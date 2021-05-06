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Новини СуспільствоЗа кордоном Агресія Росії проти України
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армія РФ (13443) НАТО (5105) Росія (47133) Столтенберг Єнс (1338)

Військ РФ біля кордонів України більше, ніж під час першої ескалації. Альянс має залишатися пильним, - генсек НАТО Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Військ РФ біля кордонів України більше, ніж під час першої ескалації. Альянс має залишатися пильним, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нині на кордоні з Україною і на окупованих територіях Росія сконцентрувала більше військ, ніж було спочатку під час нещодавньої ескалації, що змушує альянс пильно стежити за розвитком ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Столтенберг заявив перед участю в засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС, яке відбудеться в Брюсселі під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Ми бачили незначне зменшення скупчення російських підрозділів, але десятки тисяч (військових. - Ред.) залишаються. Ми також бачимо, що Росія залишила багато зброї, заздалегідь розташованого обладнання. Вони також впровадили обмеження в Чорному морі, включно з обмеженим заходом в Азовське море через Керченську протоку. Тому НАТО має залишатися пильним і пильно відстежувати розвиток ситуації. Є значна російська присутність, є більше російських підрозділів у та навколо України, ніж до недавнього збільшення напруги", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг зазначив, що питання "агресивної російської поведінки, починаючи від небезпечних шпигунських операцій у Болгарії та Чехії, а також значного нарощування військової присутності у та навколо України" буде предметом обговорення на цьому засіданні.

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Автор: Наталя Джума
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они лишь одну бригаду второстепенную отвели, 2-3 тыс. чел.,.... около 100 тыс. еще в засаде.. Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 9047
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06.05.2021 14:45 Відповісти
Только "величайшему" миротворцу об этом не говорите.

Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 9259
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06.05.2021 14:47 Відповісти
Причём с обеих сторон границы.
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06.05.2021 14:49 Відповісти
Войск РФ у границ Украины больше, чем при первой эскалации. Альянс должен оставаться бдительным, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 4039
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06.05.2021 15:04 Відповісти
Поэтому НАТО должно оставаться бдительным Источник: https://censor.net/ru/n3263863

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Должно очко быть не "жим-жим".
А НАТО "должна", ибо это О - организация североатлантического договора
А то выходит как в одном из видосиков Буткевича "МВФ денег не дало"
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06.05.2021 15:31 Відповісти
 
 