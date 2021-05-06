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Держприкордонслужба (4324) Дейнеко Сергій (80)

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Прикордонник, який зник після перекидання патрульного човна на озері Тудорове в Одеській області, був виявлений мертвим. Загинув майор Костянтин Коняєв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ДПСУ Сергій Дейнеко, передає Цензор.НЕТ.

"На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник у результаті перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим", - написав він.

За словами Дейнека, колектив відомства до кінця не хотів вірити у найгірше і продовжував сподіватися на краще. Його пошуки тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва 01

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі.

Навіть у цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що в подальшому допомогло трьом прикордонникам врятуватися. Це непоправна втрата для охоронців кордону, це біль для його сім`ї.

Також дивіться: На Одещині під час патрулювання перекинувся човен із чотирма прикордонниками, одного досі шукають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вічна пам'ять!" - написав Дейнеко.

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Патруль без спасательного жилета ? Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева - Цензор.НЕТ 3853
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06.05.2021 14:00
+7
Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 4350
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06.05.2021 14:50
+4
А то что там никакой границы нет -не удивляет. Жилет сети трусить мешает.
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06.05.2021 15:06
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Патруль без спасательного жилета ? Опрокидывание патрульной лодки на озере под Одессой: найдено тело пропавшего офицера Константина Коняева - Цензор.НЕТ 3853
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06.05.2021 14:00 Відповісти
Какой жилет ? Там максимальная глубина 1 метр и до границы как до Китая. Мутная история.
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06.05.2021 14:30 Відповісти
ну так на лодке может что-то взорваться и раненный без жилета усопнет. наверное положено хоть на Марианской впадине, хоть там - в жилетах быть.
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06.05.2021 14:42 Відповісти
А то что там никакой границы нет -не удивляет. Жилет сети трусить мешает.
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06.05.2021 15:06 Відповісти
А, то есть с ним в лодке еще 3 человека было? На озере? И не спасли сразу же? Они что - бухие в стельку были?
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06.05.2021 14:37 Відповісти
Вопрос к тебе лично, сколько ты в воде протянешь перед тем как замёрзнешь?
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06.05.2021 15:31 Відповісти
Смотря в какой воде.
При температуре воды 5 градусов озеро переплывал минут за 10 - не замерз. А там - лодка была. В общем много непонятного - каким образом умудрились перевернуть лодку, почему не спасли и тд.
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06.05.2021 15:40 Відповісти
Глубина менее 1 метра. Даже плыть не надо.
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06.05.2021 16:29 Відповісти
да да.. за 10 минут... в одежде и обуви. Расскажи это народу с мегаполиса.
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06.05.2021 16:47 Відповісти
Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 4350
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06.05.2021 14:50 Відповісти
Наловили шо аж лодка опрокинулась ?
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06.05.2021 15:22 Відповісти
Там де на контрабасі крутяться міліони євро там погранці щось дуже часто гинуть ... Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 3996
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06.05.2021 15:56 Відповісти
Какой контрабас????? Это озеро внутри Украины. Его МАКСИМАЛЬНАЯ глубина 1 МЕТР. Из википедии: "там отличная рыбалка " В тот день было ветрено.
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06.05.2021 16:27 Відповісти
А ну поправ мене вумник - там менше 2 км до кордону з Молдовою (Придністрів ям)

Аварія патрульного човна на озері під Одесою: знайдено тіло зниклого офіцера Костянтина Коняєва - Цензор.НЕТ 8007
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06.05.2021 22:54 Відповісти
Алкоголь і вода несумісні поняття.
Розслідування дасть відповідь про причину, але... ми цього не будемо знати
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06.05.2021 18:18 Відповісти
И возможно сеть слишком тяжелой оказалась...шо скорее всего и произошло...
Ну не поверю я в диверсию кацапов, даже если и граница недалеко от пмр
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06.05.2021 18:22 Відповісти
Подбраконьеривали
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06.05.2021 21:01 Відповісти
ну и несколько нестыковок
1.майор в патруле ...а почему не сержант (это как майор ГАИ с полосатой палкой после праздника)
2.майор в патруле на внутреннем озере приграничном, но не с совместной границей.
3. мотор явно не совместим с лодкой...мощность явно завышена...
4.Лодка явно не для задержания...
5.?????????????...???????
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06.05.2021 21:10 Відповісти
Навряд чи прикордонники звітуватимуть суспільству про подробиці інциденту.
Хоча дійсно, є цікаві та конкретні питання у добре обізнаних громадян.
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06.05.2021 21:30 Відповісти
А в різницю цін між цигарками в Україні і у ЄС ?
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06.05.2021 22:56 Відповісти
Впервые слышу о таком пограничном плавсредстве как патрульная лодка. Может они на рыбалку ходили и все пошло не так?
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06.05.2021 20:39 Відповісти
что они там делали?
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06.05.2021 21:55 Відповісти
 
 