Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час
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Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться в межах візиту американського лідера на саміт "Кримської платформи".
Про це він заявив сьогодні на спільній з Блінкеном пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що передав запрошення Байдену відвідати саміт і висловив сподівання, що той приїде.
Зеленський уточнив, що поки не знає, в якому форматі може відбутися така зустріч.
Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Зеленському за запрошення, не відкидаючи при цьому можливість такого візиту.
"Я також вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся. Щоб відвідати Україну, мати можливість зустрітися з вами, зокрема після того, як у нас була дуже хороша дискусія з вами. Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати в Україну і провести тут час", - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення особистої зустрічі Зеленського з Байденом.
Він також нагадав, що нині є виклики у зв'язку з COVID-19.
"Тому дуже складно з візитами приїжджати. Коли президент (Байден. - Ред.) здійснить свій перший візит, він вже 4 місяці в офісі, він, можливо, найближчим часом зможе виїхати з візитом з країни", - додав Блінкен.
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Пойми, недалекое, все основное произошло еще до того, как бубочка спинжачок надела для встречи с Блинкеном. Главное то, что Блинкен встретился с Порохом сначала, а потом кинулся в протокольные заморочки. И уж вовсе похер, как твоя бубочка "держится отлично".
Хотя одно в самом деле неплохо: что это чудо не накачалось наркотой "для храбрости"