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Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"

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Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах:

Президент України Володимир Зеленський обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання безпеки в Чорноморському й Азовському регіонах.

"Ми також обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах, і тут ми бачимо також спільні дії", - сказав президент України Володимир Зеленський на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що існує ідея щодо цієї співпраці, проте її треба ще узгодити, а потім про неї оголосити.

Також читайте: "Росія може провести повзучу анексію Азовського моря", - глава МЗС Кулеба

"Я вважаю, є фундаментальна ідея - поки теж не буду говорити про це публічно. Потрібно, щоб усі сторони узгодили цю ідею і тоді ми все розповімо громадськості", - зазначив президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея" - Цензор.НЕТ 4401
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06.05.2021 13:46
+23
Сцикун вивчив нове слово?
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06.05.2021 13:44
+16
"Есть фундаментальная идея" - це його наратив. Я пригадую таку ж його ідею на біговій доріжці, якою передбачалось вдвіччі зменшити тарифи....
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06.05.2021 13:46
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Сцикун вивчив нове слово?
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06.05.2021 13:44 Відповісти
Навпаки - звиздун. Треба було взагалі мовчати, бо ху йло придумає протидію.
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Цюцюрон сьогодні фонтанує ідеями і новими словосполученнями...
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06.05.2021 14:10 Відповісти
"Есть фундаментальная идея"-сдаться!
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06.05.2021 15:09 Відповісти
Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея" - Цензор.НЕТ 4401
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06.05.2021 13:46 Відповісти
А мен во эта речь нравится, в ней весь Зеленский (О Бендеру и не снилось что можно такое нести и 73% поведутся) Генератор случайных слов от зе.
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06.05.2021 14:18 Відповісти
Тут вже не стадіон, а ринг потрібен пане Віталію.
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06.05.2021 18:30 Відповісти
Надо было ещё в 2014 году рвать двухсторонние соглашения по Азовскому морю и объявлять Азовское море нейтральными водами.
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06.05.2021 13:46 Відповісти
не поздно сделать это сейчас. что дальше?
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Троляко не палися. ПаРаша спить і бачить, коли це станеться. Тому, що по міжнародним нормам вона зразу назве ці води своїми внутрішніми. Ось так і паляться ЛахтоОльгінці. )))
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06.05.2021 13:51 Відповісти
Чому РФ зможе це зробити, згідно з міжнародним правом ?
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06.05.2021 18:09 Відповісти
а что ей мешает разорвать этот договор, там что есть какие-то санкции
она держит его бо там прописаны наши обязанности, а на свои она болт забила
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06.05.2021 21:32 Відповісти
"Есть фундаментальная идея" - це його наратив. Я пригадую таку ж його ідею на біговій доріжці, якою передбачалось вдвіччі зменшити тарифи....
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06.05.2021 13:46 Відповісти
Да есть у него такое, типа: я молодой, полный идей....Но какие гады, с фамилией на букву "П", уже второй год мешают и не дают их реализовать
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06.05.2021 14:24 Відповісти
Я бы на его месте сказал публично , чтобы не было потом стыдно .
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06.05.2021 13:47 Відповісти
Он не знает слова "стыд", но знает, что такое "хуцпа".
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06.05.2021 13:56 Відповісти
У буратіни є план Б, В і аж до Я. Трєпєщі, *****!
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06.05.2021 13:48 Відповісти
ідповідаючи на питання ВАЗ заплутався з ким ми воюємо на сході, ледь вирулив щоби не сказати їм'я "того кого не можна називати". Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея" - Цензор.НЕТ 6539
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06.05.2021 13:52 Відповісти
Ідея - це продат не лише суходіл, але й моря? А Зєлєнскому сказали, що Чорне море омиває бере ще й Болгарії, Румунії, Туреччини врешті-решт?
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06.05.2021 13:48 Відповісти
Ідея така ж геніальна, як і зниження тарифів в 2 рази, яке Зєля обіцяв в грудні 2019?
Її результати ми бачимо, тарифи ростуть далі.
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06.05.2021 13:56 Відповісти
- Надо поствщика менять
- А шо такое?
- Та шо-то идей новых нет
- Так это мы мигом
... ну и далее по тексту статьи
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06.05.2021 14:00 Відповісти
Шо у него есть, шо у идиота может быть!!!!!
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06.05.2021 14:05 Відповісти
справка Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея" - Цензор.НЕТ 4467
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06.05.2021 14:46 Відповісти
зебобики, бесплатный совет: когда клоун говорит об идеях, да еще фундаментальных, прячьте кошельки куда подальше. С глаз долой. А лучше вообще забудьте, что они у вас есть на некоторое время. Время пройдет, эти деньги вам еще сгодятся
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06.05.2021 14:08 Відповісти
А ви не допускаєте можливість того, що з "фундаментальною" ідеєю міг приїхати Блінкен? Може і його разом із Байденом ви запишите в списки ворогів порохоботів?))
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06.05.2021 14:52 Відповісти
Нет, не допускаю. Если это идея США было бы неплохо, чтобы они об этой идее и говорили. В данном случае со стороны клоуна имеет место быть тупое бахвальство и хвастовство, к которым он так привык и которые так любит.
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06.05.2021 14:59 Відповісти
Час покаже, що буде далі. А далі - обов"язково буде, бо США не зацікавлені у зміцненні паРаші завдяки залученню України до своїх геополітичних планів і амбіцій. Отже, дуже вирогідно, що США можуть висувати для України свої певні пропозиції та ініціативи. Але паралельно будуть висуватися і гарантійні умови. І це справедливо щодо України. Поживемо - побачимо. Тільки не треба бігти поперед потяга. Добре?
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06.05.2021 15:26 Відповісти
Так этот поезд идет в «не туда». Волей-неволей его опережаешь, даже если не хочешь этого. Задача визита - вернуть поезд в нужное направление. Я ж только «за». Поглядим, что из этого получится.
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06.05.2021 15:31 Відповісти
- Есть ли у вас план мистер Фикс? (с)
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06.05.2021 14:08 Відповісти
лучше чем идея как снизить тарифы в 2 раза?
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06.05.2021 14:19 Відповісти
притащить идею турция не даст ибо корабли нато не могут находиться в черном море подолгу, а то гениальная идея конечно, заявить что хорошо бы сша сюда ауг другую привела
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06.05.2021 14:32 Відповісти
Турція, Болгарія, Румунія це чорноморські країни, що входять в НАТО. Що ви хотіли сказати своїм постом?
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06.05.2021 14:44 Відповісти
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели

корабли турции неравно корабли нато
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06.05.2021 14:55 Відповісти
У НАТО немає свого постійного флоту (кораблів). Усі потрібні з"єднання формуються із бойового складу країн НАТО. В тому числі і кораблів чорноморських країн членів НАТО. В Конвенції взагалі не згадується НАТО (бо вана була започаткована в 1949). Там мова йде про кораблі країн чорноморського і нечорноморського бассейну. Але, якщо Турція вступає у війну, то вона може відкривати прохід кораблям нечорноморського басейну на строки більше 21 доби на свій власний розсуд. От такі цікаві няанси цієї Конвенції.
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06.05.2021 15:17 Відповісти
ну вот когда сша подарят турции упоминаемую пару ауг, тогда они и смогут болтаться в ЧМ подолгу некислый будет подарок
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06.05.2021 17:09 Відповісти
Рома, АУГ в Черное море никогда не зайдет пока Турция не примет состояние войны. Авианосцы и АПЛ АПЛ в через турецкие проливы не заходят.
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06.05.2021 22:52 Відповісти
ауг - авианосная ударная группаЗеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея" - Цензор.НЕТ 399

но по факту смысла в них нет, чм насквозь простреливается гиперзвуковыми крылатыми ракетами, которые пустят на дно всю эту красоту в течении десяти минут, так что амеры не дураки и отправляют в чм дешевые эсминцы для надувания щек
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06.05.2021 17:10 Відповісти
Сотні гіперзвукових ракет ... сотні ...
А вони у когось є ? Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея" - Цензор.НЕТ 3749
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06.05.2021 18:12 Відповісти
)(уйло в мультиках показувало.Так що є.
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06.05.2021 19:49 Відповісти
Дурик. Вся черноморская гниль и дрань ЧФ РФ конролируется и "простеливается" со Средиземного моря, где ВСЕГДА присутствует АУГ США. Любой ЭМ США (а их в АУГ не менее 3-х единиц, кроме 1-2 крейсеров УРО) на своем борту (КАЖДЫЙ) имеет до 150 КР типа Томогавк с дальностью стрельбы до 2,5 тыс. км. (в т.ч. и с ядерной БГ с дальностью до 1,8 тыс. км). Это означает, что два эсминца США способны за считанные минуты от берегов, например, Греции уничтожить весь ЧФ РФ со всей ее инфраструктурой на глубину и ширину всего Черного моря плюс до 1000 км по периметру. Ты, подумай о смысле прежде, чем вякать о детском.
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06.05.2021 23:09 Відповісти
Казки про гиперзвукові парашні КР дивіться в російських мультяшках. А от реалії про Томагавки, Гарпуни і т. ін. на парашоїдів наводять просто реальний жах.
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06.05.2021 23:17 Відповісти
И что? Во первых никто не мешает Турции дать разрешение на больший срок нахождения кораблей...а во вторых никто и ничто не мешает США делать ротацию своих кораблей каждые три недели...
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06.05.2021 15:18 Відповісти
Що вони і роблять з успіхом)))
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06.05.2021 15:29 Відповісти
"Я считаю, есть фундаментальная идея - Посмотреть ему в глаза..."
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06.05.2021 14:36 Відповісти
фундаментальная идея - это что бы амеры стояли в Одессе и Бердянске на постоянной основе....
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06.05.2021 14:47 Відповісти
Якщо буде підписана двостороння угада - це дуже буде можливо. Двосторонній альянс на основі такої угоду може бути надійним запобіжником небезпеки для України від російського агресора. А головне, що це дуже реальний шлях для легітимного вирішення цілої низки проблем, які зараз перебувають в категорії невирішальних.
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06.05.2021 15:00 Відповісти
Есть идея выпереть рашку из нашего Крыма и тогда напряженность в Черном море заметно снизится !
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06.05.2021 15:04 Відповісти
Завтра же дерьмак пупкину позвонит по поводу этих секретных идей. Или даже сегодня.
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06.05.2021 15:04 Відповісти
идея у клована всегда одна - скинуть перед пуцькиным портки и принять доступную позу.
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06.05.2021 15:07 Відповісти
фундаментальний лох
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06.05.2021 15:24 Відповісти
Фундаментальная идея может быть только одна,размещение военно- морской базы США.
Надо менять КУ.
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06.05.2021 15:32 Відповісти
Зеленский о переговорах с Блинкеном: Встреча содержательная. Это будет фундаментальный год для отношений с США.

Зеленский об обеспечении безопасности в Черноморском и Азовском регионах: "Есть фундаментальная идея".
у клована сегодня все слова ассоциируются с понятием "фундамент" - новый дом семье начал стоить что-ли?
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06.05.2021 16:23 Відповісти
Навпаки. Кажуть вони з дружиною будинок продали, а живуть на держдачі.
Практично на валізах.
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06.05.2021 18:15 Відповісти
как выкопали море, так и закопаем обратно
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06.05.2021 18:02 Відповісти
зелох как накурится фонтанирует идеями
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06.05.2021 21:28 Відповісти
 
 