для надувания щек
А вони у когось є ?
Надо менять КУ.
Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея".
у клована сегодня все слова ассоциируются с понятием "фундамент" - новый дом семье начал стоить что-ли?
Практично на валізах.