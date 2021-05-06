Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання безпеки в Чорноморському й Азовському регіонах.

"Ми також обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах, і тут ми бачимо також спільні дії", - сказав президент України Володимир Зеленський на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що існує ідея щодо цієї співпраці, проте її треба ще узгодити, а потім про неї оголосити.

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"Я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Потрібно, щоб усі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - зазначив президент.