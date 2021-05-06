УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Боротьба з коронавірусом
1 065 13
COVID-19 (18064) Немчінов Олег (170)

Немчінов про повільні темпи вакцинації в Україні: Нас стримує фізична відсутність необхідної кількості вакцин

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Немчінов про повільні темпи вакцинації в Україні: Нас стримує фізична відсутність необхідної кількості вакцин

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов прокоментував темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Україна 24".

"Стратегія уряду полягає в тому, щоб проводити максимальну вакцинацію усього наявного населення. Ми маємо достатньо амбітні плани щодо вакцинації до Дня Незалежності, щоб восени мати менше небезпек під час навчального сезону, великої комунікації після періоду відпусток тощо. Фактично те, що зараз стримує – це фізична відсутність необхідної кількості вакцин. Тому що в разі розгортання всіх пунктів вакцинації, кабінетів вакцинації, мобільних бригад ми зможемо достатньо велику кількість людей провакцинувати швидко. Лише відсутність вакцин, зокрема уже проконтрактованих і оплачених стримує цей процес", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, не лише в Україні відбуваються затримки з поставками вакцин.

"Ми не унікальні у світі – ЄС, Північна Америка також потерпають від невиконання контрактних зобов’язань. Але ми маємо надію, що вже в цьому кварталі частина вакцин прибуде хоча б за планами, передбаченими в контрактах, а також будуть виконані вимоги щодо індійської вакцини, експорт якої було призупинено внаслідок спалаху епідемії там", - ждодав міністр.

Також читайте: Україна технічно готова до запровадження COVID-паспортів, - Немчінов

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Отсутствие мозга вас сдерживает
показати весь коментар
06.05.2021 14:30
+7
Вы держитесь и хорошего настроения.
показати весь коментар
06.05.2021 14:33
+6
Все нормально. Только вакцины нет. В остальном - все чудесно.
показати весь коментар
06.05.2021 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все нормально. Только вакцины нет. В остальном - все чудесно.
показати весь коментар
06.05.2021 14:28 Відповісти
Вы держитесь и хорошего настроения.
показати весь коментар
06.05.2021 14:33 Відповісти
галвное деньги уже украли на кабинети вакцинации
показати весь коментар
06.05.2021 15:31 Відповісти
Отсутствие мозга вас сдерживает
показати весь коментар
06.05.2021 14:30 Відповісти
вот это их как раз и не сдерживает
показати весь коментар
06.05.2021 14:40 Відповісти
а ещё одного вора сдерживают модные партки и замшевые куртки, а его подельника держат лапти из кожи алигатора.
показати весь коментар
06.05.2021 15:25 Відповісти
Який сенс вакцинуватися вакцинами, які не сертифіковані у ЄС? Та навіть шмурдяка не вистачає. Ганьба.
показати весь коментар
06.05.2021 14:40 Відповісти
Израиль уже запретил въезд гражданам Украины. На очереди Евросоюз. Пора уже прямо говорить безвизу "прощай" и Бениной Ваве - "спасибо, чмо", а Пороху - "извини".
показати весь коментар
06.05.2021 14:50 Відповісти
все просто- идиот проспал в аэропорт, а потом его сдерживает физическое отсутствие самолета. плохо что украинцы страдают из-за идиотов.
показати весь коментар
06.05.2021 14:50 Відповісти
Идиот не просто аэропорт проспал, идиот деньги выбросил на казино и часть потратил на дорогу, приехал домой и проспал. Антиковидный фонд пуст, а сам зеленский пошел аж в фейсбуке жаловаться на плохой ЕС
https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2807396776177347
Цитата:Євросоюз - це про рівність. Не декларативну, а справжню. А для рівноправності щирість обов'язкова.Коли весь світ без малого - захопила пандемія COVID-19, Україна була серед тих, хто не просив, а, навпаки, подавав руку допомоги. Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна давала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, й іншим. Тоді ми були рівними. Такими маємо бути й тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливого щеплення. Розподіл вакцин у світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала надто мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно.
Теперь мне интересно - он когда такое выкладывает в фейсбук, то вспоминает свои выступления со сравнениями Украины или уже забыл?
показати весь коментар
06.05.2021 15:22 Відповісти
Інформація по- зебільному.
В низьких темпах вакцинування винен нарід, який не бажає вакцинуватись вакциною, якої пліснява влада не закупила.
показати весь коментар
06.05.2021 15:05 Відповісти
Ай-яй-яй! А нечистй на руку вішак дорогого пальта всіх запевняє, що вакцинація йде так туго, бо нарід вакцинуватися не хоче! 😵 Як можна не хотіти вакцинуватися тим, чого нема? 🤔
показати весь коментар
06.05.2021 15:12 Відповісти
Напомнило старый анекдот
Идет человек. Видит, как работают двое: один копает яму, а другой идет и закапывает эту яму. Человек останавливается около первого рабочего и задает естественный вопрос: "Почему Вы копаете яму, а второй сразу закапывает? Первый рабочий, смахивая пот от лица, отвечает: "Во-первых, он не второй, а третий, а во-вторых, наш второй заболел и не вышел на работу. Он должен был ставить в лунку саженец"
показати весь коментар
06.05.2021 15:33 Відповісти
 
 