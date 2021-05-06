Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться в межах візиту американського лідера на саміт "Кримської платформи".

Про це він заявив сьогодні на спільній з Блінкеном пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що передав запрошення Байдену відвідати саміт і висловив сподівання, що той приїде.

Зеленський уточнив, що поки не знає, в якому форматі може відбутися така зустріч.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Зеленському за запрошення, не відкидаючи при цьому можливість такого візиту.

"Я також вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся. Щоб відвідати Україну, мати можливість зустрітися з вами, зокрема після того, як у нас була дуже хороша дискусія з вами. Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати в Україну і провести тут час", - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення особистої зустрічі Зеленського з Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

Він також нагадав, що нині є виклики у зв'язку з COVID-19.

"Тому дуже складно з візитами приїжджати. Коли президент (Байден. - Ред.) здійснить свій перший візит, він вже 4 місяці в офісі, він, можливо, найближчим часом зможе виїхати з візитом з країни", - додав Блінкен.