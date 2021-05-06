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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Зеленський (17387) Росія (47133) США (14437) Блінкен (936)

РФ дуже швидко може почати агресивні дії. Розглядаємо можливість зміцнення співробітництва з Україною в питаннях безпеки, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ дуже швидко може почати агресивні дії. Розглядаємо можливість зміцнення співробітництва з Україною в питаннях безпеки, - Блінкен

США підтримують стриманість України в питанні протидії російській агресії.

Про це сьогодні на спільній з президентом України пресконференції заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ відвела деяку частину військ, проте значні сили залишаються на кордоні з Україною. РФ має здатність за відносно короткий час агресивно діяти, якщо вона вирішить це робити. Ми спостерігаємо (за діями РФ. - Ред.), ми постійно контактуємо і я мушу сказати, що я дуже високо ціную ту стриманість, яку продемонструвала Україна в межах таких провокаційних дій перед такою агресією. Україна зазнає втрат, є регулярні жертви, проте стримування, яке проявила Україна, реальне і високо цінується. Україна не відповідає на ті провокації, до яких вдається РФ", - зазначив Блінкен.

"Ми активно розглядаємо можливість посилення співпраці і допомоги Україні щодо безпеки. Ми це питання дуже активно розглядаємо", - додав Блінкен.

Також читайте: Зеленський про гарантування безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах: "Є фундаментальна ідея"

Автор: Наталя Джума
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Хай Бог береже Україну і США!
Зє43🤡 - ганьба України.
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06.05.2021 14:18 Відповісти
Зє43нелох🤡
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06.05.2021 14:29 Відповісти
Если бы еще Явашвырок с его "фундаментальными идеями" под ногами не путался...
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06.05.2021 14:23 Відповісти
Та ничё Россия не начнет. Зеля уже капитулировал и про все с )(уйлом добазарился.
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06.05.2021 14:24 Відповісти
За поводом про співпрацю Блінкен вичавив з себе розуміючи що ОП президента України кубло агентів ФСБ.
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06.05.2021 17:55 Відповісти
 
 