УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 467 21
Байден (2314) Зеленський (17387) Блінкен (936)

Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що його зустріч із президентом США Джо Байденом відбудеться в межах візиту американського лідера на саміт "Кримської платформи".

Про це він заявив сьогодні на спільній з Блінкеном пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що передав запрошення Байдену відвідати саміт і висловив сподівання, що той приїде.

Зеленський уточнив, що поки не знає, в якому форматі може відбутися така зустріч.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Зеленському за запрошення, не відкидаючи при цьому можливість такого візиту.

"Я також вдячний за запрошення, яке я передам президенту Байдену, як тільки я повернуся. Щоб відвідати Україну, мати можливість зустрітися з вами, зокрема після того, як у нас була дуже хороша дискусія з вами. Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати в Україну і провести тут час", - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів про можливість проведення особистої зустрічі Зеленського з Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Блінкеном альянс України і США: Можливо, буде дуже серйозна двостороння угода

Він також нагадав, що нині є виклики у зв'язку з COVID-19.

"Тому дуже складно з візитами приїжджати. Коли президент (Байден. - Ред.) здійснить свій перший візит, він вже 4 місяці в офісі, він, можливо, найближчим часом зможе виїхати з візитом з країни", - додав Блінкен.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
в общем вове пояснили что он лох 43х лет Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время - Цензор.НЕТ 2774
показати весь коментар
06.05.2021 13:47
+4
Блинкен передаст Байдену следующее: "с этим бестолковым идиотом всречатся - безсмысленно"
показати весь коментар
06.05.2021 13:54
+3
Как-то особенно стыдно за украинского преЗЕдента сегодня. Боже, дацй нам нормального лидера! Если не гениального, то хотя бы просто нормального!
показати весь коментар
06.05.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в общем вове пояснили что он лох 43х лет Блинкен о возможности встречи Зеленского с президентом США: Передам Байдену приглашение, мы найдем соответствующее время - Цензор.НЕТ 2774
показати весь коментар
06.05.2021 13:47 Відповісти
Байден приколется .
показати весь коментар
06.05.2021 13:51 Відповісти
Представляю, что в реале будет передано Байдену...
показати весь коментар
06.05.2021 13:59 Відповісти
А на самальоті покатають?
показати весь коментар
06.05.2021 13:51 Відповісти
Блинкен передаст Байдену следующее: "с этим бестолковым идиотом всречатся - безсмысленно"
показати весь коментар
06.05.2021 13:54 Відповісти
Как-то особенно стыдно за украинского преЗЕдента сегодня. Боже, дацй нам нормального лидера! Если не гениального, то хотя бы просто нормального!
показати весь коментар
06.05.2021 13:58 Відповісти
Коли будуть нормальні виборці, а не корисні ідійоти, тоді і буде нормальний Президент.
показати весь коментар
06.05.2021 14:09 Відповісти
Капець,я думала,что уже все обговорено,зесрань...
показати весь коментар
06.05.2021 14:08 Відповісти
Браво Зеленский! И не обращай внимания на тех, кто тебя поносит. Для человека, имеющего не большой опыт международного общения, держися отлично, выступаешь толково ! И только злопыхатель или дурак не моожет, а скорее не хочет принять, что мелкие огрехи в поведении из за большой ответственности и волнения! Вперед президент! Так держать!
показати весь коментар
06.05.2021 14:11 Відповісти
😂🤡🤮
показати весь коментар
06.05.2021 14:22 Відповісти
мєньдєль, ти шолє?
показати весь коментар
06.05.2021 14:23 Відповісти
103. Это телефон скорой.
показати весь коментар
06.05.2021 14:31 Відповісти
вава до останнього сподівався що Блінкен і Нуланд повірять побрехенькам недорогенькін і не приїдуть?він ГЕТЬ НЕ ГОТУВАВСЯ до зустрічі прес-конференція вави - доведений факт, що він не готувався, це навіть не бе-ме-еее---оооо....аааа це прокисле олів'є між вухами Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час - Цензор.НЕТ 3146
показати весь коментар
06.05.2021 14:27 Відповісти
Опять ты, недетёпа "такдержать"?
Пойми, недалекое, все основное произошло еще до того, как бубочка спинжачок надела для встречи с Блинкеном. Главное то, что Блинкен встретился с Порохом сначала, а потом кинулся в протокольные заморочки. И уж вовсе похер, как твоя бубочка "держится отлично".
Хотя одно в самом деле неплохо: что это чудо не накачалось наркотой "для храбрости"
показати весь коментар
06.05.2021 14:52 Відповісти
Тебя спецом под визит Блинкена на цензор мобилизовали, создавать впечатление народной поддержки Нелоху? Блінкен про можливість зустрічі Зеленського з президентом США: Передам Байдену запрошення, ми знайдемо відповідний час - Цензор.НЕТ 5343
показати весь коментар
06.05.2021 15:18 Відповісти
1 час - встреча с Порохом, 1.5 часа - встреча с Кулебой, 30 минут - перерыв на концерт, еще 30 минут разговор с Емифанием.
показати весь коментар
06.05.2021 14:33 Відповісти
Пысы: Епифанием, конечно
показати весь коментар
06.05.2021 14:34 Відповісти
Концерт, я надеюсь, не фортепианный? Не в исполении преЗЕдента?
показати весь коментар
06.05.2021 14:53 Відповісти
Его. Но обошлось без музыки. Это был скорее монолог студента кулинарного техникума, от которого хотелось сбежать куда подальше.
показати весь коментар
06.05.2021 15:03 Відповісти
 
 